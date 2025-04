Mayans cree que Cristina va a ser candidata a legisladora provincial

El senador y jefe de bloque de Unión por la Patria, José Mayans, se refirió a las elecciones legislativas y afirmó que Cristina Kirchner tiene intenciones de presentarse como candidata. “Va a plantear su lucha desde el territorio donde puede hacerlo y si tiene que hacerlo desde el territorio de la provincia de Buenos Aires, lo va a hacer”, sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

José Mayans es senador nacional por Formosa y presidente del bloque Unión por la Patria en el Senado. Entre 1987 y 2001 se desempeñó como diputado nacional. Actualmente es vicepresidente primero del Partido Justicialista.

Cuéntenos, ¿qué va a pasar con Ariel Lijo y con Juan Manuel García-Masilla hoy?

En primer lugar, el rechazo a las expresiones de ayer del presidente de entregarle las Malvinas a los ingleses. En un día tan especial para los que cayeron en combate, para los del General Belgrano que murieron en las aguas del Atlántico Sur. Esto es un derecho constitucional del pueblo argentino al territorio, a la integración de su territorio reclamado ante las Naciones Unidas, que fue también validado por las Naciones Unidas en este reclamo.

Y va el presidente y prácticamente destruye toda la acción diplomática de la República Argentina, entregando prácticamente a los kelpers bajo el principio de la autodeterminación. Es una verdadera vergüenza que el presidente haya cometido este acto, que prácticamente es traición a la patria. Así que rechazo contundentemente como argentino, las expresiones del presidente de la nación. Y, obviamente, que esto merece una consideración por parte del Congreso.

En segundo lugar, nosotros ayer tuvimos una reunión de más de dos horas en el bloque. Estamos listos para bajar los 34. Hasta ahora no tenemos ninguna excusa en contra y, obviamente, hay amplia mayoría para el rechazo de ambos pliegos. Esa es la confirmación que tuve yo anoche. Y algunos, inclusive, están pensando en reconsiderar su posición.

Bueno, pero esa es la visión que yo tengo de lo que va a pasar hoy. Porque, obviamente, el presidente violó la Constitución al designar miembros de la Corte por decreto. Porque no lo puede hacer, ni siquiera en comisión, como dicen, porque es absolutamente inconstitucional. Eso es una interpretación torcida de la Constitución sobre el artículo 99, inciso 19.

Así que, bueno, por eso rechazamos la acción fundamentalmente del presidente, por inconstitucional. Y, obviamente, que reclamamos que exista un diálogo sobre todo en el Poder Judicial de la Nación, porque la verdad es que, así como está funcionando, deja mucho que desear. Y se justifica esa encuesta que dice que más del 90% de los argentinos descree del Poder Judicial argentino.

Y José, ¿qué va a pasar después? ¿Qué cree usted que va a pasar después de que se produzca esto con García Mansilla? ¿Va a continuar? ¿Va a renunciar? Él dice que tiene que haber juicio político.

Le escuché decir al jefe de gabinete cualquier disparate, como el presidente y el ministro de Justicia, dicen cualquier disparate. O sea, como no tienen capacidad de negociación con el parlamento, elloss establecen pautas como el 70/23, el decreto de urgencia, que hasta ahora nosotros rechazamos por amplia mayoría, porque, obviamente, vulnera el sistema republicano de gobierno.

Y, aparte de eso, estamos con un país sin presupuesto, sin control de deuda. Va a tomar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en contra de la ley argentina. Y, obviamente, el endeudamiento brutal que ha generado este programa económico, que es un fracaso, porque, a los 101 mil millones de dólares que el gobierno de Javier Milei ya lleva de deuda…

Eran 270 mil millones cuando asumió Milei, y hoy la deuda es 371 mil millones. O sea, aumentó 101 mil millones de dólares la deuda externa del país, y, aparte de eso, 20 mil millones de dólares más. Es una cosa que no sabemos quién va a pagar esto.

Entonces estamos en un país donde tiran este tipo de fuegos artificiales, porque el presidente y la hermana fueron encontrados en una estafa monumental. Y, obviamente, antes de venir acá al recinto, hizo esto para distraer a la opinión pública. Así que, bueno, estamos en esa situación, lamentablemente, los argentinos.

Alejandro Gomel (AG): ¿Y cómo sigue esto? Porque ustedes dicen que tienen el número. ¿Va a haber por lo menos 25 votos para el rechazo? Se habla más de 30. El gobierno dice que hasta el 30 de noviembre está firme García Mansilla como juez de la Corte. ¿Cómo va a seguir esto? ¿Va a haber judicialización? ¿Van a hacer una presentación especial para que deje de serlo inmediatamente?

Primero que este tipo de acción, que entorpece el funcionamiento de los poderes del Estado, no prescribe. Es un delito que no prescribe. Si vos fueras un empresario que llega a la Corte y actúa García Mansilla, un juez que no está designado como establece la Constitución, y que afecta tu derecho, ¿a quién le demandas? Al Estado argentino.

O sea, que cualquier fallo que haga García Mansilla prácticamente va a reclamo judicial por no tener el acuerdo o la legitimidad que corresponde de acuerdo a la designación que establece la Constitución Nacional. O sea, vos suponete que te hagan un fallo en contra de tu empresa, ¿qué tenés que hacer? Tenés que hacer un reclamo. Lo primero que vas a decir es “me está juzgando un tribunal especial”, porque está compuesto por un juez que no tiene legitimidad, y vas a hacer un reclamo.

Es lo mismo que yo siente un senador sin tener el título. Siento un senador al lado mío, le pongo una silla y que vote con nosotros porque a mí se me antoja. Hacemos un decreto acá en el parlamento y decimos: "Bueno, este señor es senador porque nos gusta a nosotros." Así no es el sistema constitucional de la República Argentina.

Entonces afecta el derecho de muchas personas, actuando ilegítimamente, y, obviamente, alterando todo el sistema institucional argentino.Además existe la usurpación de un cargo como es el tema de la Corte Suprema.

Y, obviamente, que para mí también los de la Corte incurrieron en incumplimiento de los deberes del funcionario público, porque no le pidieron los requisitos que reúne para poder jurar. Juró a las apuradas para que esté cerca de Milei, muestre que tenga una Corte de cuatro.

Y, aparte de eso, ustedes en Perfil sacaron una nota donde explicaban cómo es el tema de los títulos de las personas que tienen que llegar a la Corte Suprema. Está muy bien la nota que explica que tienen que haber pasado por la universidad pública. Bueno, todo eso no se aclaró, esto está viciado totalmente de nulidad.

AG: ¿Entramos en un conflicto de poderes? ¿Hasta dónde va a llegar esto?

Bueno, vos date cuenta que la Corte hace su propio Consejo de la Magistratura. Hace su ley para el Consejo de la Magistratura, resucita una ley que está muerta y el presidente dice que fue un año espectacular en el consejo. Un consejo que es absolutamente trucho.

Y el problema institucional que tenemos se ve prácticamente en el problema institucional del país. Después, el problema social que tenemos dentro del país, que tratan de invisibilizarlo. Pero el 24 de marzo tuvimos manifestaciones pacíficas de miles de argentinos en todo el país, sin necesidad de que ingrese la policía a pegarnos, como pasó acá en el Congreso.

¿Cómo se soluciona esto, entonces? Bueno, esto es la democracia. Lo que tenemos que lograr realmente es que el pueblo argentino tome conciencia de que esto nos lleva al desastre, realmente. Porque este plan económico, por más que le den 30 mil, no aguanta. No aguanta.

Porque lo que van a hacer es tratar de llegar a las elecciones con este dólar. Y, bueno, no se puede sostener este programa económico, porque no es un programa de producción ni de crecimiento. No es un programa de producción y de trabajo. Es un programa de usura.

Hay cosas que no puedo decir al aire, pero si uno conoce cómo es el sistema cambiario y la especulación. Uno hace un cambio acá, va Paraguay y hace otro cambio, va a Uruguay y hace otro cambio y se gana una buena plata sin trabajar, solamente especulando. No quiero dar ideas, pero es lo que la gente hace.

Entonces, estamos en un programa grave de usura total, que obviamente es insostenible, y que tratan de hacerlo con crédito, como en su tiempo hizo Macri. Bueno, se fumaron los 44 mil de Macri, y ahora quieren fumarse los 20 mil. La Argentina ya pagó, este año va a terminar pagando 15 mil millones de dólares de intereses al fondo. Si hubiese sido para el sector productivo o para el desarrollo nacional, yo estoy totalmente de acuerdo en tomar crédito para eso, pero para pagar la usura en la que ellos se meten, no. Y son los mismos actores, Sturzenegger y Caputo. Lamentablemente, para el pueblo argentino, es una plata que no van a pagar ni siquiera nuestros tataranietos.

Elizabeth Peger (EP): Quería preguntarle un poco sobre el rol de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Ayer tuvo un discurso diferenciado del presidente por el tema Malvinas y también tiene un posicionamiento diferente con el tema de la Corte. ¿Cómo lo observan ustedes?

No hay que olvidar que su padre ha sido militar, y tiene una visión, en ese sentido, de defensa hacia la acción. Nosotros lo que criticamos es que la dictadura utilizó eso como para poder permanecer en el poder, pero les salió mal. Cuando estaban avanzando los reclamos diplomáticos, eso fue lo que reclamamos.

Obviamente, que valoramos lo que hizo el ejército argentino y la entrega de muchos que fueron a dar su vida por el territorio nacional. Eso es invalorable. Aparte de eso, lo recordamos y lo llevamos en el corazón por siempre, pero la acción de la dictadura fue para permanecer.

Y obviamente eso lo llevamos en el corazón. Ayer vi que había combatientes que no podían entrar al discurso de Milei, porque estaban sabiendo lo que estaban haciendo. Estaban entregando las Malvinas. Y obviamente, que los combatientes que no pudieron entrar, era porque ya sabían que el presidente iba a decir lo que estaba diciendo. Es una cosa increíble.

Además del desconocimiento que tiene en el tema de lo que impacta en el territorio argentino, en la proyección del continente blanco. Bueno, es un desastre lo que hizo ayer. Es un desastre lo que hizo.

EP: Volviendo a Villarruel, ella expresa diferencias muy profundas con el gobierno.

Ella siempre está con la causa de Malvinas, como dice ella, la tiene en su corazón, obviamente, pues su padre fue combatiente de Malvinas, y aparte de eso, porque abraza la causa Malvinas como abrazamos todos los argentinos.

Tenemos alguna diferencia con respecto a cómo encarar el tema de la dictadura, pero obviamente, hay una diferencia de 180 grados con el gobierno nacional. O sea, ya está muy deteriorada esa relación. Y tanto fue así que, obviamente, ustedes vieron lo que pasó en la inauguración de la sesión parlamentaria, que es de conocimiento público, que Milei no quería que ella la presidiera.

Entonces, si como usted dice, continúa García Mansilla al frente como uno de los miembros de la Corte, y la Corte en su conjunto falla en contra de Cristina Kirchner, ¿no le genera esto una oportunidad más a Cristina Kirchner de invalidar el fallo de la Corte y plantear una instancia más para que no quede el fallo firme? ¿Coloca a los otros miembros de la Corte en una situación incómoda la persistencia de Mansilla?

Es un buen análisis, Jorge. Si uno ve el tema de vialidad, en donde el fiscal dice que los diputados que votaban el tema de la obra pública no entendían lo que votaban y que los senadores votaban por temor, la verdad, un argumento vergonzoso. Vergonzoso.

Y aparte de eso, la cámara que fue armada a dedo por Macri, y que obviamente Bruglia y Bertuzzi se negaron a venir, están en la misma situación sostenida por una resolución de la Corte que dice que vulnera la ley de subrogancia.

La misma Corte vulnera la ley de subrogancia y le dice que pueden permanecer hasta tanto se llame a un nuevo consejo de la magistratura. O sea, que pueden permanecer de por vida ahí, sin el acuerdo del Senado. Absolutamente ilegítimo lo de la Cámara, que le ha rechazado todos los pedidos que tuvo la defensa de Cristina. O sea, que vulneraron el debido proceso. Y bueno, estamos con un poder judicial que tiene una crisis tremenda, y que este análisis que están haciendo es absolutamente correcto.

El punto es el siguiente: no es lo mismo que el fallo de la Corte confirmando la condena de Cristina salga antes de agosto, lo que invalidaría su eventual candidatura, a que salga después de agosto.

Entonces, lo que yo planteaba era, en la eventualidad que saliera antes de agosto, si ella tendría el recurso de igual ser candidata, planteando la recusación, o no sé cuál sería la palabra correcta, en este caso. ¿Cuál cree que va a ser la decisión de Cristina? ¿Va a ser candidata?

Mire, ella ya tuvo dos amenazas. La primera amenaza le hizo Milei, la segunda amenaza le hizo uno de los jueces de la Corte, diciéndole que están decididos a que ella no sea candidata. Ella, tengo entendido que quiere participar, quiere poner esa consideración, porque es una persona que lleva dentro la política. Y obviamente que va a plantear su lucha desde el territorio donde puede hacerlo. Si tiene que hacerlo desde el territorio de la provincia de Buenos Aires, lo va a hacer.

O sea que ella quiere ser candidata.

Si, yo la veo candidata

Y asumiendo que se desdoblan las elecciones, ¿usted cree que va a elegir ser candidata de legisladora provincial legisladora nacional?

Yo creo que si se desdoblan las elecciones va a ser candidata a legisladora provincial.

