"Llamamos a esta apertura Dólares marcados en función de la diferente cantidad de divisas que generó quejas en muchos sectores. El dólar Coldplay, el dólar Qatar y el dólar soja. Vamos a tratar de explicar qué significa esto bajo la mirada de Sergio Massa, y también de un texto que escribió, ya hace unos años, el Premio Nobel, Joseph Stiglitz, junto al ex ministro de Economía, Martín Guzmán, en el que explica los beneficios de múltiples dólares para la economía", expresó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9) de este viernes 14 de octubre.

"En la película Un dólar marcado, cuya banda sonora usamos para esta apertura, un cowboy empedernido ´gambetea la muerte´, podríamos decir, gracias a una moneda de un dólar que lo salva de recibir un tiro al corazón. El tema de los diferentes tipos de dólares fue tratado ayer en un debate que organizamos para el diario Perfil de este domingo, entre el actual presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, y su predecesor bajo el gobierno de Mauricio Macri, Guido Sandleris. En el debate, Pesce explicaba que ´no hay diferentes tipos de dólares, sino que, salvo en el caso del dólar soja, lo que hay es una diferente imputación tributaria´", comentó el conductor.

A cuánto cerraron los nuevos dólares Qatar, lujo y Coldplay en su primer día

Fontevecchia agregó que "obviamente se trata de un eufemismo decir que ´hay diferentes tipos de dólares´. Más allá de distinguir si hay diferentes tipos de dólares, si el dólar tiene un precio diferente o si difiere de su imputación tributaria. La sensación que me quedó es que al presidente del BCRA no le gustan los diferentes tipos de dólares".

Las críticas a los diferentes tipos de dólar que arreciaron a partir de que, esta semana, se conoció el “dólar turista” y el llamado “dólar Coldplay”.

Javier Milei: “No tener precio único del dólar es una estupidez grande como una casa”

"La economía funciona así: transmisión de señal, coordinación y ajuste. Algunos serán compradores, otros vendedores. Cuando hay diferencia entre oferta y demanda se ajusta vía el sistema de precios. por eso en economía hay algo que se llama la 'ley de precio único', porque eso es lo que genera la coordinación. tener cuarenta precios para un mismo bien sólo puede causar descoordinación, daño", afirmó el líder libertario.

“Una estupidez grande como una casa”, agrega Milei. "Es muy curioso ver cómo los extremos pueden tocarse, porque opina muy parecido el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno", sumó Fontevecchia.

Guillermo Moreno: “¿Cómo vas a tener un dólar Qatar, un dólar sandía, un dólar banana?”

[Que haya diferentes tipos de dólares] “Es una estupidez. En una economía como la Argentina, cerrando los ojos, vos permitís el dólar oficial y, bueno, el 40% de la economía argentina está en negro y se tiene que financiar de alguna manera. Siempre vas a tener un dólar oficial, otro en negro, mas o menos mitad del IVA para cada uno, por lo tanto un 10% arriba del dólar oficial. Ahí funciona la economía, lo demás son tonterías. ¿Cómo vas a tener un dólar Qatar, un dólar sandía, un dólar banana, un dólar soja? Es una estupidez”, indicó Moreno.

"No se si prestaron atención, pero Guillermo Moreno y Javier Milei usan el mismo calificativo, ´es una estupidez´. Escuchemos a Horacio Rodríguez Larreta, siempre más moderado en sus declaraciones", sostuvo el conductor.

Horacio Rodríguez Larreta: “Es imposible que alguien invierta a largo plazo en Argentina si no sabés qué dólar tenés”

"Es otra confusión más, ya me perdí, no sé cuántos dólares hay. Es imposible que alguien invierta a largo plazo en Argentina si no sabés si tenés el dólar Coldplay, el dólar Qatar, etc. Necesitamos un plan, y terminar con estas improvisaciones una tras otra", sostuvo el jefe de Gobierno porteño.

Diferentes enfoques en el desdoblamiento cambiario

El conductor, afirmó con respecto al paper mencionado al comienzo de la apertura del programa (Real exchange rate policies for economic development o Políticas de tipos de cambio para una economía que se desarrolle) que está firmado por el Premio Nobel, Joseph Stiglitz, junto al ex ministro de Economía, Martín Guzmán y habla de la real tasa de cambio.

En su parte 1.2 se explaya acerca de “los beneficios que podría tener una tasa de cambio real, adecuada para el sector correcto” y allí hace una explicación en la que desarrolla que aquellos países que tienen una ventaja competitiva natural, como recursos naturales, tienen dificultades para adoptar una tasa de cambio real que promueva el desarrollo.

Allí dice textualmente que “estas intervenciones pueden generar la capacidad para distribuir los beneficios de un boom para el resto de la economía, y pueden permitir crear, de hecho, un sistema de múltiples políticas de cambio, que pueda ayudar al desarrollo de exportaciones de sectores que no eran competitivos de otra manera”. Lo que se propone es una tasa de cambio diferente para distintos sectores de la economía en función de su competitividad.

Es una discusión teórica, pero no cabe duda de que este sistema de múltiples cambios para el desarrollo económico no es el que está aplicando Sergio Massa, que, en cambio, está tratando de resolver el problema con un criterio “de caja”. Porque, si uno siguiera las indicaciones de Stiglitz y Guzmán, sería inverso. En lugar de un “dólar soja” tendría que haber un “dólar industria”. Y la soja, que es un sector más competitivo, tendría que tener un dólar menor.

Como vemos, las discusiones acerca de las ventajas o desventajas de tener distintos tipos de dólares para distintos sectores, con distinta competitividad que existen en Argentina, a veces se banalizan.

Mario Negri: “Pensar, que hace 50 años, Perón decía '¿quién ha visto un dólar?'”

“En realidad, la cantidad de tipos de cambio demuestra la falta de un programa, de un plan, lo perdido que está el Gobierno y las mini devaluaciones que va haciendo por todos lados con cepos que van de una parte a otra, pero que muestra un estado de agotamiento y que de ninguna manera está la luz al final del túnel, esa luz está muy apagada”, expresó Mario Negri.

"Él es un payador en prosa, tiene un lenguaje que hace atractivas verdades de sentido común. El apeló a Dónde hay un mango, una clásica canción de Tita Merello, compuesta tras la famosa crisis de 1929 en Estados Unidos, que generó una recesión mundial, y que se conoce como “la crisis del ´30”, cerró Fontevecchia acerca de la canción con la que finalizó la apertura del programa.

