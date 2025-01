Facundo Pérez Carletti: “El macrismo auténtico apuesta por Martin Yeza y la renovación partidaria”

En medio de la reconfiguración del PRO tras la salida de dirigentes hacia La Libertad Avanza, Facundo Pérez Carletti aseguró que el futuro del espacio pasa por “una renovación con figuras que representan el verdadero espíritu del macrismo”. En diálogo con en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), destacó el rol de Martín Yeza como referente de esa transformación y sostuvo que “la prioridad es consolidar liderazgos jóvenes en todo el país”. Aún así, el secretario general del PRO aclaró que no descarta un acuerdo electoral para compartir listas con La Libertad Avanza de cara a las legislativas: "De ninguna manera descartamos ese escenario porque el PRO, principalmente, siempre ha sido frentista".

Facundo Pérez Carletti es secretario general del PRO, concejal en Santiago del Estero y presidente del partido en su provincia. Además, fue delegado de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, entre 2016 y 2018.

-Para colocarnos en contexto, en las internas del PRO, ¿usted estaba con Patricia Bullrich o con Horacio Rodriguez Larreta?

-Yo lo he acompañado a Horacio.

-¿Qué sensación te produce ver lo que pasó con Diego Valenzuela y escuchar los comentarios extraoficiales de que podría haber otro notorios funcionarios o ex candidatos del PRO que pudieran pasarse a la LLA?

-En primer lugar, me hubiera gustado que Valenzuela, cuando hizo el comunicado de su decisión, también le haya agradecido al PRO y a Mauricio Macri, porque creo que sin ellos hubiese sido muy difícil que terminé siendo intendente de 3 de Febrero. Pero entiendo que son decisiones personales y cada uno decide en qué espacio aportar. Sí me hubiese gustado que agradezca al PRO, porque está claro que ha sido un espacio que le ha dado la posibilidad de iniciarse en la política y Mauricio ha sido muy generoso con él. Ver que se va sin agradecer, me parece que está fuera de lugar.

Quizás porque uno es salteño. Los salteños tenemos la característica de ser hospitalarios y agradecidos. Y me parece que le ha faltado ese agradecimiento a Valenzuela.

-¿Fue un error apoyar a como candidata del PRO a una extrapartidaria del partido como Patricia Bullrich

-Creo que eso es contrafáctico, ya no tiene ningún tipo de sentido analizar lo que ha sucedido. Nosotros tenemos la energía puesta en lo que se viene. Está claro que Juntos por el Cambio ha cometido errores y que el PRO ha cometido errores. Por eso hemos salido terceros en la elección. Pero hacer un análisis hacia atrás me parece que no tiene ningún tipo de sentido. Hoy tenemos que enfocarnos en lo que se viene para nuestro partido y para la Argentina.

-¿Qué es lo que se viene entonces? ¿Vos creés que tendría que ser candidato, por ejemplo, a senador en la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta? ¿Tendría que ser el propio Mauricio Macri? ¿Macri tendría que ser candidato a primer diputado en la Provincia de Buenos Aires? ¿Cuál es tu propia visión, independientemente de que no sea la del PRO en su conjunto?

-A mí me encantaría verlo a Mauricio de candidato. Creo que puede ser ordenador, que es una candidatura que a nuestra generación la motiva muchísimo. Pero también me parece que es un momento para que el PRO renueve filas. En todo el país, que es en lo que estamos trabajando, ojalá que dentro de poco empieces también a conocerlos y a tener entrevistas con ellos. Empiezan a tener candidaturas importantes. Una generación que es la de mi edad, de treinta y pico de años, que tiene un sentido de pertenencia muy fuerte con el PRO porque nosotros nos formamos de cero en este partido. Hemos tenido una enorme oportunidad con veintipico de años en la campaña 2015, de entender la política, de formarnos y de involucrarnos. Eso ha pasado con muchas personas en todo el país y me parece que este año, que es un año de elecciones provinciales, se está haciendo un análisis como si se votase a presidente. Me parece que este año, reitero, que son elecciones provinciales para cargos nacionales, es un muy buen momento para plantear nuevos cuadros.

Por ejemplo, a mí me encantaría que Martín Yeza encabece la propuesta del PRO en la Provincia de Buenos Aires. Creo que es una figura nueva, que ha sido intendente muy joven y que tiene mucho para dar. Me encantaría que Facu Manzoni, que se ha hecho famoso ayer por el poema que le hizo a Milei para bajar las retenciones, sea el candidato del PRO en Córdoba. Y así en un montón de lugares.

Creo que es un momento también para mostrar una verdadera renovación en la política, no un refrito, no un remake de otro momento. Me parece que es una elección legislativa que no define ninguna situación ejecutiva. Fijate que en 2017 y en 2021 ganó una fuerza política y después en la presidencial ganó otra, lo mismo en 2013. Entonces, me parece que hay que tomarlo con menos dramatismo. Nosotros estamos apostando a que haya una nueva generación en nuestro partido en estas elecciones.



--Claudio Mardones: Facundo, en medio del salto de Diego Valenzuela a La Libertad Avanza, que lo convertiría en el primer intendente del conurbano en el partido de Milei, esta semana se viralizó una entrevista en la que Patricia Bullrich aseguró haber impedido un comunicado de prensa en donde había un acuerdo entre Macri, Larreta y Lousteau para decir que Milei fuera el límite. Sin embargo, en el medio vos hiciste un aporte y exhumaste la foto. Me refiero a la foto del 27 de abril de 2022. ¿Cómo fue realmente ese día?

-La verdad que me ha chocado mucho la declaración porque me acuerdo patente de ese día. Lo hablé yo, sin ser autoridad del partido, simplemente un militante más de Santiago del Estero. Lo hablé con una de las personas que estaba en la mesa -que prefiero no dar el nombre-, que era una mesa súper amplia de esas que hacía Juntos por el Cambio, mesas con un montón de gente que, la verdad, no tenían ningún tipo de funcionalidad. Pero hablé con uno de ellos y le digo: "¿Por qué han hecho esta locura? ¿Por qué han hecho una cosa tan burda?". Y él me dice: "No, lo peor de todo es que Patricia lo ha redactado, lo ha armado y después ha salido a negarlo".

Entonces, en ese momento, había causado mucho ruido la actitud que había tenido. Hay que googlear algunas cosas, nada más. Yo lo que quería dejar en evidencia era que lo que estaba diciendo no era cierto. Que había que entrar en Google y ver cuál había sido la realidad, digamos.

A ver, si hay una persona que en el verano del 2021 recorre toda la costa argentina presentando un libro que se llamaba Guerra sin cuartel, alabándolo a Mauricio Macri, tirando terribles alabanzas en el libro a Mauricio Macri, que cómo él la bancó en los momentos difíciles de la gestión para ir a fondo con el tema este de Santiago Maldonado, y cómo la bancó a pesar de que la gente pedía su cabeza, etcétera…Y ahora dice totalmente lo contrario. Esa persona tiene que explicar el porqué del cambio de opinión.



-CM: ¿Vos decís que Bullrich para poder congraciarse con La Libertad Avanza, que está forzando alguna interpretación de su pasado reciente en el PRO?

-Totalmente, totalmente.

-CM: ¿Lo hace para dentro del PRO o para seguir forzando la fuga de electores del PRO para La Libertad Avanza?

Independientemente de eso, yo creo que este tipo de explicaciones sobre por qué vos cambias tan radicalmente de opinión sobre una persona, tiene que explicarlas ella. Yo no puedo explicar eso. Si yo hago un libro alabándolo a Jorge Fontevecchia, diciendo que es un gran líder, que es una excelente persona, que te bancó siempre, y dos años después digo totalmente lo contrario, me parece que el que tiene que explicar es la persona que ha cambiado de opinión. No los que seguimos estando en el mismo lugar.

-Elizabeth Peger: Hay movimientos en la Ciudad de Buenos Aires con los legisladores del PRO que responden a Patricia Bullrich y que casi ya trabajan en conjunto con el bloque de La Libertad Avanza que comanda Pilar Ramírez. También en la provincia de Buenos Aires se especula con un salto de algún otro intendente y de legisladores que responden también a Bullrich hacia las filas de La Libertad Avanza. O sea, ¿hay preocupación por lo que pueda pasar con el PRO?

-Preocupación no hay porque nuestro objetivo para este año es otro. Y tampoco nos definimos a través de lo que La Libertad Avanza defina. Está claro que Patricia Bullrich ya está en La Libertad Avanza. Seguramente evaluarán el momento para hacer la foto con una ficha de afiliación o con una cosa de ese estilo.

También hay que decir que lo que han querido armar desde PRO ha fracasado. La idea era hacer daño desde adentro, eso no ha funcionado. Y bueno, ya la estrategia está clara: en cualquier momento va a blanquear, afiliándose o con alguna cuestión más de show. Pero eso ya lo tenemos asumido.

Lo mismo que la salida de Diego. La única crítica que yo le hago es que me hubiese gustado que también agradezca al espacio que le dio la posibilidad de ser candidato a intendente. Nada más. Porque cada uno decide dónde quiere estar. La salida de Diego ya la sabíamos. Todos sus diputados provinciales están en el bloque de La Libertad Avanza.

-EP: También estos días el propio Luis Juez, por ejemplo, anunció…

-Sí, pero Juez es distinto, porque Juez no es del PRO. Tiene su propio partido y era el presidente de un bloque más amplio, pero nunca ha sido parte del PRO.

-EP: Ustedes descartan que pueda pasar lo mismo con otros referentes que no necesariamente están hoy junto a Patricia Bullrich. Digo, pienso en voz alta: Santilli, Cristian Ritondo…

-Yo creo que no. La verdad, espero que no. Uno cree que eso no va a pasar. Nosotros creemos que eso no va a pasar.

Y creo también que son decisiones netamente personales. Eso le tendrías que preguntar a cada una de las personas. Cristian es el presidente de nuestro bloque. El Colo es una persona que es fundador del partido, y me parece que no les suma nada a ellos tomar una decisión de este tipo. Pero son decisiones personales. Tendrán que preguntar ustedes a ellos.

-EP: ¿Piensan en un acuerdo electoral para compartir listas con La Libertad Avanza de cara a las legislativas?

-Nosotros hemos sido muy claros, y el presidente de nuestro partido, Mauricio, también ha sido muy claro. El presidente ha hecho una propuesta pública de ir en conjunto para ganarle al kirchnerismo.

Eso es lo que ha dicho en forma pública. Lo que hemos hecho es, respetuosamente, contestar eso y decir que, para que eso suceda, primero tiene que haber una conversación concreta y un proceso de entender por qué queremos ir juntos, para qué, cuál es la idea, etcétera. Y nosotros habíamos propuesto una mesa para empezar a discutir eso. Entonces, nuestra idea es clara: no descartamos ese escenario, pero creo que antes hay que hablar. Tiene que haber un diálogo concreto para que se produzca.

Pero de ninguna manera descartamos ese escenario porque el PRO, principalmente, siempre ha sido frentista. Ha sido un partido que ha sido frentista. Por lo tanto, son discusiones que se irán dando con el tiempo. Nuestra respuesta a la propuesta del presidente ya la hemos dado. Ahora es La Libertad Avanza y el presidente Milei quienes tienen que decidir qué hacen con la contestación que ha dado el PRO.

-EP: ¿No creés que, en el marco de esa negociación y eventual acuerdo, el PRO va a quedar desdibujado? Digo, porque esta semana hubo algunos mensajes, este, en off the record, pero el mensaje de la Casa Rosada es que no había apuro para negociar este entendimiento. Y que ellos, en todo caso, vislumbran una alianza electoral como lo que fue Cambiemos en 2015, donde el PRO conducía y, en realidad, el radicalismo acompañaba sin grandes decisiones.

-Dos cosas. Primero, la fuente que me citás es contradictoria con lo que el presidente Milei ha planteado, porque ha sido el presidente Milei quien ha puesto ese tema en la agenda pública. Él es el que ha dado una entrevista hablando de esto.

-EP: Pero también es cierto que no ha contestado los tuits de Macri planteando la conformación de un equipo de trabajo.

-Eso es cierto también. Pero el que ha planteado el tema en la opinión pública ha sido el presidente Milei. No fuimos nosotros. Lo que hicimos fue contestar esa propuesta que él hizo. Eso, por un lado.

Por otro lado, yo creo que este 2025 son elecciones provinciales para cargos nacionales. Y los antecedentes te demuestran que las elecciones intermedias, legislativas, no tienen ningún tipo de correlación con lo que sucede en la elección presidencial dos años después. Te puedo nombrar el 2021, el 2017, el 2013, el 2009, donde los oficialismos -o sea, la fuerza política que ganó a nivel país- terminaron perdiendo dos años después. No digo que este sea el caso, en absoluto. A lo que voy es que no le doy a la elección de este año una importancia trascendental de vida o muerte, porque no la considero así.

Lo que quiero es que tengamos la mayor cantidad de renovación posible. Que el PRO pueda mostrar cuadros que están en todo el país, que son importantes en sus provincias. Capaz que no son conocidos nacionalmente, pero creo que es el momento para hacerlo. Porque en las crisis también hay oportunidades. Me parece que, con el triunfo de Milei, ha implosionado un sistema. Me parece que nosotros tenemos que jugar en esa cancha y tenemos que plantear renovación. Creo que el PRO tiene que tratar de buscar esa renovación en todo el país.

-EP: Vuelvo a la pregunta, ¿no les preocupa que, en esa virtual alianza, el PRO termine replicando el rol que tuvo el radicalismo durante el gobierno de Macri en 2015?

-Hoy no es una preocupación ese tema. Nosotros estamos concentrados en fortalecer nuestro partido en todo el país. Y cuando vengan las discusiones de índole electoral, se darán. Pero hoy eso no es una preocupación que tengamos agendada.