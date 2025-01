Marina Dal Poggetto: "Hay pérdida de trabajo formal y un aumento del trabajo informal y monotributo"

La economista Marina Dal Poggetto analizó la situación económica y los pronósticos para el año que comienza. “El Gobierno está usando el esquema cambiario para bajar la inflación y eso es lo que sostiene el caudal político de Milei”, sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

¿Le pasa siempre al campo, que cuando tiene un gobierno cercano desde el punto de vista de sus ideas, le termina yendo peor? Esto pasó con la convertibilidad, los campos estaban todos en remate porque no podían pagar las hipotecas que tenían. Y le vuelve a pasar ahora, a pesar de la mejor cosecha, del aumento de los precios en dólares, con la mantención de las retenciones le genera una reducción de la rentabilidad y lo coloca en una situación peor que la que tenía en otras momentos con gobiernos que eran totalmente opuestos al campo como podran ser los kirchneristas.

Lo primero que diría es que es una combinación de dos cosas. Una es un tipo de cambio que se vuelve a atrasar con un precio de la soja que vuelve a ser muy bajo. Entonces, cuando vos combinas precio de la soja

y le pones el esquema cambiario, estás en un precio que es particularmente bajo y empieza a afectar la rentabilidad, no sé si de todo el campo en general, pero sí de los sectores más marginales.

El campo alertó de esta situación de manera muy pacífica hasta hace dos semanas atrás, cuando empezamos a ver algunos quebrantos. No necesariamente de empresas del agro, sino fundamentalmente de proveedoras del agro que, frente al cambio de régimen, tuvieron alguna dificultad para pagar parte de la deuda, de los pagarés.

Y eso te vuelve a poner en agenda la situación del campo. Y más que una presión por una devaluación, lo que hay es una presión para bajar las retenciones. El gobierno en el final del año tenía dos mecanismos: uno era el impuesto país, que en principio desapareció, se había creado por cinco años y expiró el 24 de diciembre. Y el segundo mecanismo son las retenciones. Y desde el punto de vista macroeconómico habría sido más razonable bajar retenciones y dejar el impuesto país, por el nivel del tipo de cambio. Un impuesto expiraba y el otro, de alguna forma, te hace a la consolidación fiscal. Por lo tanto hay una dificultad para mantener el esquema tal cual está planteado.

Vamos a ver cómo sigue, pero por lo pronto, el Gobierno está usando el esquema cambiario para bajar la inflación. Y la baja en la inflación y la reactivación de la economía, montada en la expansión del crédito que está está generando este tipo de cambio cada vez más fijo, es lo que sostiene el caudal político de Milei. Y es lo que sostiene esta dinámica financiera que retroalimenta positivamente lo financiero, lo económico y lo político de cara al año electoral. Vamos a ver cómo sigue esa pulseada.

Hay algún paralelismo entre los 90 y hoy para el campo. O sea, dólar barato, peso caro. Obviamente, depende del precio internacional de las commodities, que eso está afuera.Pero, desde el punto de vista interno, al campo, le afecta un dólar barato?

Me parece que los 90 fueron muy largos. Sobre el final de los 90 hubo un precio de la soja particularmente bajo, 140 dólares que llegó a tener en el gobierno de De la Rúa con un dólar que se había atrasado. Argentina era cara en dólares, sobre todo después de la devaluación de Brasil en el año 99. Y lo que tenías era un sector que había acumulado un alto endeudamiento y llegaste al final de la convertibilidad con una situación muy complicada del sector. Mi lectura es que hoy la situación de deuda del sector es mucho menor, digamos este el problema de endeudamiento no está en la misma situación que en los los 90.

Sí creo que sí creo que cuando combinas el precio en pesos de la soja sin retenciones estás volviendo a niveles parecidos a los de fines de los 90. Con una productividad distinta, o sea, en vez de un salto en la productividad, tenés un deterioro en términos de caminos, en términos de infraestructura, en términos de presión impositiva adicional a las retenciones.

Es uno de los sectores más competitivos de la argentina, sujeto a una presión impositiva particularmente alta. Una presión impositiva muy distorsiva, porque te cobran sobre el precio y no sobre la rentabilidad. Las retenciones son un esquema distorsivo, que eventualmente vos lo podés usar como un esquema transitorio cuando el tipo de cambio es muy alto, como fue después de la salida de la convertibilidad. O cuando el precio es muy alto, te diría que sobre todo cuando el tipo de cambio es muy alto en el arranque de un esquema de estabilización

El problema es que en Argentina las retenciones se mantuvieron por mucho más tiempo y generaron distorsiones.

Otro sector que empieza a crujir es la industria. Se empieza a mostrar que están contentos con un orden macroeconómico más ortodoxo, pero al mismo tiempo están muy preocupados con el tema de las importaciones y los productos en dólares que hacen falta en la Argentina.

Si, el problema de la Argentina es que es un país que se abre y se cierra permanentemente. Y el sector privado, de alguna forma se fue adaptando a este esquema tan anómalo.

El último proceso de cierre de la economía duró mucho tiempo y la combinación de una economía muy cerrada con una brecha cambiaria muy alta generó una enorme cantidad de distorsiones. Entonces, vos necesitas un programa de estabilización que te saque de ese entuerto. Ahora, el programa de estabilización que aplicaste, a mi juicio… En la nota que vos citabas de Noticias, lo que decíamos es que es una picardía no haber aprovechado la corrección inicial y el blanqueo. Y haber dejado atrasar el tipo de cambio y no haber acumulado reservas. Osea, haber priorizado la baja de la inflación y el rebote en la actividad. Y uno se hacía la pregunta de qué hubiera pasado con el caudal político de Milei si hubiese sido un programa con un sostén más fuerte. Digo, un Banco Central que acumule reservas y un tipo de cambio que se atrase menos a costa de una tasa de inflación más alta. La respuesta no la tenemos…

Uno puede intuir que hubiera perdido popularidad…

Bueno, hubiera ganado menos popularidad, la pregunta es si hubiera sostenido la gobernabilidad. Pensá que el esquema siempre requería los tres vértices de un triángulo.

Es decir que vos cambiás popularidad presente por popularidad futura. En algún algún momento, si lo que estás construyendo es insustentable, gozás hoy y lo sufrís en el futuro. Vos, de hecho, hablaste de la eventualidad de cisnes negros en esa nota. La devaluación de Brasil es uno de esos cisnes negros. ¿Y cuáles pueden ser los otros?

Es que estás en un mundo donde el dólar se está apreciando. O sea, el dólar se está apreciando, las monedas, Brasil, México, se están devaluando contra el dólar. Y la Argentina, de alguna forma, se está atando al tipo de cambio. Porque mantiene un esquema de crawl al 2% mensual. Y ya avisaste que lo vas a bajar al 1% mensual, más temprano que tarde, y todavía la tasa de inflación está corriendo por encima de ese tipo de cambio. O sea, si el dólar se aprecia, vos estás atado a la moneda que se está apreciando, y eso agudiza tu problema de competitividad.

Fue lo que le pasó a la convertibilidad. La convertibilidad, cuando arrancó, vos fijaste tu competitividad en función del dólar. La inflación en dólares siguió de largo. O sea, vos tuviste inflación en dólares, la inflación baja, pero baja más lento, y no va a cero inmediatamente. Y ¿qué es lo que salva la convertibilidad en el año 93? Yo creo que fue el Plan Real. Digo, donde el real se apreció y Argentina ganó competitividad.

¿Y cuál es el acta de defunción de la convertibilidad? Te diría que fue la devaluación de Cardoso en el '99, donde ahí vos venías en el año '96 en un mundo de tasas de interés altas y dólar fuerte. Y eso te había generado todas las crisis emergentes desde Asia, Rusia, Ecuador, Brasil, etcétera.

Hoy estás en un mundo donde otra vez hay un gran signo de pregunta sobre hacia dónde va ese mundo. Recién el 20 de enero asume Trump la presidencia, y hay qué ver cuánto de la agenda de campaña se termina implementando. En términos de sus aranceles, en términos fiscales, qué es lo que pasa con la inflación, qué es lo que hace la Reserva Federal, y qué es lo que pasa con el nivel del dólar. Por eso digo, hoy el dólar es una moneda que se está fortaleciendo, y es un signo de pregunta hacia adelante.

Pero quedarte atado a una moneda que se está fortaleciendo no es la mejor idea. El gobierno, por un lado, habla de que quiere un esquema de tipo de cambio flexible, pero en simultáneo, la señal que le está dando al mercado es una señal de que el crawl va a ir cada vez más despacio. Y de hecho, cuando lo escuchás al presidente hablar, él dice: "hay una inflación inducida, que es la del ritmo de devaluación", y de hecho, te llegó a decir que en el último mes tuviste deflación.

Entonces, por un lado, hay una señal de que vas a un esquema de tipo de cambio cada vez más fijo, en el marco de los controles de capitales, donde manejás el tipo de cambio oficial y donde manejás el tipo de cambio financiero, volcando oferta a ese tipo de cambio. Por eso digo, el programa priorizó la baja en la inflación y el rebote del nivel de actividad, a costa de la acumulación de reservas, habiendo mantenido el blend, y a costa de este esquema de atraso cambiario que te empieza a generar problemas de rentabilidad en los sectores que vos mencionabas.

Yo siempre planteo un triángulo donde digo que cualquier programa de estabilización necesita los tres vértices en simultáneo. Uno es un programa macroeconómico, que básicamente consolida las cuentas fiscales y capitaliza el Banco Central. Un Banco Central que estaba quebrado. Con reservas muy negativas y un excedente de pesos en una economía que no quería pesos. Un programa micro, que te adapte la productividad sistémica de manera tal que puedas abrir la economía sin generar un desastre en términos de empleo. O sea, mantener la economía cerrada no es una opción si vos querés cambiar los precios relativos, y vos necesitabas subir tarifas.

