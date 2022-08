Sabemos muy bien, en la actualidad, que el rating en un programa de televisión lo es todo. Una nota se puede extender o acortar, un formato puede ser levantado o tener varias temporadas, un conductor puede ser reemplazado o hacer varios programas a la vez según el comportamiento del minuto a minuto.

Marcelo se enfrentó el año pasado a un desafío que no está acostumbrado a atravesar. Los números que le brindaba IBOPE, empresa encargada de las mediciones de audiencias, asustaron al conductor durante todo el 2021 por el bajo rendimiento de “La Academia”. Frente a la baja del rating y el liderazgo de Telefe con sus distintos realities, el Cabezón pensó en el formato de la BBC All Together Now, en su versión local llamada Canta Conmigo Ahora.

El objetivo que tiene el canal y la productora que encabeza Tinelli es llegar siempre a los dos dígitos. Parece conformarse con esa posibilidad y no tener la presión diaria de superar el tanque de la competencia conducido por Marley, La Voz Argentina. El lunes de la semana pasada, la primera del nuevo ciclo de El Trece, logró liderar la franja horaria y generó una ilusión que duró poco tiempo.

Adrián Suar, categórico sobre el rating de Marcelo Tinelli en Canta Conmigo Ahora

Desde el martes hasta el día de ayer a Marcelo le costó estar primero en el top five pero lograba el objetivo del canal. Sin embargo todo se complicó el miércoles pasado cuando el promedio general no llegó a los dos dígitos y no entró dentro de los cinco programas más vistos de la TV.

Ese día Canta Conmigo Ahora (El Trece) quedó sexto con 9.2, detrás de Zuleyha (Telefe) con 9.9. Arriba estuvo Telefe Noticias con 10.3, en el tercer lugar Los 8 Escalones (El Trece) alcanzó 11.3, Fugitiva (Telefe) 11.5 y La Voz Argentina en el trono 13.6.

En diálogo con Primicias Ya, Adrián Suar, gerente de programación del canal se refirió al destino de Tinelli en la pantalla chica: "Cuando el programa Showmatch no rendía tomé las decisiones que tenía que tomar, como hacer que terminara a las 23:30. Es mi rol, no es personal. Pero este año le puse todo lo mejor para que tuviera el mejor programa. Más allá del cariño que le tengo, lo apoyo".

Luego el actor y productor agregó: "Le está yendo bien. Pero si midiera 7 u 8 puntos, nos sentaremos hablar como lo hacemos siempre: con honestidad. A lo largo de mi carrera hasta he tenido que levantar ficciones de Polka...".

