Mientras avanza el tercer juicio para esclarecer el crimen de María Marta García Belsunce, asesinada de seis disparos en la cabeza el 27 de octubre de 2002, Nicolás Pachelo, el principal acusado del caso, fue entrevistado en exclusiva por Jorge Fontevecchia.

"Estoy sentado en el banquillo, 20 años después, por la familia de María Marta, no por Molina Pico", expresó. Además reconoció que siempre le "huyó a los medios" y que por esto "no se escuchó mi palabra". "Pequé de inocente y me jugó en contra. Me arrepiento de no haber hablado antes", reconoció.



Las sospechas sobre la muerte de María Marta García Belsunce

Usted sostiene que es inocente. Puede hacer su descargo.

Desde ya que soy inocente con respecto a cualquier participación en el homicidio de María Marta García Belsunce. Hoy estamos frente a un debate oral por parte del Ministerio Público Fiscal. En las 30 audiencias, más que probar el homicidio, se hizo una caza de brujas sobre mi persona.

Lo denunciaron a mi abogado por encubridor, pidieron reabrir la causa acerca de el suicidio de mi padre, también la imputación de mi pareja por un hecho delictivo. Todas cosas ajenas a la muerte de María Marta.

No se habló de los patrones genéticos encontrados en la escena del crimen. Se calcula que quedan tres audiencias más y no se mencionaron los tres ADN que se encontraron. Fui el primero en hacerse una extracción de sangre comparada con los rastros encontrados y me dio negativo. Me hice dos pruebas y ese fue el resultado.

Narra una caza de brujas. ¿Por qué lo eligieron a usted?

Necesitaban un chivo expiatorio que aleje las miradas mediáticas porque las judiciales estuvieron claras hasta hace poco, con la prescripción del encubrimiento. No así lo social y mediático. Por eso ellos traen mi nombre a la causa. A Carlos Carrascosa no lo condena el fiscal Molina Pico. El que lo condena es un Tribunal, los fiscales tienen otro rol.

"Fui yo, se lo digo a los jueces mirándolos a los ojos", Nicolás Pachelo confesó dos robos en countries

Entiendo la necesidad de encontrar un culpable en una causa, pero por qué lo eligieron a usted? ¿Hace alguna autocrítica?

Me elijen porque en ese momento había una causa abierta por robos en el country, donde se habían sustraído palos de golf. Se me sindicaba como autor, se firmó un juicio abreviado y me condenaron como encubridor, no autor.

Al momento del crimen de María Marta eso estaba abierto y me sindicaron como autor del robo. La familia dijo que le entraron a robar a María Marta, que es la teoría que vienen sosteniendo. Pero eso nunca se acreditó.

María Marta García Belsunce

Me llama la atención el cuidado de su lenguaje. ¿Qué estudió usted?

No es estudio, es experiencia judicial. Soy un abogado sin título de tantas causas que leí.

Las acusaciones contra Nicolás Pachelo y el rol de la familia Belsunce

Nuria Am (NA): Dentro de esta experiencia judicial, usted reconoce haber participado de robos. ¿Cómo influye eso en las sospechas sobre usted?

Los robos son del 2018 y lo de María Marta fue en el 2002. Por otro lado, son robos que reconocía en casas vacías, sin armas de fuego ni víctimas. Son daños contra la propiedad, no contra la integridad física. Son cosas distintas. Las cosas que robé fueron materiales.

NA: ¿Se reconoce como delincuente?

No me considero al nivel de una banda que hace una entradera, lastima a los propietarios y los amenaza. La palabra delincuente es muy amplia, pero que no se malinterprete como que me estoy justificando. No es lo mismo entrar a una casa vacía, sin lastimar a nadie, que hacer una entradera.

Por eso la fiscalía quiere meterlos dentro de lo mismo y logró hacer un juicio único por todo. Para mi está mal porque son dos cosas distintas. No tuve una causa penal en mi vida por delitos con armas de fuego. La intención de hacer creer que cometo delitos con armas es insostenible.

Carlos Carrascosa

NA: ¿Carrascosa tuvo que ver con la muerte de María Marta?

No importa lo que piense, sino los hechos y las acciones. Si esto no se investigó en sus momento es porque Carrascosa y la familia instauraron la idea del accidente en el baño y la torpeza de María Marta. Cuando tuve el fallecimiento de mi madre y mi padre se llamó a la policía, al fiscal y se tomaron huellas. Estoy sentado en el banquillo, 20 años después, por la familia de María Marta, no por Molina Pico.

Todo en su contra: el juicio por García Belsunce se centra en los robos cometidos por Pachelo

NA: En el momento de la muerte de su madre, también lo señaló a Carrascosa.

Eso lo hizo mi madre, dejando una carta. Ella decía que se sentía perseguida por la familia García Belsunce. Mi madre sentía que tenían poder y que no podía ser real que excarcelen a Carrascosa, estando acusado de matar a su mujer. A otra persona de un barrio humilde eso no le hubiese pasado. Carrascosa está libre porque la Justicia decidió absolverlo.

Distinta es la causa de encubrimiento de la familia que tiene un doble conforme, es decir, que fue condenada por un Tribunal Oral y dio conformidad la Casación. Lo que pasa es que la causa prescribió antes de que tome firmeza. Eso sucedió porque, de lo contrario, sería insostenible acusarme a esta altura.

NA: ¿Qué opina sobre la serie de HBO?

Es una ficción basada en hechos reales. Persigue un fin y termina como que soy el autor junto con unos guardias. La serie ya le da un final apuntando a ciertos intereses. En cambio, la de Netflix es un documental con extractos sacados de la misma causa. Eso se muestra y cada uno saca sus conclusiones.

La reflexión sobre sus conductas

Si tuviese que volver el tiempo atrás, ¿qué cambiaría de sus acciones?

Me arrepiento de no haberme defendido mediáticamente en su momento. Me jugó en contra que no se escuche mi verdad. Siempre le huí a los medios, no se escuchó mi palabra, pequé de inocente y me jugó en contra. Me arrepiento de no haber hablado antes. Pero entendía que tenía que defenderme judicialmente.

Nicolás Pachelo

Más allá del caso, ¿no se arrepiente de nada?

Puede ser que cambie cosas de mi vida pero que no están relacionadas con María Marta. Que uno cometa errores no lo convierte en asesino. Y, más que errores, hablo del robo a las casas. Pero igual hay un abismo entre una cosa y la otra.

Carrascosa: “Me mantiene vivo saber quién mató a mi mujer”

¿Qué lo llevó a robar casas?

No lo puedo contestar porque se está debatiendo en el juicio oral.

¿Está arrepentido de su elección de vida?

Por supuesto. La moraleja es que cuando uno hace cosas sin pensar, a futuro le puede traer grandes problemas.

