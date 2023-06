El director de la fundación FIEL, Juan Luis Bour, opinó al respecto de la generación de empleo de los últimos años: "Hay una tendencia a la baja en los gobiernos de Cristina Kirchner y Mauricio Macri, pero creció en esta última gestión". Por otra parte, se mostró crítico con la gira de Sergio Massa por China. "Se puede conseguir poco, lo central pasa por la negociación con el FMI", indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Algunos datos dicen que el trabajo privado aumentó en 450 mil puestos en esta gestión, mientras que con Macri decreció 220 mil. ¿Cuál es tu opinión respecto a la polémica de si creció o no el empleo registrado?

El empleo privado creció, pero más creció el informal. El empleo privado siempre aumenta cuando hay algún crecimiento de la economía. Sin embargo los datos muestran un panorama entre mediocre y horrible.

El último dato que tiene generalizado el INDEC, que es el cuarto trimestre del 2022, creció respecto del cuarto trimestre del 2019 en 1,1 millones de personas. Todo esto se da en empleo asalariado informal, monotributistas y sector público. Habitualmente son puestos precarios, O sea son 234 mil personas, son datos de la cuenta de generación del Ingreso del INDEC.

Eso te dice que de 100 puestos de trabajo, sólo 20 se formaron en el ámbito privado. Esto es un reflejo del efecto del trabajador adicional: cuando tenés una caída de los ingresos de la población, hay gente que entra al mercado laboral, que antes estaban afuera, para conseguir algún ingreso para cubrir las necesidades de la familia. Generalmente son tareas poco productivas pero que proporcionan algún ingreso.

Además no estamos contando que una parte de los que trabajan en el sector privado, en realidad lo hacen para el sector público. Esos datos que me mencionaste son del Ministerio de Trabajo y son parciales, no tiene las cifras de la cuenta de generación del Ingreso del INDEC.

Además, podemos decir que la situación económica no mejoró el último trimestre, pero aun así creció en 230 mil el empleo privado y no 400 mil como nos dijo el Ministerio de Trabajo. Pero, a su vez, había decrecido la misma cantidad en el gobierno de Macri. ¿Correcto?

No. Los datos del INDEC tienen un agujero estadístico desde el 2015, porque se corta. Si tomás del 2016 en adelante hay crecimiento.

¿Vos decís que no bajó durante la gestión de Macri, pese a la gran cantidad de Pymes que se cerraron, por ejemplo? Me resulta contraintuitivo.

Es una tendencia que viene desde el 2012 y se agudiza en el 2013 y 2014. Luego tiene una recuperación parcial en 2017 y una caída posterior.

Sin embargo, en la era Alberto se crearon 234 mil fuentes de trabajo privado, mientras que las dos presidencias anteriores no. ¿Sería así?

Durante los dos gobiernos anteriores hubo alzas y bajas, y no se movía el empleo total, pero con una clara tendencia a la baja.

Con la salida de la convertibilidad, con Roberto Lavagna aumentó el desempleo y luego, progresivamente, fue reduciéndose, pero también bajó mucho el salario real de las personas.

Como te decía, cuando tenés una caída apreciable del salario real, tenés, en el fondo, una baja de los costos laborales.

A eso iba. Se podría decir que Duhalde redujo el desempleo a casi la mitad, pero bajó también a la mitad el sueldo de la gente, respecto a lo que tenía en la convertibilidad.

Si los salarios bajan es más fácil reducir el desempleo, porque te cuesta menos plata contratar gente y, en ese caso, siempre tenés algún efecto. Típicamente, cuando te cae el precio de algo, sube la demanda.

Es decir que, con una buena devaluación, vas a generar esta caída de salarios reales y, consecuentemente, tendrás en algún lugar un aumento del empleo.

¿Cómo ves las negociaciones de Massa en China?

Está tratando de adaptarse a lo poco que puede ofrecer China, que es una economía muy grande, pero que tiene bastantes problemas. Desde el punto de vista de la recuperación económica es mucho menor de lo que se estaba esperando.

Los argentinos van a tratar de conseguir unos pocos dólares. El resto de las cosas que se anuncian no son relevantes, se sabía que podían conseguir que paguen una parte de lo que se debía de las represas del sur, cerca de 500 millones de dólares.

Lo demás son eventuales inversiones que se van a realizar. Otros 500 millones de dólares que llegarán en algún momento del año que viene, pero que no sirven para el mercado de cambio.

Lo más importante es una ampliación del Swap, para poder usar hasta 3000 millones de dólares para poder intervenir el mercado de cambio, aunque veo difícil que le autoricen eso. Se trata de facilitar las importaciones desde China, no de usar yuanes para convertirlos a dólares.

De modo que de China se puede conseguir poco y lo central pasa por la negociación con el Fondo Monetario.

¿Qué opina respecto a la posibilidad de que el banco de los BRICS dé una garantía al BNDES para que los exportadores brasileños puedan financiar a los importadores argentinos?

Hay que tener en cuenta que ese banco está dominado por los chinos, quienes, de esa manera, estarían facilitando que los argentinos hagan más compras a Brasil que a su propio país.

Y ellos son bastante cuidadosos con eso, más allá de las cuestiones estatutarias, me parece difícil que se obtenga mucho por ese lado.

