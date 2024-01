Según informó el periodista Claudio Mardones en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), el último domingo hubo una reunión virtual, y se trató del tercer intercambio que concretan los mandatarios radicales (en su mayoría) y del PRO (los aliados), pero hay una mayoría de cinco gobernadores radicales.

Allí se empezaron a repasar los acuerdos preliminares, que surgieron el jueves por la noche y que son parte del análisis que están haciendo cada uno de los gobernadores. La respuesta vino de parte del ministro del Interior, Guillermo Francos, pero por encima de él, Santiago Caputo, colaborador sin cargo que está muy cerca del presidente, Javier Milei, y de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

La respuesta tuvo una mirada positiva, especialmente porque fue la primera respuesta formal. Ocho páginas de un pliego de respuestas, que en algunos casos contentan y en otros casos deja sabor a poco, especialmente con los temas más importantes.

Se han avanzado en algunos aspectos, especialmente en lo que tiene que ver con lo que puede pasar con la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria y también con la extensión de las emergencias, es decir, la posibilidad de ceder facultades del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, pero hay puntos que siguen sin tener acuerdo.

Entre el pliego de concesiones inicial que ofreció Caputo a los negociadores legislativos, es decir, Caputo y Francos estuvieron con las principales espadas legislativas de la oposición dialoguista, entiéndase el PRO, la Unión Cívica Radical y Hacemos Coalición Federal. Hasta ahora no hubo un encuentro formal con los gobernadores, todo está pasando en el marco de la Cámara de Diputados, y en ese contexto se reunieron ayer los gobernadores y fueron tajantes. Hubo uno que primerió posiciones y que dicen que está en condiciones de hacerlo y es el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, de Evolución Radical, del mismo signo interno en el radicalismo que el flamante presidente del Comité Nacional, Martín Lousteau.

Pullaro utilizó su cuenta de X (ex Twitter) el sábado para anticipar su posición, donde sostuvo que su espacio no está de acuerdo con ningún cambio en las retenciones, y fue una respuesta directa a lo que dice el pliego de posibles concesiones del gobierno, porque el Gobierno aceptó poner en cero las retenciones para las exportaciones de todas las economías regionales, no tocó los porcentajes vinculados a las exportaciones industriales y en el caso específico del resto del esquema de retenciones, eleva las retenciones para el maíz y el trigo del 12% al 15%, para el poroto de soja del 31% al 33%, y la carne del 9% al 15%. El gobernador santafesino, como representante de una de las provincias de la zona núcleo de la Pampa Húmeda Argentina, planteó su posición en la misma línea que advirtió Lousteau y el pronunciamiento de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, que también se opone a esta formulación primigenia de la ley ómnibus.

La Convención Nacional es la instancia deliberativa, podríamos decir legislativa del partido radical. Su conducción ejecutiva es Lousteau, que va casi en la misma línea de lo que dicen Pullaro y los gobernadores radicales. Aunque ya no es sólo una cuestión de los gobernadores radicales, hay un acuerdo común que incluye a las nuevas figuras del PRO, como el caso del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, que fue uno de los principales impulsores de cambios en el proyecto de ley, especialmente en lo que está vinculado a la ley de pesca. La respuesta de concesiones iniciales del Gobierno plantea aceptar algunas cuestiones de la ley de pesca, pero no todas, insiste con mantener algunas cuestiones de regulación. La respuesta de los gobernadores es que no aceptarán ninguna regulación en la ley de pesca, en ese contexto es donde empiezan a multiplicarse los obstáculos.

Un modelo de sustitución del Congreso

En la Cámara de Diputados hay legisladores que sostienen que Juntos por el Cambio no existe más en el Congreso de la Nación, y mucho menos en la Cámara de Diputados. La demostración está en la dispersión de quienes estuvieron en la reunión del domingo, no solamente estuvo el PRO y la Unión Cívica Radical, también estuvo la Coalición Cívica, pero a través de otro bloque, de Hacemos Coalición Federal, el conglomerado que incluye también al cordobesismo, al socialismo y a ex macristas de mucho peso, como Emilio Monzó o Nicolás Massot. Ahí también hay un elemento muy importante porque los gobernadores también decidieron respaldar los reclamos de la provincia de Córdoba en torno a la disminución de los pagos de coparticipación y a la deuda que tiene la nación en materia de coparticipación con la provincia que gobierna y que conduce Martín Llaryora.

Se trata de un gesto de acercamiento para seguir sumando porotos, especialmente para que esos 10 gobernadores de Juntos por el Cambio tengan cada vez más coincidencias con Llaryora. El cordobés pidió a todos sus diputados que no respalden ningún aumento de las retenciones, y el tema es claro porque Córdoba recibió un guiño del gobierno nacional, especialmente porque van a poner en cero las retenciones al maní, una de las economías regionales, más de 30 productos de las economías regionales van a quedar sin retenciones, pero eso no contenta a la provincia de Córdoba y anticipa esto, que hay una coincidencia. Hay 94 votos en la Cámara de Diputados, sobre que si no hay un acuerdo podrían ser realmente un obstáculo y empieza a surgir esta nueva articulación con los gobernadores, más allá del peso de la marca, más allá de que el último confín de Juntos por el Cambio está en esas provincias y en donde esos gobernadores esperan regenerar su oferta electoral en el futuro.

Por lo pronto comenzó a cortarse el hilo a partir de lo más fino, lo mismo que le pasa a La Rioja, de otro signo político, pero es precisamente la falta de fondos, el corte total de envíos discrecionales por parte del Ministerio del Interior, la ausencia de decisión del ministro Francos para resolver eso, porque el que está sentado arriba de esos fondos es precisamente el ministro de Economía Luis "Toto" Caputo.

En ese contexto se empiezan a condensar las diferencias, especialmente del sector que podría posibilitar que la ley ómnibus salga esta semana, pero que también lo podría impedir, y ahí es donde empieza a corporizarse el peso de los gobernadores de Juntos por el Cambio, ya que independientemente de lo que quede de Juntos por el Cambio dentro de la Cámara de Diputados, las coincidencias van más allá de eso y llegan al cordobesismo y llegan también a Llaryora, en un contexto en donde quizás el oficialismo, si no cede, se encuentre con una sorpresa.

MVB JL