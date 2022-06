La apertura de Modo Fontevecchia: fallidos argentinos

El presidente Alberto Fernández, en el día de ayer, cometió un furcio que rápidamente se volvió viral en las redes. Al momento de referirse a los movimientos sociales, hizo mención a “Garganta Profunda” en lugar de La Garganta Poderosa, una revista creada por el Barrio 31.

Tras este fallido, en la apertura de Modo Fontevecchia, el conductor realizó un racconto de presidentes y funcionarios argentinos que, en más de una ocasión, cayeron en un error discursivo. Asimismo, Jorge Fontevecchia puntualizó en la fallida investigación por el caso del avión con tripulación venezolano-iraní.

En el marco del III Foro Mundial de Derechos Humanos que tuvo lugar en Casa Rosada, el Presidente encabezó una conferencia en la que el acto fallido se hizo presente: "Ahí veo al compañero de garganta profunda, cómo él, miles", expresó. Pero al darse cuenta, rápidamente se corrigió, entre risas: "No, de La Garganta Poderosa, poderosa, poderosa. Pero profunda también, porque en esa revista nos enseñaron muchas cosas ocultas”. Garganta Profunda era el nombre, no solo de una película pornográfica, sino también el nombre secreto que se le daba a la fuente de los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein en el caso Watergate, que recientemente cumplió 50 años, explicó el conductor.

En el segundo acto fallido, Axel Kicillof confunde "Estado" por "mercado": "Si se pudiera cobrar y diera ganancias, y la hubiera hecho la mano invisible del Estado, no lo hizo porque, donde no hay negocio, el Estado no llega, perdón, el mercado no llega". Por otra parte, en un discurso del Presidente alentando a la población a la vacunación, dijo: "Todas las vacunas alivian y garantizan que las posibilidades de muerte, frente al contagio, sean ínfimas. Por favor, vayan y contagiense. Perdón, vayan y vacúnense, eviten el contagio".

También se hizo presente Mauricio Macri y un furcio en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso el 1 de marzo de 2019: "Ahora, con el apoyo del narcotráfico, del Ejército, fortalecemos la lucha contra el narcotráfico", expresó el ex presidente. En ese sentido, Fontevecchia puntualizó en la dificultad que representa para los presidentes estar en constantes discursos: "Pobre todos los presidentes, hay que estar hablando todo el día", dijo.

Otro acto fallido de Alberto Fernández en 2019, que en lugar de decir "Volvimos y vamos a ser mejores" vociferó enérgicamente "Volvimos y vamos a ser mujeres". Nuevamente, Axel Kicillof se refirió a "Bonaerenses y Bonaerensas", furcio "dialéctico" que hizo reír a la multitud en el acto.

Ya en el cierre de la campaña, Mauricio Macri, en el 2015, confundió "progreso" con "pobre": "Eso nos va a llevar a esa Argentina inmensa, con oportunidades de trabajo y pobre para todos". Luego, Fontevecchia presentó al furcio "más desopilante", por parte de Cristina Fernández de Kirchner en el año 2010: "Un dato que yo desconocía, que era que la ingesta de cerdo mejora la actividad sexual", dijo y agregó: "Estimo que es más gratificante comerse un cerdito a la parrilla que tomar viagra. Les comento que soy fanática de la carne de cerdo, y no lo digo para quedar bien", agregó la ex presidenta. "El poder en determinadas circunstancias, deshinibe", analizó Fontevecchia.

Finalmente, cerró el racconto con un furcio de Domingo Cavallo, en 1991, al anunciar el Plan de Convertibilidad, en el que expresó: "El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que un dólar, es una mentira". "Se cumplió la moneda como mentira", puntualizó el conductor de Modo Fontevecchia.

Caso del avión venezolano-iraní: ¿Otro acto fallido?

Como todo "juego lingüístico", Fontevecchia remarcó el humor o la parábola que pueden representar en el discurso de los presidentes, aunque lo que "no tiene humor" son lo "fallidos" en la investigación del avión con tripulación iraní y bandera venezolana.

A continuación, analizó la causa en referencia a la carga que esta llevaba. En el día de ayer un móvil de Modo Fontevecchia se encontraba en el Parque Industrial de Berisso, en la multinacional de autopartes Faurecia, en donde no se logró que nadie asumiera una declaración en la que ellos admiten ser los importadores de los equipamientos que trajo el avión que llegó desde Querétaro, México, donde se está una de las fábricas de autopartes más grandes del mundo.

Como primer análisis, Fontevecchia dijo: "Si un avión, de estas características, carga 300 mil dólares en combustible, la carga que trae, ¿justifica?¿Tiene lógica económica o era simplemente una excusa para otra tarea?". A lo que continuó con el interrogante de por qué la carga vino por avión y no por barco.

Según lo que explicaron expertos de la revista Parabrisas hay una lógica, comentó Fontevecchia: "Si las compañías de autos no entregan los autos en tiempo y forma, pagan multas y como es sabido, hay problemas de importación y abastecimiento en todo el mundo, y no tenían la suficiente cantidad de asientos que venían, tanto de Brasil, como de México, por la tanto se justificó que vinieran en avión". Además analizó que, más allá de esta lógica, esto "no implica una razonabilidad" y conjeturó que no se exime que haya una operación encubierta de espionaje.

Finalmente, Fontevecchia volvió a remarcar que no se logró desde el equipo de Modo Fontevecchia que tanto Faurecia como Volkswagen hablen con los periodistas y concluyó: "Continuaremos para que esta investigación por el avión no se convierta en otro fallido".

