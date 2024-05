Lisandro Almirón: "Hay que ser francos con la gente, los cambios en la ley van a salir por sí o por no"

El abogado Lisandro Almirón, sostuvo que los próximos días el Congreso tendrá una "ardua actividad" con sesiones ya programadas. "Lo más complejo tiene que ver con el RIGI y la cuestión previsional", aclaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). Asimismo, subrayó que "Milei tiene muy claro lo que tiene que hacer".

Lisandro Almirón es diputado nacional por La Libertad Avanza de Corrientes.

Alejandro Gomel (AG): ¿Cómo sigue la novela de la Ley Bases? ¿Volverá a Diputados? ¿Allí qué va a pasar?

Este es un procedimiento constitucional, a diferencia de otras cuestiones que pasan por la discusión del reglamento de Diputados. Tiene un tratamiento en general y particular que, una vez que se dio la aprobación en Diputados, se abrían tres opciones posibles en la Cámara Alta.

La primera era que se de la aprobación en su totalidad, el rechazo en su totalidad o la modificación de alguno de sus artículos. Las primeras dos opciones han quedado descartadas en la actual situación, pero resta por ver, una vez que se dictaminó en la comisión, el tratamiento de las modificaciones que pueda tener la ley en el Congreso.

Por supuesto que nosotros venimos trabajando frente a la posibilidad de este tratamiento de modificaciones puntuales, como puede ser el impuesto a las Ganancias y, específicamente, el diferencial en las provincias patagónicas.

Se habló mucho de esto porque tiene aspectos normativos que pueden ser cuestionables desde el punto de vista jurídico. Vamos a analizar si es posible tener un impuesto que funcione distinto según cada provincia.

Por otro lado, mucho más complejas son las modificaciones que pueda tener el RIGI y la cuestión previsional. Los próximos días, el Congreso tendrá una ardua actividad, ya que el próximo martes habrá una sesión especial para tratar este último tema específicamente. Y el miércoles se hablará más acerca de lo que tiene que ver con los fondos para las universidades.

Esta semana, hubo un reconocimiento a lo que vienen realizando tanto el ministro del Interior, Guillermo Francos, como el presidente de la cámara, Martín Menem. Este último, durante el tratamiento de la Ley Bases y del paquete fiscal, tuvo la muñeca necesaria como para dar ese primer salto.

Hay que ser franco con la gente, los cambios en la ley van a salir por sí o por no. En primer lugar, el proyecto que venga del Senado a la Cámara de origen no puede incorporar ningún artículo, o sea, estamos tratando la misma ley. Sobre esa misma ley se trata el aspecto general que, prácticamente, es la misma inercia que la sesión anterior. Mientras que las modificaciones que plantea el Senado no se pueden tocar.

Es decir, o se aceptan las modificaciones tal cual las envió el Senado o se acepta la redacción del proyecto de la Cámara de origen. Hay dos posibilidades, si pasa lo primero, se va a votar por amplia mayoría y se acepta la modificación. Pero si no se acepta la modificación, se insiste con la misma mayoría, si es mayoría simple, y queda aprobado ese artículo.

El tuit donde Victoria Villarruel anunciaba que hubo dictamen en el Senado por la Ley Bases.

Claudio Mardones (CM): Con respecto a lo que se viene el martes en Diputados, ese día, a la mañana, el radicalismo pidió una sesión para hablar de las jubilaciones. Y Unión por la Patria, a la tarde, también impulsó una sesión para el tema jubilatorio, el FONID y el presupuesto universitario. Su colega Carlos D'Alessandro anticipó que iba a hablar con el Presidente para pedir que vete esos pedidos. ¿Qué opina al respecto?

Milei tiene muy claro lo que tiene que hacer, independientemente de las sugerencias que podamos hacerle a los legisladores. Quiero decir que le tengo gran cariño y aprecio a mi amigo y compañero de bancada, el doctor Carlos D'Alessandro.

De todas maneras, eso queda a criterio del Ejecutivo, son cuestiones de orden presupuestario. Esto lo ha dicho muchas veces el profe José Luis Espert en la Comisión de Presupuestos: tenemos un presupuesto asignado, sabemos con claridad lo que se puede gastar y lo que no.

En función de eso, el Presidente ha sido muy claro en varias oportunidades. Nosotros tenemos que hacer equilibrio entre los recursos que nos ha dejado la gestión anterior, que lamentablemente han tenido un manejo muy irresponsable de la cuestión pública, y quienes hoy enfrentan esta tremenda responsabilidad que es llevar al país adelante.

Tenemos que ajustarnos con los números, ser absolutamente francos con la gente y decir qué cosa se puede y qué no. Eso lo maneja muy bien el Presidente, lo ha demostrado en varias oportunidades y seguramente quedará a criterio del Poder Ejecutivo.

Nuestra tarea se agota a partir de aprobar las leyes, modificarlas y remitirlas al Poder Ejecutivo. Ese paso institucional, que lo prevé la división de poderes, es una cuestión que hace a otro poder, y donde nosotros no tenemos incidencia y actuamos con la responsabilidad de girarla, nada más.

