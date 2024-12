Héctor Maya: "El 99% del país cree que la comida a Kueider la pagó el Gobierno"

El exsenador peronista por Entre Ríos Héctor Maya se pronunció sobre el escándalo que se desató tras la detención del legislador Edgardo Kueider en Paraguay y acusó al gobierno nacional de sobornar al senador durante el debate por la Ley Bases. "Nos hacemos cargo, los peronistas que lo elegimos a Kueider, pero hoy estamos exigiendo que no termine ahí, que no se tape con ninguna cortina de humo" lanzó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Héctor Maya fue senador nacional peronista por Entre Ríos entre 1995 y 2001. Anteriormente fue diputado nacional por la misma provincia entre 1983 y 1987, además de candidato a gobernador en 1999.

Me gustaría aprovechar, además de su condición de entrerriano y conocedor de la política de su provincia desde hace mucho tiempo, también el hecho de que usted fue senador en el momento en el que fue el escándalo de la Banelco, que era la compra de una ley, supuestamente la Banelco era una tarjeta de aquella época que permitía sacar dinero del banco, y fue un escándalo en el Senado de entones que derivó luego con la renuncia del vicepresidente de entonces, Carlos "Chacho" Álvarez, y comenzó a marcar el fin del gobierno de De la Rúa. Me gustaría que en su análisis de lo que está pasando con Kueider nos haga también alguna comparación con aquella experiencia que lo tuvo de cerca como testigo.

Bueno, ciertamente yo voté en contra de la ley, fui uno de los cuatro que votamos en contra de la ley que se denominó "Banelco" y que generó tanto conflicto. Al final esa ley en la justicia terminó con la absolución de De la Rúa y de todos porque no se encontraron pruebas y sí quedó con mucho marco de sospecha que esto fue una operación promovida por Álvarez con el objetivo de generar un golpe civil y destituir a De la Rúa, lo cual se logró con el tiempo.

Pero no hay tanta similitud. Acá me pareció muy importante el comentario que hizo Tuny Kollmann, creo que la mala calidad de los candidatos se pone de manifiesto a veces y los peronistas de Entre Ríos nos tenemos que hacer cargo, todos, yo también me hago cargo, de haberlo votado a Kueider. En el momento que lo votamos no nos dimos cuenta que podía tener semejante perversidad y traición. Creo que como se indica en el infierno de Dante, la traición es el pecado más grave, está al lado de la hornalla y del fuego, y Kueider nos traicionó a nosotros y traicionó al pueblo entrerriano.

Cuando se aprobó la Ley Bases muchos pensamos que Kueider estaba negociando alguna cosa de ventaja extraordinaria para la provincia y que en función de eso, que podía ser tan significativo con algunas injusticias que tiene la provincia por parte de la Nación, iba a justificar su voto, pero no encontramos nada de eso.

Después bajó la espuma de la Ley Bases, porque no apareció otra cuestión, y aparece como desencadenante explosivo cuando lo encuentran en Paraguay con semejante cantidad de recursos que hace como un vínculo, como si fuera un indicio vehemente, que nos conduce a por qué votó la ley y aparece como una realidad que fue sobornado.

Entonces nosotros nos hacemos cargo, los peronistas que lo elegimos a Kueider, pero hoy estamos exigiendo que no termine ahí, que no se tape con ninguna cortina de humo, con algunos argumentos que se tratan de exhibir para postergar el tratamiento de la verdad, que se diga quién lo pagó, es lo más importante que tenemos que dilucidar, porque todos los caminos de la sospecha conducen hacia un solo lugar. Lo cierto es que quien maneja esa cantidad de fondos, que lo maneja en forma reservada, es un solo lugar.

Y cuando uno verifica que días antes de la aprobación de la Ley Bases, y días después, había una concurrencia permanente, casi vivían en la Casa de Gobierno estos señores que traicionaron, no hay otro camino que la necesidad que quede claro el comportamiento del presidente y la vicepresidenta, y de la misma manera que en aquel momento se investigó a De la Rúa, hoy se investigue con claridad a Milei para saber si tuvo o no participación y tengamos claridad de dónde salió esta cantidad de recursos, porque algunos nos quieren hacer creer que salieron de Caritas o alguna otra circunstancia y es una cuestión infantil.

Yo tuve un profesor de Quiebras en la Universidad de Buenos Aires, donde me recibí de abogado, y daba un ejemplo de aquella época y decía 'si vos salía al jardín de tu casa y ves que no tenés ninguna de las gallinas, que te desaparecieron, y ves al lado a tu perro con la boca llena de plumas, es un indicio', es una presunción grave, precisa y concordante que te conduce a saber quién es el autor.

En los delitos no siempre se encuentra la prueba. Si uno ve un homicidio y no encuentra el arma, no va a decir que no hubo un homicidio. Acá no vamos a encontrar la foto donde le entregan la plata a Kueider, pero si podemos encontrar indicios vehementes, presunciones graves, precisas y concordantes que nos inducen a saber quién.

Hoy lo estuve escuchando, un audio donde Kueider los intima, a un destinatario que me imagino que es el gobierno, que diga la verdad porque sino va a empezar a hablar. Ese audio también me llegó y creo que es un audio que tiene un destino, que es los del gobierno.

Y yo personalmente, de la misma manera que asumo la responsabilidad como peronista, estoy juramentado a hacer todos los esfuerzos habidos y por haber para saber quién le pagó.

¿Usted va a hacer la denuncia en la Justicia?

No, no creo que haya fiscales tan distraídos que no puedan escuchar lo nuestro. Que me llamen y yo voy a concurrir, pero la situación es bastante clara.

Si ningún fiscal lo hiciera de oficio, ¿usted haría la denuncia?

Tendría que tener mucho cuidado, porque tengo muchas sospechas del partido judicial. Hay gente muy honorable en la justicia y hay otros que son traviesos, por no decir de otra manera. Soy abogado con mucha experiencia, de muchos años, conozco la película, fui abogado de algunos presidentes de la República.

Pero además, otro indicio, yo negocié la deuda externa en representación del peronismo junto con la delegación que mandó Alfonsín y si uno compara el comportamiento del tipos como Grinspun, donde yo estuve presente en las negociaciones, y vi su corrección y honorabilidad y las instrucciones de Alfonsín y lo compara con esta gente, que esta en el gobierno, que tienen todos antecedentes por tener fondos negros en el exterior y estar vinculados a la rueda sin fin del interés compuesto, nada de la producción, la verdad que estamos ante la presencia de unos inescrupulosos, cachivaches y caraduras.

Como puede ser que con hipocresía, encima que compraron un voto, le peguen a quien compraron en vez de asumir ellos, para tratar de ocultar que ellos han sido los que han comprado. Esto hay que dejarlo claro, no puede vivir el país y reconstruirse si quienes conducen el país tienen sospechas fundadas de que han participado en un soborno y han comprado a un legislador.

Creo que esto no puede terminar acá. Van a tratar, con la acefalía y otras cuestiones irrelevantes, irrelevantes desde el punto de vista administrativo pero no de la responsabilidad, pero quizás no tienen tanta culpabilidad como esto.

El presidente no se debió ir sin entregar el poder, pero esto no puede determinar la nulidad de una sesión, ¿para qué quieren que se trate de vuelta?

Lo que les ruego es que me pregunten sobre los sobornos, sobre quién pagó, porque tengo el temor de que a veces se diluye la culpabilidad del que pagó si lo mezclamos con otros temas.

El único tema que nos interesa es quién pagó. Lo llamamos porque usted tiene esa particularidad de ser el que dijo que hay que investigar al presidente que pagó.

Alejandro Gomel: ¿Quién pagó Maya?

Yo no lo vi ni tengo ninguna vinculación, ni la quiero tener, con esta gente, pero que tengo sospechas de ellos, como las tiene todo el país.

Si usted hace una encuesta capaz le dice que el 1% dice que pagó Caritas y el 99% que fue el gobierno. ¿Quién dispone de esos fondos semejantes? Eso se puede averiguar. Si usted ve las celdas de la telefonía, se saben los horarios, quiénes participaron, quién cruzó del servicio de inteligencia.

Alejandro Gomel: Maya, me hizo acordar cuando habló de celdas de celular a cuando se investigó la famosa Banelco, donde estaban las celdas de los celulares, exactamente los mismos términos y terminó con la renuncia de un vicepresidente y después la caída de De la Rúa.

-Porque quedó al descubierto Álvarez que fue el gran autor de todo eso, pero eso es otro tema.

Alejandro Gomel: Es otro tema pero, ¿ve un camino similar? ¿puede crecer tanto esto como creció la Banelco?

Yo le pregunto, ¿puede un país reconstruirse con una sospecha de esta naturaleza? respecto de no saber quién le pagó un soborno a un senador. Estamos en el horno, no se puede construir una cosa seria sobre un bofedal de mugre de esta naturaleza.

La manera de reconstruir un país es con la verdad y que todos estemos expuestos a ser investigados, y los que tengan culpas que las paguen. Estoy haciendo muchos esfuerzos, porque me duele por la familia, por los hijos de Kueider, a quienes conozco, para tratar de llegar con un mensaje a Kueider, que el camino que tiene de reparar esto es uno soo, pedir perdón, pedir disculpas y decir la verdad.

Elizabeth Peger: ¿Kueider fue el único que cobró?

Lo estudio más a Kueider pero me parece que no es extraño el senador por Corrientes.

¿Espinola dice usted?

Andaban los dos juntos y los dos tuvieron travesuras y comentarios de que en algunos casos hasta se jactaban. Hay dos cosas en la vida que no se pueden ocultar, esto lo decía Isabel Perón, que la echaron por equivocaciones nuestras y porque nos endeudó, el afecto y la plata. Cuando se tiene afecto se nota con nitidez y de la plata hacen ostentación, y esta gente no solo fue traidora a quienes lo votaron, sino que hizo ostentación de eso y fueron artífices de que se los descubriera.

Claudio Mardones: Usted como senador ha vivido el peso que tiene la palabra de un gobernador en el Senado, no es lo mismo que en la Cámara de Diputados, los senadores aún de la oposición, a veces tienen ese teléfono rojo al gobernador para hablar cuestiones estratégicas. ¿Qué lectura hace de los comportamientos que ha tenido el gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio? que ha dicho que está harto de encontrarse con este tipo de casos de corrupción en Entre Ríos pero algunos recuerdan que el gobierno de Entre Ríos estaba muy interesado en conseguir la aprobación de la Ley Bases y algunos creen que también estaba el respaldo de la provincia como un particular interesado en que los senadores accionaran a favor.

-Creo que Frigerio no tiene una relación tan transparente con el presidente. Segundo, no consiguió nada. Y no veo que tenga una disponibilidad en este tema para estar en esto, pero si tiene que rendir cuentas, que rinda cuentas.

Yo me centro en el que tiene el poder central, Frigerio no tiene para pagar un café con leche, no tiene recursos de esta magnitud, o sea que los fondos no salieron de Entre Ríos. Además en la vida las cosas se saben, se saben las cosas que nunca ocurrieron porque se inventan, ¿cómo no se va a saber la verdad?

Esto, todos los caminos conducen a Roma, y lo que más me impulsa a pensar que fueron del gobierno es la jactancia que hacen de la honestidad, y cuando uno ve con quiénes están rodeados uno tiene la tentación de levantar los brazos, porque son gente que tiene una historia muy reprochable en los destinos del país.

No quiero ser injusto y voy a pedir disculpas públicas de mis sospechas, pero si yo hago una encuesta no tengo dudas de que la mayoría de la gente piensa que pagó el gobierno, y dentro del gobierno hay alguien que manda.

Otra de las indignaciones que me produce, es la vicepresidenta, porque ella desempata, porque el voto de Kueider habilita el dictamen de comisión y que se trate en el recinto, y el voto de Villarruel para desempatar es la consecuencia del voto de Kueider, que sabía Villarruel que era un voto comprado, ¿cómo podía ser que no supiera lo que pasaba en la casa?

Álvarez se tuvo que ir cuando quedó al descubierto. Villarruel tiene la obligación de darnos una explicación y se hace la distraída como si esto hubiera ocurrido en la cancha de Boca, y ocurrió en el Senado. Ella también tiene que rendir cuentas y habla de que los peronistas somos ladrones, tenemos bastantes pecadores y que paguen, pero no somos todos ladrones, tenemos la pasión por defender a los sectores populares, y los sectores que tienen mayores recursos se encuentran lesionados por esta mochila del peronismo de defender al pueblo y los que estamos comprometidos no nos vamos a resignar, vamos a recuperar la rebeldía.

Usted es abogado, usted es entrerriano, usted fue senador, usted vio lo de la Banelco, pocas personas tienen la autoridad y las credenciales que usted tiene, ojalá se anime. Le pediría que lleve adelante esto desde el lugar que corresponde y no solo los medios.

Tengo un amigo que influye mucho a veces, que es Jorge Asís, y que decía que no le gustaban los políticos que hacían política patrullera.

La verdad que estoy ocupado haciendo propuestas para que Entre Ríos cambie, pero no dejo de reconocer que me preocupa su consejo, no lo tomo con indiferencia, lo valoro y voy a actuar conforme a mi consciencia como lo he hecho toda mi vida. Que se descubra el que pagó, esa es la base para que podamos reconstruir nuestro país.

