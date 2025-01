Diana Maffía: "La crisis y la falta de trabajo generan varones violentos”

En su discurso en Davos, Javier Milei apuntó de lleno contra lo que llama la agenda "woke", que incluye derechos de los feminismos y del colectivo LGTBQ+. La filósofa Diana Maffía cuestionó los planteos del presidente y señaló que se busca romper ciertas formas de cohesión social, de empatía y de solidaridad. “Fue desconcertante”, manifestó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Diana Maffia es una de las máximas referentes del feminismo a nivel nacional, doctora en Filosofía, directora del Observatorio de Género de la Justicia y del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, es la fundadora de la Red Argentina de Género, Ciencia, Tecnología y de la Asociación de Mujeres en Filosofía. Además, se desempeñó como defensora adjunta del pueblo y como diputada de la Coalición Cívica.

¿Qué balance hacés del discurso del presidente en Davos respecto a los temas de género?

Fue desconcertante, aún para quienes tenemos las peores previsiones sobre lo que el presidente puede decir. En parte porque parecía un discurso fuera de foco, un discurso dirigido a atacar identidades de género, atacar el feminismo, atacar las políticas de derechos humanos. Pero en realidad es un discurso profundamente político y económico, ambas cosas.

La agenda de derecha de Milei y Trump en este momento necesita que tengamos una visión de la sociedad muy estructurada, que rompa con determinados puntos de vista, intuiciones, maneras de conducirnos, de cohesión social, de empatía, de solidaridad, de hacer visibles las las injusticias y las diferencias estructurales y poder tomar medidas para resolver esas diferencias.

Si borramos esas diferencias y vemos solamente individuos como si fueran equivalentes unos a otros, y lo único que hay son transacciones de tipo económico donde todo es mercancía, incluso las personas, y todo es cuantificable, ese punto de vista facilita el plan económico que tienen.

Lo que hacemos desde el feminismo, evidentemente, es una amenaza. Por eso la violencia, la virulencia, la violencia brutal que ejercen colectivos como el movimiento de mujeres y el colectivo LGBTQ+. Contra estos movimientos que han planteado otra forma de vivir en sociedad, otra forma de convivir, otras solidaridades.

Atacan una salud mental, no de internación y droga, atacan una salud mental comunitaria, solidaria, con extensión a la comunidad. Atacan las vejeces como no productivas, atacan las niñeces como no productivas y mercantilizables. Es algo aterrador: la imposición de un modo de ver el mundo y la amenaza que han elegido para ese modo de ver el mundo, lo que llaman agenda "woke".

Pero, en realidad, no es solamente la agenda progresista. Es una agenda que propone otra manera de vernos como sociedad, una sociedad donde no somos individuos aislados, sino que estamos vinculados por montones de aspectos en común, por una historia que también se pretende borrar, por una lengua que también está amenazada, por una violencia sobre las formas de comunicarnos, por la presencialidad del encuentro, el abrazo.

Todo esto está censurado. Las enormes represiones que ha habido al comienzo del gobierno de Milei el año pasado, enormes represiones a las manifestaciones sociales, han sido eficaces. Las personas tienen miedo de ir al espacio público.

Y cuando vemos, por ejemplo, la persistencia de las vejeces en las marchas de los miércoles, que han vuelto a tener esa presencia en Congreso, esa presencia en la calle para hacer un reclamo que va más allá de su interés dual. Es un tipo de reclamo que tiene que ver con la manera de ver la integración de las vejeces en la sociedad, la dignidad, el modo de mantenerse activas, el modo de seguir viviendo, el acceso a la medicación, el acceso a la salud, mucho más allá de lo biológico.

Esta visión exclusivamente biológica de la salud también conspira contra una manera de cumplir aquello que se piensa en una definición más integral de salud. Cuando hablamos de salud como un bienestar, implica que el sujeto define, en parte, qué es la salud: si se siente bien o mal.

