Luis Secco: "Sturzenegger es el mejor de su generación, confiamos en él"

El director de la consultora Perspectivas Económicas, Luis Secco, destacó una economía "desregulada, abierta al mundo y con poca intervención estatal", pero lamentó que la economía actual del país sea "rígida, intervenida, con un Estado enorme y con una deuda a pagar". Además, sostuvo que la gestión de Javier Milei "confió demasiado en lo institucional" y dejó de lado la necesidad de transitar un período de corrección de la macroeconomía. “No es que las ideas sean equivocadas, es que no se implementan correctamente o en lo absoluto”, manifestó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Luis Secco es economista y director de la consultora Perspectivas Económicas. Formó parte del equipo económico de Horacio Rodríguez Larreta en su carrera presidencial. Había sido jefe de gabinete de Asesores de la Presidencia del Banco Nación entre 2015 y 2017, es decir, cuando estaba Melconian. Director externo del departamento de Economía de Deloitte de 2004 a 2012 y director general de análisis estratégico de la secretaría de Inteligencia del Estado en el 2000.

Una pregunta: ¿se está pudriendo todo?

Cuando las autoridades económicas toman medidas, están revelando información, y en las últimas semanas, tomaron muchas medidas. Esto demuestra que están preocupados y que la comodidad que había expresado en su momento Caputo, fue prematura. Me parece que hay necesidad de darle un nuevo empujón y revitalizar las expectativas hacia lo positivo. Confiaron demasiado que lo institucional, como el Pacto de Mayo, los avances con las leyes, e incluso el apoyo del Fondo Monetario, iba a ayudar a dejar la macro a un costado, pero la macroeconomía sigue mandando.

¿El nudo gordiano de la macro es la política cambiaria que han elegido y quieren mantener?

Caputo diría que él no anunció nada de política cambiaria. Yo estoy en el team anti cepo. Un gobierno elige qué riesgos prefiere correr o no, y este Gobierno prefiere correr el riesgo de la recesión antes que el del descontrol nominal. Los anuncios del último fin de semana son para bajar la brecha, en el entendimiento que la brecha se traduce en expresiones inflacionarias. Lo que está pasando es que el Gobierno apuesta a que la depreciación del peso o la corrección del valor del dólar, se haga con los precios cayendo.

Desde el famoso discurso en la Fundación Libertad hace dos meses hasta hoy, el Presidente no dejó de usar la palabra “deflación” en sus intervenciones públicas. Milei está pensando que los precios se corrigen con algunos precios cayendo. Es decir, que si los precios estimaban un dólar de 2.000, en lugar de que el dólar vaya a 2.000, los precios tienen que volver a 1.000.

En los debates de la convertibilidad, se decía que como el 1 a 1 era inamovible, el resto de los precios se tenían que acomodar al 1 a 1. Algunos economistas se preguntaban qué pasa si hay que generar una recesión o una desocupación tan grande para testear si los precios pueden caer. Eso no pasó y eventualmente hubo que devaluar.

Esta situación es parecida porque el Gobierno cree que puede forzar la deflación, con una diferencia notable con el 2001 porque ahora hay superávit fiscal, entonces está claro que no se va a emitir. Cómo hay pocos pesos y tienen que valer más, la única forma de que una moneda valga más es que el resto de los precios caigan. La idea de que es posible la deflación es la que está puesta a prueba. Lo que sabemos los economistas es que hay muchos precios que son rígidos: las rigideces nominales de la economía argentina son muy fuertes, empezando por la del salario.

Si el Gobierno no quiere testear la hipótesis de deflación, me parece que corremos un riesgo importante. Mi primera reacción frente a las medidas de la no emisión, es suponer que serán medidas transitorias. Después, se van a tener que implementar condiciones para que la economía se remonetice para que pueda crecer y generar dólares. Eso significa hacer la corrección cambiaria: el problema no es el valor del contado con liquidación, sino el valor del dólar oficial. Ese es el mensaje que le está dando el mercado al Gobierno.

Si las ideas no se adaptan a la realidad, problema de la realidad, y si hiciste una ley de intangibilidad de los depósitos semanas antes de que terminara la convertibilidad, el anuncio de que no se va a emitir para pagar la deuda en pesos, resulta poco convincente.

Yo defiendo las ideas de una economía desregulada, abierta al mundo y con poca intervención estatal. Me temo que hay una falta de apreciación de una realidad: esa Argentina a la cual quiere ir el presidente, hoy no existe. No se pueden tomar medidas en función de la economía del futuro. Hoy, la Argentina tiene una economía rígida, intervenida, con un Estado enorme y una deuda a pagar. Aunque la Argentina del futuro es la que muchos queremos, hay que pensar qué hacer con la Argentina del presente.

Me preocupa la puesta en práctica de las ideas porque temo que las buenas ideas terminen siendo cuestionadas porque no se llevan a la práctica y se confunden. No es que las ideas sean equivocadas, es que no se implementan correctamente o en lo absoluto. El foco está, por ejemplo, en la implementación de las reformas de Sturzenegger a la cabeza. Yo lo estimo mucho a Sturzenegger, es el mejor de su generación y confiamos en él. Como dice Milei, es un “crack”. El problema es que mover este Estado es muy costoso y la macro manda. No creo que el Pacto de Mayo, las reformas o las leyes aprobadas, que son muy necesarias, tapen la necesidad de transitar un período de corrección de la macro.

O que son modificaciones estratégicas que van a tener resultados en el mediano o largo plazo, no en el corto. Como dice Keynes, criticado por Milei, en el largo plazo vamos a estar todos muertos.

Hay que administrar las tensiones de corto plazo. El presidente y su equipo pueden elegir qué riesgo correr o cuál no, y nuestro rol desde la crítica constructiva es el de alertar que esas decisiones tienen sus costos. Si en el corto plazo, las medidas generan un poco más de recesión y una percepción de que no hay los dólares suficientes para pagar la deuda en moneda extranjera, estas afectando el perfil de solvencia fiscal. En más recesión, menor recaudación y mayor necesidad de hacer ajuste fiscal para conseguir un superávit financiero. Pero si tenes ese superávit financiero, con esos pesos no podés comprar los dólares porque no existen, tampoco podes pagar. Estamos en ese loop.

No es casual que ayer cayeran los bonos y las acciones, porque el descuento fue que las decisiones fueron recesivas y hay menos dólares en la economía, lo que afecta la solvencia del fisco y los negocios de las empresas. Caputo anunció con bombos y platillos una regla que después no cumplió, porque ayer a última hora publicó un tweet diciendo que “compraron dólares pero no intervinieron en el mercado como habíamos dicho que íbamos a hacer todos los días para no afectar los precios”. Seguimos con el “vamos viendo”.

