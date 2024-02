Emilce Cuda: “El acto de amor es aquel que ama al enemigo”

Emilce Cuda destacó el énfasis que hace el Papa en el contacto físico como "una manera de sanación", e hizo hincapié en el abrazo entre el Sumo Pontífice y el presidente argentino como “un acto carnal y gesto de amor paternal”. “Lo que hace la reconciliación, justamente, es recomponer esa relación de amor y reconocimiento”, indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Emilce Cuda es una destacada teóloga a nivel mundial, y fue la primera mujer argentina en recibir un Doctorado Pontificio en Teología Moral.

A mediados de 2021, en un reconocimiento a su desempeño académico y su labor con movimientos sociales y sindicatos, el Papa Francisco la designó Jefa de Oficina de la Pontificia Comisión para América Latina con sede en Roma. Y en 2023, como secretaria de la Comisión Pontificia para América Latina en el Vaticano.

Me gustaría que nos ayudara a dar dimensión de lo que significa el perdón como elemento central de la tradición de la Iglesia Católica. ¿Cuánto hay de aquel Juan Pablo II perdonando a quien intentó asesinarlo? ¿Cuánto hay del simbolismo de lavar los pies de los condenados por crímenes que están en las cárceles? ¿Cuánto en realidad, cuando una persona es más agresiva con alguien, ese alguien que profesa la religión católica devuelve multiplicando lo opuesto?

El tema del perdón es maravilloso, porque suena como una gran contradicción.

Como usted me presentó, efectivamente, yo soy profesora en Teología Moral-Social, y justamente el centro de la Teología Moral-Social no es el castigo, es la reconciliación, así lo llamamos nosotros, reconciliar.

Porque perdonar, perdona a Dios, nosotros, ¿quién soy yo para perdonar? Como dijo el Papa en una conferencia de prensa, en el avión. O sea, la función de los cristianos, de la Iglesia de Cristo, como dice esa canción, Cristo vive significa que Cristo es iglesia, que es una asamblea, que es un pueblo con una tarea pública, en la calle. ¿Haciendo qué? Justamente reconciliando, a las personas entre sí, a las personas con la naturaleza, con la creación y a la humanidad con Dios.

La función nuestra no es perdonar, sino reconciliar, y el perdón hay que entenderlo de esa manera, porque creo que suena más suave. Perdonar es como ponerse uno en un lugar de poder, en un lugar de lo que condena el Papa, el patriarcalismo, mientras que reconciliar es una misión, es un trabajo más obrero. Y creo que va por ahí la cosa.

En la confesión se perdonan los pecados, no necesariamente el cura que lleva adelante la confesión, supongo que el perdón viene supuestamente de Dios, pero hay perdón.

Exactamente, por eso dije, el único que perdona es Dios. En el sacramento de la confesión no es el sacerdote el que está perdonando, el sacerdote en ese momento es una especie de mediación, el perdón viene de Dios y ese perdón viene en la medida en que la persona que está haciendo el acto de confesar, el acto de contar algo, escuchándose a sí mismo y arrepintiéndose de haber roto esa relación con Dios.

Hay que entender que es el pecado, el pecado no es lo mismo que el crimen, ni que la locura, son cosas distintas, el pecado es todo aquello que rompe la relación amorosa, unas relaciones de amor, relaciones de reconocimiento, relaciones de amistad y la relación con el Dios Padre creador en el que creen las tres religiones monoteístas es una religión del amor, una relación de amor. Entonces hay pecado o entendemos nosotros pecado cuando se rompe esa relación amorosa, el crimen va por otro camino, la locura va por otro camino.

Entonces, lo que hace la reconciliación, justamente, es recomponer esa relación de amor y reconocimiento, entonces en el momento de la confesión hay una voluntad de recomponer con el Padre esa relación, la mediación es el sacerdote, pero no perdona al sacerdote, claro.

Lo que yo quería plantear es que esa reconciliación por la falta de amor, es mayor y tiene más obligación quien más autoridad tiene la Iglesia de producirla con aquel que menos concilió. Es decir, cuanto mayor ha sido la falta de amor, mayor tiene que ser el gesto de reconciliación de quien le toca representar a la Iglesia. ¿Es una interpretación correcta?

Es absolutamente correcta, de hecho nuestro Señor Jesucristo en la cruz dice perdónalos Padre, que no saben lo que hacen.

El acto de amor es justamente aquel que ama al enemigo, porque amar al amigo no tiene ningún mérito.

Con esto no quiero decir que la relación del Santo Padre hoy con el presidente de la Argentina sea una relación de amigo-enemigo.

Lo que quiero mover es el hecho de que en la reconciliación, el lugar del poder no lo tiene el que perdona o no perdona, justamente porque por eso digo es distinta una relación entendida en el campo social como un crimen, porque para que haya un acto de perdón tiene que haber dos personas que han movido un poco. Es decir, el acto de la reconciliación también se da porque hay una persona que va en busca del Padre, del perdón del Padre, de volver a la casa, de volver al hogar, de volver atrás con lo que uno pudo haber dicho.

Entonces no es un acto unilateral, se necesita que ambas personas den un paso, en ese sentido, por eso quería llevarlo al campo de la reconciliación para que no se ponga del lado del Santo Padre como una actitud de perdono o no al estilo de los viejos emperadores romanos en el circo, no se trata de eso.

Una reflexión final de la canonización que se produjo ayer, del Ángelus y del discurso del Papa sobre la metáfora del alma leprosa.

A mí me encantó, de hecho, mientras estaba en la homilía, yo me permití postear eso en Twitter, porque el Papa Francisco insiste permanentemente en el tema del contacto, de tocar la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Es el artículo 1 de la nueva constitución de la curia romana.

Él ayer lo ha expresado, esas lepras que tiene el alma. Y él dijo que esa enfermedad se cura tocando, o sea, la cercanía con el otro, tocar al otro.

Y justamente, inmediatamente después, vimos el abrazo del actual presidente de la Argentina con el Santo Padre, que fue un acto carnal, la carne, el tocarse, el abrazarse. Y el Papa lo había expresado, o sea, el tocar sana dice la homilía del Papa. Y el encuentro entre los cuerpos es maravilloso.

Yo tengo muy presente una escena de una película, seguramente usted reconoce, recuerda, se llamaba I…como Ícaro, donde hay una escena de castigo, donde se dan golpes de electricidad, y hay un momento que quien es el victimario, el destructor, lo hace ir a tocar a la víctima, a la cual le estaba dando descargas eléctricas, para ver qué pasa en ese momento, porque sabe que en el contacto con la víctima se puede romper esa relación de disciplinamiento que tenía con el destructor.

Es decir, hay algo importante en el contacto de los cuerpos. Y ayer hubo ese contacto. El presidente, por lo que yo vi en el video que hemos visto todos, que pregunta si lo puede abrazar, pero luego el lenguaje de las manos, porque el Papa Francisco, también el gesto de él sobre el cuerpo del presidente fue un gesto de amor paternal, no fue un beso como el que dábamos en la calle, fue un contacto. Y en ese contacto está la sanación.

Lo que dijo en su homilía es que se sana en ese contacto, en tocar al otro. Y en esos cuerpos que se acercan, algo pasa. O sea, algo pasa y ese es el plano de la mística. Y a mí me emocionó mucho ese encuentro.

