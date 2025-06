Juan Carlos de Pablo: "Hay que decirle a la misión del Fondo que se deje de joder"

El economista Juan Carlos de Pablo se refirió al plan económico del gobierno y advirtió sobre las dificultades de pensar en la sostenibilidad a largo plazo en el marco de un contexto internacional muy inestable. “Estamos a merced de cualquier cosa”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Juan Carlos de Pablo es economista de larga trayectoria, doctor Honoris Causa de Ucema, escritor de numerosos libros, columnista de diferentes periódicos, director inclusive del Diario Económico El Cronista y, además, tiene una relación de amistad con Javier Milei, con quien le gusta escuchar ópera.

Comentábamos recién con Elizabeth el dato de crecimiento del índice, 5,8% interanual del primer trimestre, con una leve suma en lo trimestral, pero una suma anual de 5,8, y con sectores que han crecido y otros que no. Cuatro de los diez sectores que han crecido, solamente cuatro de los diez, han recuperado lo perdido el año pasado. Pero para levantarnos el ánimo y ponernos optimistas, te llamamos para escucharte con mucha atención. Contanos tu propia visión de cómo está la economía argentina.

A mí me parece que en el informe del INDEC hay dos cosas. Primero, más que la versión interanual del total, me interesa la versión trimestral desestacionalizada: el primer trimestre de este año contra cuarto trimestre del año pasado, desestacionalizado, aumentó 0,8%. Y anualizado daría 3,5%, aproximadamente y más o menos digamos un buen número. Las recuperaciones primero son más fuertes, después no tanto.

Pero más importante que eso es el tema del consumo. Porque todo el mundo que dice que la producción sube y el consumo baja, siempre se dice que está midiendo mal consumo. Entonces ahí, como el índice anualiza todo, ahí sí tengo que hacer primer trimestre contra primer trimestre. En esa comparación, el consumo privado aumentó 11%. También aumentaron las exportaciones y aumentaron las inversiones.

Lo único que bajó fue el consumo público. Qué es la contrapartida del famoso “no hay plata”. ¿Por qué ese dato es importante? Porque lo que muestra es que se está modificando en la Argentina la forma de comprar.

Entonces, cuando vos medís, cuando vos pretendés mirar un canal de consumo como el supermercado, el gallego de la esquina, cosas por estilo como señal del total, te equivocás, porque hay modificaciones. Mi ejemplo preferido es que Aerolíneas Argentinas cierra las oficinas comerciales, pero no cierra la empresa, cierra una forma de vender pasaje. Ahora se compran de otra manera.

O sea, lo que vos decís es que la gente compra más por MercadoLibre y otro tipo de aplicaciones, como sostenía el presidente.

Claro, obviamente. Y te digo más: porque muchas veces se dice que la gente compra menos en el supermercado y más por venta online. Bueno, pero seguramente el dueño del supermercado también tiene su canal online.

Entonces, una cosa son, si vos querés, las instituciones, las empresas y cosas por estilo., y cómo se va transformando a través de la iniciativa empresaria. Porque si no, estamos empezando con un tipo que dice: “Bueno, ay, qué lástima, me tocó perder y me estoy fundiendo.” No, no es de empresario eso.

Los propios empresarios están modificando los canales a través de los cuales venden.

Yo puedo entender que la gente compre alimentos a través de dispositivos comerciales digitales y que las cosas le lleguen directamente a la casa, pero finalmente lo tiene que comprar en los supermercados. O sea, independientemente de que el intermediario sea una plataforma digital, finalmente se venden menos limones, se vende menos leche.

Quiero decir, desde el punto de vista de alimentos, hay un consumo menor de alimentos y un consumo mayor de bienes durables.

Te vuelvo a insistir, si en esos cálculos se está teniendo en cuenta todos los canales. No soy un experto, pero la sospecha que uno tiene es que si la producción aumenta y el consumo baja, esto quiere decir que los empresarios estaban haciendo inventario involuntario desde hace un año.

Es decir, un panadero hace cada vez más medialunas, pero cada vez venden menos medialunas. ¿Qué hace con la medialuna? No me digas que no revisa su plan de producción. Ahora, junto con eso viene lo que vos dijiste. Es lógico que hoy aumente más la venta de licuadoras que la de queso fresco, porque también el año pasado cayó mucho más la venta de licuadoras que la de queso fresco.

Es decir, cuando vos tenés una crisis, no dejas de comer, probablemente reemplaces alimentos de determinada calidad por otro de menor calidad, pero hasta ahí. En cambio, postergás la renovación de, qué sé yo, la cortina de tu casa, cosas por el estilo.

Y lo que te ocurre a vos le ocurre a la gente que nos está escuchando, me ocurrió a mí, etcétera. Como la vida sigue, baja la incertidumbre, por el estilo, entonces dijimos: “Bueno, che, llegó el momento de renovar” Entonces nos encontramos todos comprando licuadora, cortinas.

Siempre, siempre, a lo largo del ciclo económico, las fluctuaciones de la venta de bienes durables es mucho mayor que la de bienes no durables.

Y Juan Carlos, no sé si le prestaste atención al último informe de la Fundación Pensar del PRO, con Lacunza como uno de sus principales referentes, donde se dice que el salario disponible, después de pagar los servicios públicos, el alquiler y las expensas, es 10% menor que en 2023. Esto me hace suponer que la gente tendría que consumir menos, salvo que tenga orden.

Lacunza es un buen economista, que lo que está diciendo es un hecho: si hasta 2023 te “regalaban” la energía, y ahora te la cobran, evidentemente, vos tenés un ingreso disponible que es menor.

Ahora, la explicación del consumo en parte tiene que ver con los ingresos que estás teniendo, donde hay todo tipo de información, pero también con los ahorros que estás teniendo, porque de repente, decís: “Si la vida sigue, tengo que cambiar esa cortina”, entonces tenés ahorros.

Esto de que los “dolares están en el colchón”. El colchón, querido, es geografía, no me sirve para entender. Acá la clave es dólar blanco, negro, verde, rosa… ¿qué tenés? ¿Cuáles son las razones por las cuales vas a anticipar un gasto, llevar la plata al banco, ese tipo de cosas? Entonces digo, por un lado no parece haber tanto apuro, por el otro lado, alguien está comprando algo.

Incluso puede ser también que esté comprando el 30% más alto de la sociedad y no esté comprando el 70% más bajo.

No, no tengo cómo saberlo.Todas estas cosas son aseveraciones generales, Jorge. No sé si vos tenés los datos. Yo no tengo los datos, entonces no sé. Ahora, lo que digo: esto de que vos tenés que lo de arriba se lo del medio. Muchas veces es racionalización, que no es conocer los datos.

Juan Carlos, además, como te digo, nosotros te llamamos para que nos levantes el optimismo…

No es un tema de optimismo, es un tema de mirar las cosas como vienen. La realidad es heterogénea. Nos están escuchando tipos que va muy bien, no tan bien, mal... Lo que yo rescato es la fuerza que tiene el ser humano para pelearla.

No es de empresario decir: “Ay, me escoraron, perdimos”. El tipo pelea. Yo no garantizo nada. Lo que digo es el espíritu de lucha que vos ves, tal como se espera en el ser humano.

Elizabeth Peger (EP): Quería consultarlo por el balance del Banco Central, los datos del balance del Banco Central que se conocieron ayer y que marcan casi que se cuadruplicó la intervención del Central en futuros, y claramente para, en algún sentido, para intervenir en la banda.

Fueron casi 1.900 millones lo que utilizó el Central en la compra de mercado futuro. Había intervenido en 400 millones el mes pasado. ¿Qué implicancias tiene esto?

La interacción entre el mercado futuro y el mercado presente no me resulta fácil de entender. Vos tenés una banda, si vos lo que estás diciendo es que está vendiendo dólar de futuro para que baje el presente...hablá con un experto, no hables conmigo. La verdad que no lo sé.

En el mercado presente podés tener una banda, estamos en flotación, y la lógica de la flotación es la del sector privado. Tenés que conseguir un tipo que esté dispuesto a hacer la contrapartida de lo que vos querés hacer.

Vos tenés pesos y querés dólares, y tenés que conseguir una persona que tenga dólares y quiera pesos. Para la conexión entre lo que está pasando en dólar futuro tenés que hablar con un experto.

EP: Se lo preguntaba en el contexto de la importancia que tiene y la preocupación que tiene el gobierno, sobre todo por el tema de acumulación de reservas. Hoy está llegando la misión del Fondo, y una de las metas tiene que ver con eso.

Bueno, lo voy a decir en latín: hay que decir la misión de Fondo que se deje de joder. Que la clave del acuerdo es el equilibrio fiscal. Está pasando una cosa muy rara, para mi gusto

Me dicen que los tipos que manejan fondos en el mundo dicen lo siguiente: la política económica de Brasil deja mucho que desear, pero el Banco Central tiene 400 millones de reservas, así que le presto. Argentina tiene una política mucho más prolija, pero como no tiene reservas, no le presto.

Me parece chiflado, porque el que tiene que responder por la deuda pública es el Tesoro, no el Banco Central. Acá en la Argentina hemos vaciado al Banco Central y estamos tratando de medios para recomponerlo, pero las cosas funcionan de esa manera.

Hoy a la tarde no sé qué tipo va a decir si mejora la calificación del riesgo de la deuda argentina. Es importante, porque el año que viene el gobierno nos puede decir a los argentinos: “Muchachos, hagamos equilibrio fiscal para pagar los intereses de la deuda, no las amortizaciones de la deuda”.

Si no hay modificación en la calificación, si nadie pone un mango, bueno, agarrate Catalina, porque nadie puede pensar que con esfuerzo local vamos a pagar los vencimientos de la deuda.

Un tema también que se discutió la semana pasada es el déficit de cuenta corriente.O sea, la idea es que hay países que han tenido déficit de cuenta corriente y superavit el fiscal. España, por ejemplo, llegó a tener antes de la crisis de las hipotecas 17% del producto bruto de déficit de cuenta corriente y tenía superávit fiscal.

Chile es otro ejemplo, hace 15 años, con inversiones en la minería, tenía déficit de cuenta corriente y lo pudo resistir sin ningún problema, sin tener déficit fiscal. ¿Cuál es tu impresión respecto de la sustentabilidad de largo plazo de un déficit de cuenta corriente?

Estimado, estamos en flotación. Con lo cual, si pasa eso, se va a mover el tipo de cambio. La lógica de la flotación no es: “uy, el Banco Central”, “fijate por las dudas”. Eso era con la “tablita”, el crawling peg, ahora estamos en flotación.

Por ejemplo, si vos querés ir a Nueva York, fenómeno, andá con tus dólares. No vas a comprometer la reserva del Banco Central para que vos vayas a Nueva York y te instales en un hotel o compres una chomba. Estamos en la lógica de la flotación.

Ahora, sobre el concepto de sustentable, sostenible o cosas por el estilo…Hay que entender que estamos a merced de cualquier cosa. Hace 6 horas el presidente de Estados Unidos anunció un cese total del fuego en Medio Oriente y estaban los bombazos.

Y te digo más: se muere Milei y se va toda la mierda. Para entendamos en qué mundo estamos y de qué Argentina estamos hablando. Entonces, el tema de la sustentabilidad a largo plazo… Yo entiendo, yo puedo hacer la lista de dudas, pero no sirve para tomar decisiones.

Pero la pregunta concreta es la siguiente: si vos tenés un déficit de cuenta corriente de manera sostenida, no porque estás haciendo inversiones puntuales y coyunturales, sino porque estás consumiendo bienes que no implican activos fijos, ni inversiones que en un futuro tendrán una mejora de ingresos de la cuenta corriente, más tarde o más temprano el dólar tiene que subir, porque no se puede sostener.

Pero el dólar es un precio nominal. Si tiene que subir, sube. Y el déficit de cuenta corriente en flotación lo está financiando con tenencias privadas de dólares, no está comprometiendo al Banco Central. Eso es fundamental.

Pero pienso en lo que le pasó a España en el 2007. Obviamente, en ese caso ni siquiera podían imprimir moneda porque eran euros. Finalmente, lo pagó fue con recesión. Está bien, no explota la macroeconomía, pero mi pregunta es si eso no se corrige a través de recesión.

No tengo cómo saber. Lo que te quiero decir es lo siguiente: vivimos de sorpresa en sorpresa, estamos llenos de riesgo. Dentro de eso tengo una política económica que dice: “Equilibrio fiscal + Federico Sturzeneger” y todos los días nos levantamos a ver cómo le encontramos la vuelta. Ahora puede haber recesión, qué sé yo, no puedo asegurarte nada.

