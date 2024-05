Marcelo Lewandowski: "Milei es un adorador de Trump, y Trump le dio ventajas a su industria nacional"

El senador nacional, Marcelo Lewandowski, justificó por qué votará en contra del RIGI. "Va a imposibilitar a muchas empresas a competir en igualdad de condiciones”, criticó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Marcelo Lewandowski es senador nacional por Santa Fe del Justicialismo de Santa Fe, electo en 2021 hasta 2027. Fue senador provincial por el departamento de Rosario en el año 2019 y comentarista de fútbol de primera división durante diez años en su provincia y a nivel nacional.

Usted es uno de los senadores que se posiciona contra el RIGI. Rosario tiene la fama de ser la Chicago argentina, el lugar de las industrias, junto con Córdoba. Así que imagino que especialmente ese tema tiene que tener para usted una significancia especial. Me gustaría que nos hicieran una síntesis de su posición.

Nosotros tratamos de convocar a distintos dirigentes de la industria, del sector industrial, y ayer expusieron de distintos sectores aquí en el plenario de las comisiones y fueron muy claros y contundentes, no solamente de lo que significa el RIGI para las industrias, sino de lo que significa hoy el proceso productivo en donde se están bajando los aranceles de importación en algunos sectores que van a quedar realmente desguarnecidos, como la línea blanca de lavarropas, heladeras, electrodomésticos. Bueno, distintos sectores que son muy potentes y emplean mucha gente en el Gran Rosario y en Santa Fe, que van a estar muy complicados.

Ayer nos expresaban, yo me quedaba corto cuando me quedé con una foto en donde aquí en Buenos Aires en una exposición que se hizo de minería, petróleo y gas, vinieron unas 50 empresas santafesinas a exponer. Hoy me cuentan que hay un par de centenares de industrias santafesinas que proveen a todo el sector.

O sea que no solamente que el RIGI va a tener una imposibilidad y va a imposibilitar a muchas empresas a competir en igualdad de condiciones, sino que las que hoy están insertas en ese modelo y asistiendo con naves industriales, con casas para los trabajadores, con calzado de seguridad, van a empezar a tener dificultades para competir si aquellos que vienen con la inversión pueden importar sin pagar impuestos, ya no solamente productos nuevos, sino usados que también figuran en esta ley.

O sea que el golpe no es solamente a Santa Fe, sino a todo el aspecto industrial argentino, que va a quedar muy desguarnecido, en un proceso en donde yo le dije el otro día al secretario de Energía que le agradecia su sinceridad, porque vino a expresar claramente el modelo extractivista que tiene este programa.

Tenemos la segunda reserva gasífera del mundo, estamos sobre la segunda reserva gasífera del mundo y va a haber familias que no van a poder prender un estufa este invierno.

Pobre de nosotros

Ahora, ¿qué nos dejan? Se llevan el recurso, dólares tampoco nos dejan porque al tercer año ya tienen la posibilidad de llevarse los dólares a su casa matriz o a donde quieran, no nos dejan las divisas, no nos dejan el producto explotado, y además no hay una tarifa diferencial ni para los hogares, ni para las PyMEs, ni para las industrias, que el costo hoy de la energía es el más importante que tienen.

Entonces, ¿Cuál es el modelo de desarrollo que queremos? Se nos llevan todo lo que tenemos sin siquiera dejar un beneficio. Yo se lo decía también, Milei es un adorador e ídolo de Trump. ¿Y Trump qué hizo con la industria estadounidense? Le dio ventajas, una de las ventajas fue el entorno de la energía, para competir con los productos que venían de fuera, especialmente de China. Y nosotros que tenemos el recurso dejamos tiradas a las pymes en desventajas competitivas, no solamente en lo impositivo, sino además sin brindarle una alternativa, como que esa energía que tenemos la podamos tener para que ellos puedan producir a niveles realmente competitivos.

O sea que el tema del RIGI viene a cerrar un eslabón, creo yo, muy completito de un programa en donde ni se apunta al valor agregado que se le pueda dar al campo, ni se apunta al desarrollo de las PyMEs. Se compara con lo que sucede cuando uno piensa que el CONICET y las universidades están en jaque, cuando otro de los motores importantes que tenemos en Argentina es la economía del conocimiento.

Achicamos la base de los que puedan llegar a ese conocimiento para tener una mayor potencialidad, que hoy es realmente muy importante la economía del conocimiento, y si no la tenemos promocionada en nuestras universidades públicas, reducimos esa pirámide en donde la base tiene que ser mucho más ancha para que haya muchos más argentinos que puedan acceder al estudio y a la capacitación.

Nosotros tenemos la misma cordillera que Chile, Chile exporta, sólo de cobre, 40.000 millones de dólares por año, 60.000 millones en total. De los cuatro proyectos de cobre que hay en el mundo, tres habría en la cordillera argentina. Al mismo tiempo tenemos Vaca Muerta, la segunda cantidad de gas, de reserva gasífera que hay en el mundo, y al mismo tiempo tenemos el litio junto con Chile y con Bolivia. Todos estos elementos, quizás no la minería del cobre, pero sí lo de Vaca Muerta y el litio, por ejemplo, dentro de 30 años no se van a usar más.

Exacto.

¿Usted sí está de acuerdo con que es imperioso que la Argentina pueda aprovechar la minería y la energía y que son inversiones que requieren algún tipo de beneficio para los inversores? ¿Usted cree que con menos concesiones igual vendrían?

Nosotros somos capitalistas en el concepto de generar la riqueza. Ahora, ¿qué nos dejan y qué distribuyen?

Porque si nosotros no vamos a tener ninguna ventaja competitiva para la Argentina, no vamos a encontrar un punto de equilibrio en donde nuestras industrias se vean favorecidas y nuestra gente pueda consumir gas internamente.

Entonces, ¿cuál es el proceso productivo? Ganan solamente los que vienen a extraer. ¿Por qué no podemos hacer las baterías de litio para agregarle valor? ¿ ¿Por qué el consumo interno no puede ser cuidado con un precio diferencial para que esa energía pueda replicarse en puestos de trabajo?

Me parece que el esquema es que ganemos todos, que gane aquel que viene a invertir, que se lleve el proceso productivo, pero también que ganemos quienes desarrollamos o quienes estamos en el país para poder generar otras divisas y un bienestar para nuestra gente.

Lo que usted dice es que le estamos dando de más y que podríamos tener las inversiones con menos concesiones. Usted coincide con que las inversiones son necesarias. El tema es que le estamos dando de más.

Este esquema realmente es contraproducente a lo que hoy tenemos en Argentina. Es contraproducente para nuestras PyMEs, para nuestras industrias. Sin duda no ayuda en nada, todo lo contrario.

Vamos a suponer que haya un modelo que diga que somos extractivistas, donde las PyMEs compramos y obtenemos las divisas y entra el material que importamos todos. No coincido, porque esto no genera mano de obra, no coincido, pero bueno, vamos a suponer que apuesten ese modelo.

Tampoco nos dejan las divisas porque están autorizados, no a dejar durante el 50% del producido una determinada cantidad de años como distintas leyes que se fueron dando en estos tiempos, sino que lo que producen se lo llevan mañana. O sea que tampoco quedan las divisas, más allá de las regalías que paguen, que de por sí ya es un tema que habría que discutir en otro momento, pero que son bastante bajas.

No es competencia, porque quienes vengan de afuera van a tene ventajas que no tiene el empresario argentino

Lo que tendría que haber es una ley que promueva las inversiones en alta escala como se necesitan para la energía y la minería, pero con menos concesiones. Eso es lo que trataría de hacer el Senado, devolviendo a diputados la Ley Bases con correcciones.

Exactamente, lo han pedido y lo piden los mismos sectores, que no son sectores lobistas de las grandes empresas. Lo piden pymes de 50, de 100 trabajadores, las que realmente tienen el motor de la economía, y como ya les digo, en Santa Fe tenemos más de 200 empresas que hoy están trabajando con el sector gasífero, con el sector minero, con el sector petrolero, proveyendo de distintos servicios que necesitan de la industria estos sectores.

