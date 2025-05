Luis Secco: “Para que la gente gaste sus ahorros tienen que generar confianza”

El economista Luis Secco se refirió a los anuncios del gobierno para que la gente “saque los dólares del colchón” y remarcó que tiene que haber una expectativa favorable para que la población esté dispuesta a gastar sus ahorros. “Falta algo que cambie las expectativas”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Luis Secco es economista, director de la consultora Perspectivas Económicas y editor de su newsletter. Entre marzo del 2000 y diciembre de 2001 fue asesor económico de la Presidencia de Fernando de la Rúa y director de Análisis Estratégico de la Secretaría de Inteligencia de Estado. Entre diciembre de 2016 y febrero de 2017 se desempeñó como jefe de Gabinete de Asesores del Banco Nación. Y desde 1988 es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Es columnista invitado de distintos medios y tenemos la fortuna de que varias de sus columnas se puedan leer en Perfil.

¿Qué va a pasar con el tema de los dólares “dentro del colchón”, no “debajo del colchón”?

Mirá, yo creo que la idea del gobierno es intentar incentivar el consumo, y que la población esté dispuesta a desahorrar lo que tenga ahorrado en dólares fuera del sistema financiero. Puede ser en colchón, en una caja de seguridad o en una lata... o en una caja de seguridad en la casa.

Yo ahí lo que veo es que puede ser una medida interesante, puede tener alguna repercusión, pero la clave es cómo generás ese clic en los que tienen esos ahorros para que los gasten. Porque tiene que haber un clima y una expectativa favorable.

Hubiera sido impensado tomar esta medida mientras subsistía el cepo. Ahora, sin el cepo, el que vende o usa los dólares los puede volver a comprar. Pero la clave es si va a estar dispuesto o no a desahorrar. Y creo que hay mucha gente que, en un contexto de incertidumbre como el que todavía tenemos, se le va a hacer difícil desahorrar.

Elizabeth Peger (EP): Me parece que el tema ahí me parece que es un tema de incertidumbre. ¿Por qué la gente sacaría la que no blanqueó. Porque muchas ya blanquearon. Y otra: ¿por qué lo sacaría? ¿Cuál es el incentivo para sacar el dinero del colchón y gastar el ahorro?

Esa es la clave. O sea, el gobierno intenta por todos los medios convencernos de que esta vez es diferente, que hay motivos para confiar, que el programa goza de buena salud, y que no va a haber cambios como para garantizar que las reglas de juego se mantienen a lo largo del tiempo.

Sin embargo, es como que siempre está tratando de anunciar algo nuevo como para generar ese cambio de clima. Había un presidente norteamericano que decía que a todo el mundo le llega lo que espera, siempre y cuando sepa lo que espera. Y en Argentina hay un montón de gente que está esperando y no sabe bien qué espera.

Y cuando lo apurás un poco, te dice "no, mejor esperar para consumir, invertir, contratar empleados y demás". Y si le preguntás, “Bueno, ¿pero qué esperás?”, muchos se agarran de las elecciones. Y si le volvés a repreguntar: “Bueno, ¿pero qué esperás para después de las elecciones?”

Es como que falta algo que cambie las expectativas. Y eso no se está produciendo. No creo que se produzca en el cortísimo plazo. Algún grado de efecto va a tener, porque siempre estas medidas hay alguien que aprovecha la oportunidad y dice: “Bueno, yo me juego, tengo un incentivo”.

Pero, ya te digo, me parece que la clave hoy está en generar un cambio más fuerte de las expectativas. Y el gobierno está empeñado en eso. Por eso tenemos al Presidente todos los días, de alguna manera, tratando de generar eso desde el punto de vista discursivo. Pero bueno, está claro que le viene costando que se engrane todo, más allá de la calma cambiaria o la calma inflacionaria.

EP: ¿Tanta insistencia, tiene que ver con que del colchón vienen los dólares para acumular reservas?

Muy buena tu pregunta. Yo creo que la insistencia tiene más que ver con la actividad económica. Porque, si nos tomamos de lo primero que habían dicho, ahora estamos a segundos de saber bien en qué tratan las medidas, pero al principio era como que los dólares podían circular físicamente.

Lo que trascendió ayer es que hay que bancarizarlos. Con lo cual, ahí sí tenés una chance de que le sirva al Banco Central para mostrar reservas un poco más gordas. Porque si se bancarizan esos dólares, parte de esos dólares terminan en el balance del Banco Central.

Porque, a ver, pongo un ejemplo concreto: agarro y digo “bueno, voy a comprar tres computadoras, me decidí, cada uno de mis hijos necesita una compu, voy, las compro”. ¿Qué hacés? Llevás los dólares físicos para comprarlo. Suponete que eso se permita.

Entonces el que los recibe va a decir: “¿Qué hago con los dólares? ¿Los deposito, no los deposito, los sigo circulando?” Ese es un esquema. Otro esquema muy distinto es que tengo los dólares en la caja de seguridad y los tengo que llevar a una cuenta, y después voy y pago con la cuenta.

Me parece que esa es como una dimensión un poco distinta, en la cual ahí no está tan seguro de que la gente la engrane, tome el camino. Aunque ahí sí te asegurás de que las reservas del Banco Central se engorden un poco.

Entonces, tenemos que ver qué hacen: si se permite que circulen los dólares o no, y si hay que bancarizarlos o no, que sería la alternativa. Yo, desde el punto de vista de la sanidad de las reglas, sería bueno que se bancarice. Ahora, eso tendría menos efectos que si no se bancarizara, porque después de todo, si están en negro esos dólares, es porque la gente no los quiere bancarizar.

Nosotros planteábamos hoy en la apertura, tratando de encontrar comparaciones con otros modelos de dólar barato, y la famosa discusión entre dos economistas de la escuela de Chicago respecto de la conveniencia de un dólar muy barato o no. Y la comparación con aquel momento de Martínez de Hoz, de Carlos Menem…

Y mi pregunta es: ¿vos creés que llega el gobierno, con los distintos puentes, a poder ser sustentable lo que hoy se basa en endeudamiento? Es decir, primero el blanqueo, después el crédito del Fondo Monetario. Supuestamente, la apuesta que hacen para generar reservas, que es nuevamente con endeudamiento, y así, con un puente tras otro, se llegue hasta 2030, cuando la Argentina pueda exportar el doble porque se agregue energía y minerales.

¿Te parece que es diferente esta vez a lo de Menem, que se estaba consumiendo stock, y que en este caso lo que va a haber es flujo por las exportaciones, y lo que hay que construirse es un puente hasta 2030?

Excelente tu pregunta, porque yo creo que la clave, tanto de las bandas de flotación como del acuerdo con el Fondo, como de ahora este intento de dolarización o de permitir que el dólar cumpla las funciones del peso, yo diría que no resuelven la apreciación del tipo de cambio. Esto que vos llamás dólar barato y peso caro.

Y, como hablamos alguna vez, yo creo que el peso caro, el peso fuerte, puede ser un destino, un objetivo, un punto de llegada, pero no un punto de partida.

