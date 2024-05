Desinterés del Gobierno por lo público y falta de gestión

​Gustavo González y Walter Curia analizaron las dificultades de gestión que presenta el Gobierno libertario a seis meses de asumir, repasaron las crisis en los ministerios, con la salida de más de 30 funcionarios, los óbstaculos que presenta la Ley Bases para lograr su aprobación y cuál es el actual nivel de apoyo de la gente a Javier Milei. "Me parece razonable que al menos una parte de ese 56% que lo votó lo siga apoyando", afirmó Gustavo González. "Estamos empezando a ver qué clase de país tiene Milei en su cabeza y qué clase de economía está diseñando", agregó Curia en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Alejandro Gomel: Decíamos que explotó el tema Capital Humano y pensábamos si es tal vez, en algún punto, un botón de muestra de lo que es Milei...

Gustavo González: Yo creo que sí, y no lo creo en el sentido que muchos lo interpretan, de que "hay maldad" en un gobierno que "no tiene la sensibilidad" o el objetivo de ayuda o colaboración con los más pobres. La verdad no creo que ese sea el motivo del problema de tener alimentos que están por vencer en lugar de repartirlos.

Es cierto que la necesidad de encontrar adversarios políticos es normal, en la política y en el análisis político, el catetizar al otro con signos diabólicos y con la maldad. De hecho, el presidente Milei lo lleva al extremo en su lucha contra "el Maligno". Lo que creo que hay es una confirmación de que la ideología Milei desiste de la importancia del Estado para llegar con alguna asistencia a subsanar los fallos del mercado que, como sabemos, Milei cree que no existen.

Entonces, simplemente hay una desidia, me parece a mí, y un desinterés por saber exactamente si hay alimentos que se están por vencer en lugar de ser distribuidos. Y quizás si no hubiera habido un pedido de acceso a la información o una acción judicial, se hubieran vencido esos alimentos.

Hoy entrevistaron a algunos políticos opositores que hablaban de esta malignidad presidencial. Pero no, creo que es ese desinterés por la cosa pública, por el rol del Estado. Algo que lleva, en muchos aspectos, como llevó a Milei esta semana a decir que "si alguien se está por morir de hambre, hará lo necesario para subsistir y subsanará ese pequeño problema". Creo que lo dice genuinamente. No puedo creer que exista en alguien el objetivo de dañar por dañar.

Más allá del tema de la crueldad de Milei, que es otra cosa. Creo que la crueldad es una patología de una personalidad. Así como ningún niño nace cruel, ningún presidente nace cruel. Milei quizás no se da cuenta que él está derramando crueldad, que es la misma crueldad que él recibió durante mucho tiempo de niño por parte de su familia y sus compañeros de escuela. Eso sí, hay un tema de crueldad en este Gobierno que lo distingue. Pero después está esta ideología anarcocapitalista, donde simplemente es desistir de la importancia del Estado en cualquier tipo de acción pública.

AG: ¿Walter, qué estás viendo de lo que vamos conociendo en el escándalo de Capital Humano? ¿Hay ideología, desinterés, desidia, falta de capacidad para administrar un Ministerio?

Walter Curia: Coincido con el punto de vista acerca de la falta de interés que hay en Milei, si lo queremos personalizar, pero yo le agregaría además, que creo que es el problema de origen: el problema de gestión que tiene el Gobierno.

El Ministerio de Capital Humano es una invención de Milei. El presidente incluso quiere exportar esa idea otros países. Tiene una enorme concentración de áreas y de actividades que, claramente, lo están haciendo crujir. Esto es una muestra de que es un Ministerio que no puede tener niveles de gestión óptimos con el nivel de concentración que tiene la ministra Petovello, a quien, por otra parte, hemos visto que el Presidente respaldó esta mañana en un tuit, y no había manera de imaginar lo contrario.

La semana pasada que Time entrevistó al presidente, y Milei mostró su escritorio, que acondicionó con determinadas simbologías. La única foto que tenía el presidente visible era la foto de la jura de la ministra Petovello, que es una ministra de extrema confianza del presidente.

Ese Ministerio está cruzado completamente por internas y hay versiones de todo tipo acerca de por qué fue desplazado el funcionario Pablo de la Torre, hermano del ex intendente Joaquín de la Torre. Gente que proviene del peronismo y que después estuvo en el PRO.

Más allá de este episodio, lo que he visto en la semana es una serie de contrastes entre la actividad del Presidente en San Francisco, un presidente que se entrevistó con los máximos líderes de las empresas tecnológicas más importantes del mundo con la ambición de generar en la Argentina, así lo dijo el propio presidente, un polo de desarrollo tecnológico y de inteligencia artificial.

Me llama la atención el contraste que se produce entre esas iniciativas del presidente y los números que está mostrando la economía, que son cada vez más difíciles para el Gobierno.

Hoy publicó Clarín un informe de FIEL sobre la caída de la actividad industrial en el mes de abril, del orden del 15%, la misma caída que había tenido el mes anterior. Y además, hay algunas señales que están dando algunos economistas acerca de que la desaceleración de la inflación se habría detenido por el impacto de algunos aumentos en precios de alimentos y también de tarifas. Es una situación de un gran contraste.

Yo le sumaría un dato más incluso a este contraste, los índices que se dieron a conocer esta semana de la Universidad de Di Tella sobre la confianza del consumidor y el índice de confianza en el Gobierno. Los dos índices mejoraron en el último mes. Después de cuatro meses de caída, el índice de confianza en el Gobierno subió y también subió, por cuarto mes consecutivo, el índice de confianza del consumidor.

Esto, de alguna forma, ratificó que, a pesar de las dificultades que está teniendo el Gobierno en diferentes frentes, el económico es el más delicado, sigue teniendo un importante respaldo de la población. Con la precisión de que a esta misma altura de sus gobiernos, Macri y Alberto Fernández tenían un índice incluso superior.

Pero, insisto, en medio de un ajuste desconocido y que no tiene antecedentes "en la historia de la humanidad", como le gusta decir a Milei, la gente lo sigue acompañando. Es notable. Me parece que fue una semana de fuertes contrastes. Podemos sumar también la discusión de la Ley Bases en el Senado. Ha sido una semana de mucha actividad, me parece, dominada por los contrastes.

AG: Lo que más cuesta entender es que la gente siga teniendo confianza en el Gobierno... ¿Cómo se puede explicar?

GG: Por un lado me parece lógico, porque si este presidente fue votado por el 56% de la sociedad prometiendo "el mayor ajuste en la historia de la humanidad" y diciendo que "las consecuencias iban a ser graves", y está cumpliendo con eso, me parece razonable que al menos una parte de ese 56% lo siga apoyando, porque fue explícitamente lo que votó.

Hoy el apoyo, según las encuestas, ronda entre el 48% y el 52%, puede ser que haya caído algo, pero bueno, pasaron seis meses nada más, y mientras él siga cumpliendo con profundizar el mayor ajuste de la historia en pos de que algo bueno va a venir, ¿no? No es que esto se termine en un ajuste feroz. Por lo menos esa es la propuesta... Entonces, me parece que a esta altura es razonable que una parte importante de ese electorado se mantenga apoyándolo.

Sobre el tema que agrega Walter de la falta de gestión, eso es notorio, pero ahí también es coherente. Recordemos que, hace un par de meses, un amigo de Santiago Caputo le advertía a Santiago, como un gesto amistoso, del malestar de los empresarios porque no encontraban funcionarios en el Estado que pudieran responder, hablaba de un cierto caos en la gestión estatal. Santiago Caputo le respondía a su amigo: “¿qué esperabas de nosotros, si nosotros somos anarcocapitalistas? ¿Que reforcemos el Estado?, ¿que lo mantengamos perfecto?”. También ahí creo que es correcto el señalamiento a la des gestión, pero también es coherente con lo que pretende el Gobierno.

WC: Es muy interesante lo que decís del Gobierno sobre el rol del Estado. y yo lo vincularía al trámite que está haciendo Milei en los Estados Unidos con la intención de promover un polo tecnológico en la Argentina.

Es muy interesante, porque el Presidente parece pasar por alto las ventajas comparativas que está teniendo la Argentina en este sector en relación a otros países de la región, que es producto de la intervención del Estado.

En la Argentina hay una ley llamada Ley de Financiamiento de Ciencia y Tecnología, que fue aprobada durante el macrismo y reformada durante el gobierno de Alberto Fernández, e incluso para ver el antecedente de esa ley hay que remontarse al 2004, al gobierno de Kirchner, cuando Lavagna era ministro. Aquella ley se llamaba Ley de Promoción de la Industria del Software.

El Estado promovió exenciones y beneficios a una industria que es realmente relevante en la Argentina en este momento y que explica una buena porción de las exportaciones de la Argentina, y fueron justamente los incentivos generados por el Estado los que permitieron que ese sector se desarrollara. Yo creo que el Presidente debería contemplar que en sus gestiones en los Estados Unidos, que me parecen auspiciosas, este valor de cómo atravesar la iniciativa privada junto con la decisión política de promover ese sector de la economía.

Tal vez, de alguna manera estamos empezando a ver qué clase de país tiene Milei en su cabeza y qué clase de economía está diseñando. Vemos una profunda caída en la actividad industrial y vemos estas gestiones que está haciendo para generar desarrollo tecnológico en la Argentina. Es una Argentina posible en el futuro.

Claudio Mardones: ¿Que esperan de Guillermo Francos? ¿Qué ven de él en este momento? ¿Ganó el ala política del gobierno?

GG: Veíamos recién la tapa de Noticias que sale esta semana, “La guillotina de Milei”. Fueron 33 funcionarios que salieron ya, con el último ayer anoche.

La tapa de la última edición de la revista Noticias.

Esto es parte, creo, de la dificultad de una estructura política que no estaba preparada para ser gobierno, de enfrentarse a la gestión y que surgen todos estos inconvenientes. Adicionalmente, en algunos casos, aquello que alguna vez mencionamos sobre la relación entre Victoria Villaruel y Javier Milei. Él sabe lo que algunos funcionarios piensan de él y en algún momento se cobra venganza y resuelve el tema.

Lo que piensa Francos de Javier Milei, Javier Milei lo sabe, es coherente y es transparente con lo que dice públicamente, así que él creo que va a seguir, por ahora.

WC: Creo que la salida de Posse es otra muestra de los problemas de gestión que tiene el Gobierno, como recién mencionaba Gustavo. Pero al mismo tiempo, Francos fue al Congreso a negociar con los bloques con los que tenía que negociar, y el secreto del dictamen, no es ningún secreto: hizo las concesiones que le pedían las provincias, desde la suba del piso de ganancias para las patagónica hasta los cambios en el régimen de grandes inversiones, etcétera. Hizo los cambios, la ley está camino al recinto y será probablemente aprobada por el Senado.

