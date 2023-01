Meryl Streep se sumará a una exitosa serie

La multipremiada actriz Meryl Streep se sumará al elenco de la exitosa comedia Only Murders in the Building, que estrenará este año su tercera temporada.

La noticia fue revelada por el actor Steve Martin, que publicó una fotografía del inicio del rodaje. Allí, se puede ver a Meryl Streep y a Paul Rudd, las grandes incorporaciones de la nueva tanda de episodios. "¡Comenzó el rodaje de la temporada 3 de Only Murders in the Building! Un elenco para soñar", escribió el actor. Steve Martin ya había compartido elenco de una película con Meryl: Enamorándome de mi ex.

Posteriormente, Selena Gómez publicó un video en su cuenta de Tik Tok en el que se la ve a la actriz de El diablo viste a la moda, Mamma Mia y tantos grandes éxitos. El clip cosechó millones de reproducciones y likes en cuestión de minutos y las especulaciones comenzaron a rodar por las redes sociales.

Selena Gomez publicó un inesperado video con Meryl Streep y causó furor

No hay aún información acerca de qué papel interpretará Meryl en su nueva incursión en la pantalla pequeña. Sitios web especializados, como IMDB, apuntan a que Meryl solo participará en un episodio y no se ha dado a conocer el nombre de su personaje.

La ganadora de tres Oscars, tres Globos de Oro y tres Emmys tuvo su más reciente participación en una serie en el año 2019, en la aclamada Big Little Lies. Allí, interpretaba a Mary Louise Wright, la compleja suegra del personaje de Nicole Kidman.

Sobre la serie

Only Murders in the Building sigue la historia de "los vecinos del Upper West Side, Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) y Mabel (Selena Gomez), quienes comparten su amor por el crimen real. Cuando un vecino muere en el edificio, el trío decide resolver el misterio y grabar un pódcast al respecto".

No es la primera vez que una estrella invitada se suma a la exitosa comedia. Antes de Meryl Streep y Paul Rudd ya han hecho algunas apariciones especiales celebridades como Tina Fey, Shirley MacLaine, Cara Delevingne, Amy Schumer e incluso el músico Sting.

