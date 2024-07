Hernán Letcher: "Todos los indicadores de economía caen salvo el desempleo"

Hernán Letcher analizó los anuncios económicos de Luis Caputo y el presidente del BCRA del viernes pasado y sostuvo que el Gobierno construyó expectativas de que en esa misma conferencia se iba a plantear alguna "hoja de ruta" sobre la eliminación del cepo cambiario: "Había una expectativa de que, luego de que se sancionara la Ley Bases, se determinaran algunas medidas en el mercado cambiario". A su vez, sostuvo que la actividad económica "no muestra ningún rasgo de recuperación". "Salvo los economistas oficialistas, el resto no estamos viendo recuperación en V porque no hay ningún indicador que así lo demuestre", declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Hernán Letcher es magíster en economía política de FLACSO y director del Centro de Economía Político Argentino. A su vez, fue director de Gestión de Programas de Inclusión Socioproductiva del Ministerio de Desarrollo Social del gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Además, formó parte del equipo de supervisión de los Centros de Referencia de la provincia de Buenos Aires.

El dólar arranca otra rueda en suba y se ubica en niveles de $1425: ¿Hasta cuánto llegará?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los anuncios económicos de Luis Caputo y el presidente del BCRA, Santiago Bausili, impactaron en los mercados de una manera negativa. ¿Crees que lo que pasó el viernes es un punto de inflexión de un Gobierno que, como se dice vulgarmente, “se quedó sin nafta"? ¿Crees que tiene algún punto de comparación con aquella célebre conferencia de prensa en diciembre del 2017?

Me parece que el Gobierno cometió un error en la conferencia del viernes porque construyó expectativas de que en esa misma conferencia se iba a plantear alguna hoja de ruta de algo que el Gobierno viene sosteniendo desde el inicio, que es la eliminación del cepo cambiario, y a contramano de eso, fue un “no anuncio” , una no conferencia.

El problema estructural de fondo es que el tipo de cambio real multilateral está en un nivel de apreciación que impide al BCRA comprar dólares, y esto es básicamente lo que estamos viendo todos. Ya había tenido algún ruido el fin de semana anterior a raíz del staff report del FMI que había puesto que se iba a eliminar el dólar blend en junio, lo que provocó que el Gobierno salga a explicar que no se iba a devaluar.

Y en ese contexto, la semana pasada no sucedió lo que sucedió esta semana solamente porque se estaba discutiendo la Ley Bases y había una expectativa de que, luego de que se sancionara la ley, se determinaran algunas medidas en el mercado cambiario.

Fausto Spotorno, asesor de Javier Milei, criticó los anuncios del Gobierno: "El mercado esperaba algo más"

O sea, lo opuesto a lo esperado. En lugar de una reacción positiva, hubo una reacción negativa.

Definitivamente, porque se generó una expectativa respecto a una gran incógnita. ¿Cómo sigue la película? ¿Qué pasa la semana que viene? ¿Qué pasa después? En la conferencia de prensa hay dos preguntas importantes que, para explicarlo en criollo, el ministro Caputo las patea a la tribuna, y son respecto de los puts y respecto a la apreciación cambiaria.

Caputo dice “vamos a sostener el crawling peg , pero vamos a ver en qué momento hay condiciones macroeconómicas para desarmar las restricciones cambiarias”, o sea, no dice básicamente nada, no plantea una hoja de ruta para la cuestión. Y por encima, se agrava con otra situación adicional.

El anuncio del día viernes fue un anuncio en el sentido de lo que el Gobierno ya viene haciendo con las lecaps. Cuando uno hurga un poquito más profundamente, descubre que lo que están haciendo es pasar los pasivos del BCRA al Tesoro, lo cual habilita a otros “pies de barro”, porque la política del Gobierno tiene “pies de barro” en la cuestión cambiaria y en la cuestión fiscal.

Luis Caputo y Santiago Bausili.

¿Cómo vas a hacer para pagar los intereses derivados del incremento de la deuda del Tesoro si no es a través de la poda, por ejemplo, a los jubilados? Ayer se conocieron los datos de recaudación y la caída es un 15% real. Por lo cual, por el lado de la recaudación ya no se puede, solo te queda por el lado del recorte del gasto.

A la par de todo esto, el día viernes el Presidente dijo que el bono confirmado a los jubilados es arbitrario.

Qué piensan los votantes de Javier Milei: "Si la experiencia sale mal, no ven alternativa"

¿Cuál es tu pronóstico? ¿Cómo crees que sigue la película?

Yo tengo preocupación por cómo todo esto se refleja en la economía real. La actividad económica no muestra ningún rasgo de recuperación. Por ejemplo, la situación que viven buena parte de las pymes de nuestro país da cuenta de que si no hay recuperación de la actividad económica, en los próximos meses no vamos a discutir salarios, sino los puestos de trabajo perdidos.

Hace unos días se dió la cifra de desocupación. Cuando me preguntaban al respecto yo decía que era alto, que había crecido, que hubo mayor destrucción de puestos de trabajo, pero que me parecía relativamente moderado respecto de lo que creo que lamentablemente puede suceder si no hay reactivación de la actividad económica en los próximos meses.

¿Crees que eso va a suceder ahora?

Yo suelo visitar muchas pymes, vivo en San Martín que es un distrito esencialmente pyme-industrial, así que estoy muy cerca de esa realidad. Lo que he visto en las últimas semanas es el uso de la capacidad instalada en muchas empresas por debajo del 50%, y costo que no se pueden sostener.

Un ejemplo, la semana pasada visité una empresa que se dedica a la excavación, y el dueño estaba tomando un crédito para pagar el aguinaldo. En diciembre no va a hacer lo mismo, no volverá a tomar un crédito para pagar el aguinaldo de los trabajadores, obviamente va a tomar una decisión si no se reactiva el sector privado de la construcción.

¿Esa idea de que lo peor ya pasó no se corrobora con la realidad?

No, y de hecho el FMI en el staff report sostiene que la recuperación en “V” probablemente no se produzca. En el mejor de los casos se ha reducido la caída, nada más. Y va incluso más allá diciendo que puede ser que se prolongue en el tiempo este escenario que estamos viviendo, incluso lo menciona respecto a la inflación. Es decir, que haya encontrado un piso para la baja de la inflación.

Salvo los economistas oficialistas, el resto no estamos viendo recuperación en “V” porque no hay ningún indicador que así lo demuestre. Alguno puede recuperarse dos o tres puntitos, en marzo la caída fue mayor porque todo el mundo dijo “paremos un poco a ver qué pasa”. Y después en abril fue un poco mejor, pero en mayo y junio se mantienen los mismos niveles.

Cuando ves la gráfica de la actividad económica, la actividad industrial, de la recaudación, lo que ves es una “L”, con toda claridad.

MB VFT