Hugo Marietán: "Ser psicópata no es una patología, es una manera de ser en el mundo"

El psiquiatra, Hugo Marietán, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y aseguró que "un psicópata actúa como si fuera un robot en ese sentido". Posteriormente, agregó que "no es que maneja la situación, lo hace, pero tiene totalmente frialdad afectiva" y, por último, aseveró que "ser psicópata no es una patología, es una manera de ser en el mundo" .

Marisol Juárez (MJ): Sobre este parricidio ocurrido en Vicente López, la idea es tratar de "comprender" cómo trabaja la mente de un parricida...

Vamos a suponer que él es el autor, por una cuestión de legales. Lo llamativo es que se trata de un hijo que mata a sus dos padres. Es un parricidio doble y esta palabra se refiere a aquel que mata un pariente. Lo que sorprende es que haya matado a la madre.

Ya matar a un padre salta los escollos morales y los principios de todo Occidente. Es imposible hacerlo si no quebrás todas esas barreras que impone la psiquis de que no podés tocar a tu papá y menos que menos a tu mamá.

A veces un asesino puede estar loco, pero en el caso de que conserve las funciones mentales en plenitud y con lucidez, además de que lo haya hecho de forma planificada, eso da la pauta de que es una mente muy difícil de entender y es demasiado compleja. Entra en la categoría de psicopatía.

Un psicópata actúa como si fuera un robot. No es que maneja la situación, lo hace, pero tiene totalmente frialdad afectiva y permite que esa acción sea contundente en cuanto a lo negativo que es matar a alguien. En este caso, con el agravante de que eran los padres.

M.J: ¿Hay una manera de poder trabajar con él esta patología?

Ser psicópata no es una patología, es una manera de ser en el mundo, muy distinta a tal punto que son el 3% de la población. Al no ser una enfermedad, no tiene tratamiento, no es que este hombre actuó por enfermo por matar a esta gente. Mientras no se los moleste o ponga obstáculos en su accionar alguien ni siquiera se da cuenta que son psicópatas.

Al parecer había unas deudas que él tenía que pagar y entonces se le ocurrió como una solución eliminar al obstáculo que justamente eran sus padres.

No sirve el pensamiento empático porque los psicópatas tienen una lógica y forma de sentir distinta, tienen sus propios códigos que los apañan para realizar esas acciones.

¿Encuentra alguna relación con esa actitud robot que mencionaba con estas personas y principalmente con Fernando Sabag Montiel?

Ese es otro tema totalmente distinto. La actitud que tuvo este hombre es de ineficacia porque cualquiera que tiene una pistola sabe cómo usarlo. El psicópata es un robot, es alguien que jamás hubiera reconocido que cometió un error. Por suerte fue un tonto el que estuvo al mando, porque de lo contrario estaríamos lamentando una tragedia.

En este caso, ¿tu visión es que nos enfrentamos a alguien que no calificaría dentro de esta categoría? Sería un neurótico como aquellos que delinquen por complejo de culpa.

Es un estúpido. El psicópata siempre da a hijo de puta, nunca a estúpido que justamente lo es el que gatilló ante Cristina.

