José Luis Espert: "Si acordamos un programa de transformaciones, quisiera que estemos todos juntos para derrotar al kirchnerismo"

El diputado José Luis Espert habló con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia para Radio Perfil (FM 101.9) sobre el procedimiento para vencer al kirchnerismo de cara a 2023, un pronóstico en las elecciones bonaerenses y el alejamiento de Javier Milei, entreotros temas.

¿Cuál es tu prospectiva de cómo va a ser la batalla electoral en la provincia de Buenos Aires?

Todavía no decidí si el año que viene voy a ir por la presidencia o por la gobernación de la Provincia. Hemos hecho un desarrollo territorial importante allí, nos fue muy bien, así que la provincia de Buenos Aires va a tener un rol crítico en nuestras elecciones, independientemente de a qué me candidatee.

¿Imaginás que se pueden llegar a desdoblar?

Si bien hay un refrán que dice que cuando el río suena, agua trae; se está hablando tanto de desdoblamiento que no sé si va a ocurrir. Si se adelantara la elección de la provincia, habría que iniciar el proceso de candidaturas en diciembre.

Ese 7,5% de Avanza Libertad de noviembre del año pasado, ¿cuánto imaginas que sería hoy?

Me dicen que está en un piso de 10%, en la Provincia nos hemos transformado en críticos, dado que no hay balotaje, para ver quién es el gobernador el año que viene

Si la tendencia siguiera creciendo, ¿eso ayuda al oficialismo de Kicillof a ser reelecto en una provincia en la que no hay balotaje? ¿Consume más votos de Juntos por el Cambio? ¿Cuál es tu visión respecto a quién puede ser el ganador, en la medida que tu partido crezca?

Creo que el año que viene, todas las elecciones -pero en particular las de Nación y Provincia- deberían hacer un plebiscito de un programa muy claro de transformaciones que haga que la Argentina abandone este camino: deje de ser una gigantesca villa miseria y vaya hacia un lugar más razonable.

Vuelvo a pensar que es importante que toda la gente, seguramente sea algo de oposición porque difícilmente el oficialismo esté detrás de las transformaciones necesarias para cambiar el rumbo de la Argentina porque el kirchnerismo lucra con la pobreza y la miseria. Aquellos que quieren un país no miserable, quisiera que estemos todos juntos en una mega PASO para derrotar al kirchnerismo el año que viene. Sobre un programa de gobierno, no alianzas vacías de contenido para derrotar al kirchnerismo.

Encuesta: Larreta, Bullrich y Manes, los únicos tres dirigentes con más imagen positiva que negativa

¿Vos planteas que toda la oposición tendría que ir junta, lo opuesto a lo que Juntos por el Cambio hizo con Javier Milei?

Sí, pero con la condición de que sea con un programa muy claro de gobierno, porque sino el populismo vuelve, como pasó en 2015.

¿Es posible una alianza de Avanza Libertad con Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires y no así a nivel nacional? ¿Qué pueda haber una división, distintas estrategias en distintos territorios?

No lo creo porque es una presidencial, es más unificada que en la legislativa. El año que viene hay que plebiscitar un programa de gobierno que saque a la Argentina del fango en el que está metida. No entiendo cómo la política, a seis meses de la elección del 2021, ya está discutiendo el 2023 y los problemas de la gente están en un segundo lugar.

¿Puede ser que la expectativa de un cambio de gobierno en el Ejecutivo tenga consecuencias inmediatas, que la gente anticipe sus decisiones en función de si cree que va a haber un cambio de orientación política y económica?

La leve recuperación de la economía que estamos viendo se debe a dos hechos: los extraordinarios precios de las materias primas que hay en el mundo debido a la lamentable invasión de Rusia a Ucrania y producto de que la gente se está sacando de encima el dinero como una brasa calienta. La huida del dinero está generando alguna recuperación en un contexto de incertidumbre. No creo que la recuperación económica sea porque ya se descuenta un resultado electoral diferente al del gobierno que tenemos hoy bajo la órbita del kirchnerismo.

Horacio Rodríguez Larreta dijo que no tenemos 100 días sino 100 horas y que él se está planteando un programa de shock con el que vos podrías tener algunas coincidencias.

Coincido con el diagnóstico de que no hay 100 días sino 100 horas. Argentina requiere de hacer algunas cosas de shock y lo que hay que hacer es shockear a la sociedad en campaña, decirle a la Argentina que lo que veníamos haciendo no funciona, que no va más, que tenemos que hacer algo diferente. En la instrumentación hay cosas que se pueden hacer de shock y otras que no, que habrá que consensuar en el Congreso.

Encuesta: casi el 30% de los votantes de Juntos por el Cambio en 2021 votarían a Milei en 2023

¿Qué habría que hacer con los planes sociales?

Con los planes sociales tenés que tener un programa para que se conviertan en empleo genuino, no podés sacarlos de golpe. Son años, no te va a bajar el gasto público rápidamente porque hay que capacitar al beneficiario de planes y habrá que darle al empleador que toma a un beneficiario de planes una exención de contribuciones patronales durante algún tiempo.

Lo que sí hay que hacer de golpe es plantear un programa para echar a un millón de ñoquis que el kirchnerismo metió al Estado, que no cumplen ninguna función. Ahí se van, los indemnizás y chau. Hay que eliminar las Secretarías de Hábitat y Vivienda, vos no podés tener piqueteros adentro del gobierno, el piquetero que te corta la calle va preso.

¿Dónde están las diferencias entre vos y Milei?

Javier estuvo un año con nosotros y de pronto dijo 'me voy para hacer la mía, porque siento que tengo espalda para hacerlo solo'. Yo hubiera preferido un proyecto conjunto, creo que estas cosas se solucionan de a muchos. No te podría decir diferencias sustanciales para estar separados, fue la decisión de él, de hacer la suya y está en todo su derecho. Me gustaría que estuviéramos todos los que pensamos más o menos parecido juntos para derrotar al kirchnerismo.

