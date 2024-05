Rita Cortese: "El arte no detiene la mano que te hace daño, pero te muestra la herida"

La actriz Rita Cortese criticó las políticas del gobierno de Javier Milei y los constantes ataques a la cultura: “Si no fuera ridículo, sería una tragedia”. Además defendió el rol del arte y lo catalogó como una forma de resistencia: “El arte persiste y florece en estos tiempos, por eso resulta incómodo”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Rita Cortese es actriz, cantante y directora teatral. Participó de numerosos ciclos de televisión y películas que le valieron ser premiada como mejor actriz.

Hace algunas semanas, se reunió con Cristina Kirchner en el Instituto Patria, y juntas analizaron la importancia de la cultura en la construcción del relato de época. ¿Cuál es su visión acerca de las consecuencias del ataque a la cultura por parte del Gobierno?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La cultura es todo. Ellos hablan de la batalla cultural, un término que acuñó Antonio Gramsci, por ahí no lo saben. Creo que la cultura, como bien decía Horacio González, "está en los pliegues más recónditos de la memoria, inclusive en la política". La cultura es todo, es nuestra salud, nuestra manera de vivir.

Nosotros pertenecemos al mundo del arte y del espectáculo que también es una parte de la cultura. Creo que el arte también es la memoria. En el encuentro que tuve con Cristina Fernádez, aludía a una obra que hicimos en el año '80, "Marathon", de Ricardo Monti y dirigida por Jaime Kogan. En la obra, la gente bailaba por el techo, la comida y un premio que no se sabía cuál era. El conductor decía "si esto no fuera ridículo, sería una tragedia". Yo creo que es lo que está pasando en este momento, no sólo con el arte, sino también con la cultura de nuestro país y la forma de vivir.

Yo usé la palabra cultura en un amplio sentido. El arte es una de las formas, también la ciencia y los medios de comunicación, los universitarios. El ataque es para todos.

Es estar en contra del otro. Creo que fue la canciller quien definió de forma muy interesante este proyecto cuando dijo "no hay pa' todos". Eso significa que algunas personas podrán, y otras se morirán. Lo mismo ocurre cuando dicen "¿Para qué le vamos a dar dinero a la gente mayor si total se va a morir?" Si no fuera ridículo, sería una tragedia.

Milei contra la cultura

¿Cómo imagina que va a evolucionar el arte en este contexto?

El arte es fantástico, es resistencia pura. El mundo del espectáculo es otra cosa y también cumple su rol. El arte persiste y florece en estos tiempos, por eso resulta incómodo. Puedo citar a Vicente Zito Lema cuando decía “El arte no detiene la mano de quien te humilla la vida, pero sí te muestra la herida. Y el tamaño de esa herida”.

ADP VFT