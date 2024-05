Gustavo González: "Milei dice sinceramente que no le importa si le aprueban la Ley Bases"

El periodista Gustavo González destacó la importancia de la narrativa en la política de Milei. "Instaló la hipótesis, como real, de que la Argentina iba a una hiperinflación del 15.000% y de que él lo evitaría". Por otra parte, en el Día de la Libertad de Expresión, analizó el tenso vínculo entre el Presidente y los medios de comunicación: "Los conflictos entre la prensa y los poderes políticos son aceptables en la medida que no se superen algunos límites", aclaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Alejandro Gomel (AG): El pragmatismo de Milei se ve, por ejemplo, en los topes a las prepagas o en patear los aumentos de las tarifas. ¿Cómo ve ese manejo de los tiempos y los números?

Por un lado, me recuerda a lo que hablamos la semana pasada, esto de que los que votaron a Miei están, al mismo tiempo, en desacuerdo con sus políticas de sacar al Estado de la universidad pública. Porque lo que prometió Milei, e intenta cumplir con suma coherencia, es sacar al Estado de cualquier sector en el que el mercado deba intervenir. Recordemos que para el Presidente el mercado no tiene fallas, es perfecto.

Milei entiende que en este camino al anarcocapitalismo hay estaciones intermedias, como el minarquismo, y por eso acepta intervenir en el mercado. Lo que más curiosidad me da es que los votantes de Milei, que se cansaron de escuchar que este hombre quería sacar al Estado de cualquier intervención, le piden que intervenga en los mercados.

No quieren que la cuotas de las prepagas sigan libre mercado ni que las empresas energéticas aumenten lo que quieran aumentar. No hay contradicción en Milei, sino en en una parte de la sociedad que están en contra de que cumpla con algo tan esencial de su política.

El relato es muy importante en política, no estoy de acuerdo con eso de que “es la economía, estúpido”. Sí creo que en la economía es la estructura donde se asientan otras estructuras adicionales. La política es previa a la decisión económica, y es tan importante el relato de que en unos días vamos a tener el índice de inflación de abril y que será de un dígito. O sea, el Gobierno celebrará el único dígito.

Además, en las últimas encuestas se ve que la sociedad empieza a tener menos preocupación por la inflación, porque ya estamos en un dígito. Sin embargo, en abril del año pasado, el índice de inflación dio 8,5% y fue un desastre nacional, ya que es muy difícil para una sociedad que las cosas aumenten de tal manera de un mes para el otro. Incluso, el oficialismo de ese momento fue rechazado en las urnas y, probablemente, no hubo una continuidad especialmente por la inflación.

Volvemos a la relevancia del relato: Milei instaló la hipótesis, como real, de que la Argentina iba a una hiperinflación del 15.000%, y lo hizo multiplicando lo que había en un día por 365 días, en uno de las peores jornadas del país en la transición del gobierno de Alberto y su llegada al poder.

Entonces, también instaló que él iba a hacer lo imposible por frenar esa hiperinflación. Así tuvimos un éxito del índice de inflación de diciembre, que dio apenas un 25%, en enero bajó a 20% y luego siguió bajando mes a mes. De hecho, hoy estamos al 270% anual, y abril dará apenas 8% o 9%. A Milei se lo toma como un aprendiz en términos políticos, pero tiene un gran mérito en esta baja inflacionaria.

El empoderamiento de Milei

AG: Me recuerda a cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia y sostuvo que él iba a ser una especie de ministro de Economía, dándole más relevancia a ese cargo que al de la máxima autoridad del Ejecutivo. ¿Es así?

Sí, y la sociedad quiere sentir que el que gobierna está empoderado en todo sentido. Como pasó con Menem, más allá de que tenía a Cavallo al lado, con Néstor y ahora con Milei. Está muy bien, porque la economía se construye sobre la confianza y esto se ve en la confianza del mercado financiero con el empoderamiento de Milei.

Este año vamos a festejar una caída del PBI del 2,8% según lo que indica el Banco Mundial. Recordemos que el año pasado, que fue de crisis absoluta, la caída del PBI fue de 1,6%, mientras que en los cuatros años de la gestión de Alberto Fernández, creció apenas un 4%. En la era Macri había caído ese mismo porcentaje y en el último mandato de Cristina kirchner había crecido un módico 1,6%.

El país viene de más de una década de caída y con una inflación muy importante que ninguno de los últimos presidentes pudieron controlar. Entonces, este año va a caer explosivamente el PBI y habrá una recesión muy profunda, que ya se está viendo en la recaudación impositiva, además de una inflación sumamente importante.

Javier Milei y Luis Caputo, con la baja de la inflación como objetivo inmediato.

Claudio Mardones (CM): Habrá un giro en las expectativas económicas y esta inflación de un dígito que, si bien sigue siendo alta, marca una inflexión positiva para el Gobierno. ¿Cómo impactará en la discusión que se viene en el Senado, con gobernadores que quedan a merced de la Nación, sin presupuesto 2024?

Milei dice sinceramente que no le importa si le aprueban la Ley Bases pero, en torno a él, piensan que si se aprueba esa ley, junto con el DNU, facilitará las cosas. De todos modos, considero que mientras Milei mantenga el empoderamiento que tiene, probablemente tenga razón en que no cambie tanto si se aprueba o no se aprueba la ley.

Por lo menos este año no creo que vaya a haber un cambio tan grande en cuanto a los resultados económicos, la recesión, la inflación que irá disminuyendo en comparación al año pasado (cerca del 160% según las previsiones) justamente por la recesión. Sí, es algo terrible, pero está la percepción de que el camino de la recesión para sacar dinero de las calles puede generar, entre otras cosas, una baja del consumo y, consecuentemente, de los precios.

Ahora bien, en el Senado se le está haciendo muy difícil, tiene que alinear a los distintos gobernadores que tienen problemas internos, como el impuesto a las Ganancias. Es que el piso de 1,8 millones de pesos para parejas sin hijos, que es muy bajo para algunas provincias, especialmente las patagónicas, que verán muy afectados a sus trabajadores.

Empieza a ver cierta sensación de certeza en cuanto a que habrá algunas modificaciones y que regresará a Diputados para, ahí sí, aprobarse y volver en algún tiempo al Senado. Y, en ese momento, se acortarán los tiempos para el Pacto de Mayo, ya sea porque hay gobernadores que quedarán afuera de la invitación y porque los plazos quizá se extiendan en el Congreso para la aprobación final de estas leyes.

El vínculo entre Milei y los medios

AG: Hoy es el Día Internacional de la Libertad de Expresión. ¿Podrías hacer una reflexión de lo que significa esto y más aún en el contexto nacional de la relación del Gobierno con los medios?

Los conflictos entre la prensa y los poderes políticos son aceptables en la medida que no se superen algunos límites. El impulso del poder político es continuamente exceder esos límites porque entiendo que puede existir una tensión permanente. Supimos a lo largo de la historia más o menos reciente todas las formas en que el Estado nacional réplica a ese periodismo independiente y crítico.

Volvamos a la experiencia que tenemos desde Perfi. Desde la dictadura militar, el menemismo, el kirchnerismo y ahora con Milei, cada uno tuvo su particularidad. Este presidente tiene una forma de ataque muy particular porque personaliza y usa todos los medios a su alcance con un poder de fuego muy importante entre los medios tradicionales oficialistas, los periodistas militantes y las redes sociales, donde él y un grupo de personas, funcionarios a sueldo del Gobierno, replican los ataques. También, por supuesto, están los ciudadanos comunes que lo hacen genuinamente porque coinciden espontáneamente con esos ataques del Presidente a los medios.

Uno podría pedirle a Milei, como lo acaba de hacer la Academia Nacional de Periodismo, que revea esa actitud. Pero creo que no va a haber una reconsideración del mandatario, creo que va a seguir con sus insultos y las fake news sobre distintos periodistas, porque es como el escorpión, es más fuerte que él.

AO FM