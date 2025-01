Fundador de LLA: “Milei le hace al PRO lo mismo que Marra”

Eugenio Casielles se refirió a la expulsión de Ramiro Marra de La Libertad Avanza y afirmó que es un reflejo de la creciente autoritarismo dentro del espacio. "Cada día hay menos democracia y más autoritarismo", expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3). Además, advirtió sobre la falta de libertad dentro del espacio político, al asegurar que hay una orden explícita sobre con quién se puede hablar en los medios. "Si ninguno habla, está claro que es porque tiene una orden. No sé quién la da, pero está claro que nadie se puede expresar libremente", sentenció el legislador porteño.

Eugenio Casielles es Legislador porteño por el bloque Transformación. Fue uno de los cuatro fundadores de La Libertad Avanza y hoy cuestiona fuertemente la falta de libertad y el personalismo de Javier Milei y su hermana, Karina.

Entrevistamos a Gastón Alberdi, a Diego Giacomini, a Mario Pato Russo, a Mariano Fernández y ahora usted. En el caso de los cuatro anteriores, inclusive amigos de Javier Milei, ¿qué le resuena a usted a partir del despido de Marra respecto de todos los casos en los cuales personas cercanas, en los comienzos, a la fundación de La Libertad Avanza han ido progresivamente siendo echados del gobierno y del partido?

De las personas que me nombraste solo conozco a Russo. En el caso de Marra, me parece que revierte una complejidad extra. La lealtad hacia el Presidente, hacia el espacio y, sobre todo, a las ideas que reformó en su mensaje de ayer (por el jueves), poco tiene que ver con la política pública, con que los argentinos vivan mejor, sino con un sistema que cada día se parece más a lo que criticaron. Esto de "la casta" que dio fuerza al movimiento en su momento, hoy eso está flor de piel. Echar a una persona autoritariamente y, además, de forma, a mi criterio, cobarde, no en un comunicado público, sin una firma, sin una conversación, me parece que define un poco lo que a todos nos da miedo: que cada día hay menos democracia y más autoritarismo, que cada día hay más obsecuencia dentro del espacio y menos libertad.

Me da la sensación de que el camino de La Libertad Avanza tiene que ver con que un par de vivos están haciendo lo que a ellos les sirve, más que un rumbo para una Argentina próspera, etcétera. En algunos puntos hay que decir que las cosas que hizo Milei están bien, digo, porque si no, somos negadores de la realidad, pero en gran parte, cuando leemos el lado B, es mucho más grande el lado B que el lado A. Y esto es la punta del iceberg. Me parece que el avance permanente sobre la institucionalidad, sobre el debate, sobre el diálogo, sobre la construcción colectiva, moneda corriente, ganando una agenda con temas que a veces es ridículo rediscutir para poder mantener siempre su electorado, a cualquier costo. El precio es ese, y creo que hoy, viendo los resultados en redes sociales y en las conversaciones que se tienen con gente que aún está en La Libertad Avanza, el rechazo a lo que pasó con Marra es gigante, es inexplicable.

Yo creo que somos todos personas de diálogo, y cuando vemos que alguien se equivoca, lo llamamos y le decimos "Te equivocaste". Yo no vi ningún error en Marra y, aún así, tampoco recibí un llamado telefónico o a ver qué mirada tenía él, diferente a la mía, que creo que es ninguna, por lo que él mismo ayer comunicó en este video. Es ridículo. Digo, el autoritarismo, la libertad, es un bien escaso. Es ridículo llamando La Libertad Avanza...

Me gustaría que compartiera con nuestra audiencia cómo era su relación al comienzo, siendo uno de los cuatro fundadores de La Libertad Avanza. ¿Cuál era su rol, la relación que tenía con el presidente y cómo se fue desgastando?

Mi relación con el presidente inició porque él me pidió ayuda cuando se separa, en su momento, de Espert. Yo estuve en alguna reunión con él, con Espert y con alguna persona más, una persona con la que no tengo ningún vínculo desde el minuto cero, me parece una persona con la que no me interesaba construir nada, pero justo fui la reunión, charlamos, me parecía que en algunos puntos de la política pública yo tenía diferencias en los modos también, pero que él planteaba un montón de situaciones que la sociedad estaba planteando lo mismo. Entonces me parecía que había un punto fuerte ahí, y me pidió ayuda, ayudé en todo lo que pude, mucho. En su origen, creo que fui una persona más lo que lo ayudó cuando él decidió hacer política.

Después, en el tiempo, por actores que se metían en el medio del vínculo con él, y ni siquiera se metían, yo decidía, cuando aparecían personas que me parecían que buscaban cosas distintas a las que el presidente planteaba, alejarme, fui dando espacio. Tuve algunas diferencias no habladas. Me parece que la gente de bien lo que hace es sentarse y llevar una discusión cuando alguien piensa distinto. Acá no hacen eso.

Tuve algunas diferencias, creo que estructurales, con Karina Milei, y eso hizo que mi relación con Milei fuera apagándose. Además, que, más allá de la relación personal, que siempre fue cordial, de hecho, nunca tuve una discusión ni nada, y cada vez que le he contestado, he recibido respuestas, pero no hay una cuestión personal. Pero eso, acompañando que Milei planteaba la lucha contra la casta y su gabinete son todos funcionarios de 30 años en el Estado, fracasó con todos los gobiernos, que sus diputados no conocen los parlamentos, ni el funcionamiento del parlamento, ni la Constitución argentina. Digo, no tiene nada que ver con lo que se planteó cuando iniciamos este proyecto, que era traer gente de la sociedad civil, formada, gente que de verdad tenga patriotismo, que quiere cambiar la Argentina. Hoy vemos personas que no hacen ni el esfuerzo de leer la Constitución. Me parece todo una locura. Y yo me fui sintiendo cada vez menos representado, naturalmente.

Alejandro Gomel: Hablaba de La Libertad Avanza y lo catalogaba como un partido autoritario. Esto se traslada al gobierno. ¿Se está convirtiendo el gobierno nacional en un gobierno autoritario también?

Sí, sin duda. No hay ninguna duda, y no lo digo yo, lo dicen sus acciones. Me parece que es importante esto, porque a veces está esto de instalar conceptos de forma rebuscada algo y a veces las acciones definen a las personas. Digo, si expulsar a Marra, que era la persona que más defendió a Milei, sin una explicación lógica, no es autoritario, no sé qué lo es. Ustedes pueden hablar con funcionarios del gobierno. ¿No creen que a ellos les encantaría hablar con medios como ustedes? Seguro que hay muchos que quieren hablar con Fontevecchia, una persona con un nivel y respetada por gran mayoría de la sociedad, y con una carrera y trayectoria destacada. Por supuesto que los funcionarios quieren hablar con Fontevecchia. Ahora, ¿qué pasa si hablan con Fontevecchia?

AG: ¿Hay una orden en ese sentido: con quién hablar y con quién no hablar?

Pero, por supuesto, eso es el ABC del autoritarismo, y yo no tengo ninguna duda. Perdón, y no quiero ser irrespetuoso con ustedes, y pido disculpas si lo estoy diciendo, pero ustedes pueden sacar funcionarios… ¿Tienen alguna duda?

AG: ¿Quién da esa orden?

No lo sé, porque no soy parte hace mucho del espacio, pero digo, las acciones hablan. Que ningún funcionario salga a los medios opositores a siquiera plantear su posición, a defender su mirada, y que ninguno lo haga. Hay una cuestión de dispersión estadística. Y digo, pues si vos me decís poco todavía, pero si ninguno habla, está claro que es porque tiene una orden. No sé quién la da, pero está claro que tiene una orden y que nadie puede expresar libremente. No hay libertad. De hecho. Perdón, de hecho, digo, la expulsión de Marra es una clara prueba de la falta de libertad.

Elizabeth Peger: Mencionabas recién que dejaste el espacio por diferencias con Karina Milei ¿Quién es Karina?

Perdón, no dije que con diferencias yo dejé el espacio. Porque, para mí, La Libertad Avanza incorporó un montón de personas que nada tenían que ver con lo que fundamos. Nada que ver.

EP: Pero vos me la mencionaste particularmente y dijiste que tuviste diferencias con Karina.

Cuando me preguntaron a mí por qué tuve diferencia con el presidente, dije no tuve diferencia con el presidente. Tuve otra diferencia con otros actores con quienes sí tuve alguna diferencia, y eso hizo que la relación personal se termine. Ese no fue el motivo de mi salida. A mi criterio, no es lo suficientemente relevante como para que tome yo esa decisión. No tomo decisiones por personas. Tomo decisiones si me representan o no en la política pública y en la integración de personas al Estado. Por supuesto tuve diferencias, pero no fue el motivo.

EP: Mi pregunta en realidad era para que hicieses una descripción de quién es Karina.

La verdad que con Karina Milei tuve una relación muy, muy corta. Hablé con ella cuatro meses. Es una persona con la que el hermano tiene una relación extremadamente estrecha. A mi criterio, mucho más que otros hermanos que hacen política, etcétera, porque tiene una cuestión de contención, lo entiende de una manera que los demás capaz no lo entienden. Y él se respalda mucho en ella. Más que eso, no te puedo decir, no la conozco. Creo que, políticamente, ella misma aduce que nunca hizo política, y eso capaz se ve reflejado en la toma de decisiones de la política diaria en mi país. Para mí no es bueno. No puedo hablar mucho más. No sé, de verdad, me encantaría poder decirte algo más, pero creo que nadie puede decir mucho más.

Siendo legislador y estando allí. ¿Qué pálpito tiene respecto de que, finalmente, se vayan separados el PRO de La Libertad Avanza en las elecciones de este año? Si tuviera que arriesgar un pronóstico, ¿cree que hay más posibilidad de que vayan separados, o que finalmente terminen yendo juntos?

Sí, yo creo que sí. O separados o con una sumisión del PRO, yo no la veo. Estas son las cosas que hacen que muchos nos alejemos. Un espacio como el PRO que apoyó, que empujó, que puso sus equipos a disposición, que puso todo a disposición para que puedan gobernar. Todo. Que la devolución siempre sea una cachetada, siempre sea un maltrato, hace que sea muy difícil la convivencia, y lo que parece es que la búsqueda de La Libertad Avanza es la destrucción del PRO, que son sus primeros socios.

Estas son las cosas que hacen muy difícil trabajar con La Libertad Avanza, y creo que, para el PRO, es muy difícil. Y la única manera de cerrar es que el PRO esté sometido y acepte su autodestrucción.

Permítame conjeturar: La Libertad Avanza haga con el PRO lo mismo que hizo con todos sus aliados del comienzo.

Correcto. Es la misma frase que yo uso en off cuando me preguntan. Digo, ¿qué resultado esperás? Si ves que Mauricio Macri lo ayudó y la devolución fue siempre mala. Marra fue la primera espada, lo echan entre gallos y medianoche, escondidos de su espacio político, la vicepresidenta la ponen en el rincón... ¿Qué vocación de trabajar ahí? Es muy difícil decir “yo ayudo a la libertad avanza porque tengo un mal destino”. Es estadístico.

