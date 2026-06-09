Senador del PRO: “En un balotaje, el PRO siempre preferirá ir junto con LLA”

La relación entre el PRO y La Libertad Avanza, las posibles alianzas electorales para 2027 y el escenario político en las provincias forman parte de los debates que atraviesan hoy a la oposición. A partir de una entrevista en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), el senador nacional por Misiones, Martín Goerling, sostuvo que “en un balotaje, el PRO siempre preferirá ir junto con LLA” y remarcó que la prioridad de su espacio es evitar el regreso del kirchnerismo al poder.

El político argentino del PRO y actual senador nacional por la provincia de Misiones, Martín Goerling, asumió su banca en diciembre de 2023 dentro de la coalición Juntos por el Cambio y su mandato se extiende hasta 2029. Se desempeñó en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), donde fue consejero y luego director ejecutivo durante el gobierno de Mauricio Macri. Acerca del plano político, integra el bloque Frente PRO en la Cámara Alta.

Usted declaró que el oficialismo no les había dicho la verdad respecto al pliego de la jueza Michelli y que se enteraron con el discurso de Bullrich. ¿Cree que este episodio en particular sirve como un termómetro de cómo la relación entre el PRO y La Libertad Avanza está en un camino de cada vez mayor distancia?

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Sí, la verdad es que tuvimos toda una película con el pliego de Michelli desde el día que ingresó. Yo fui uno de los firmantes del dictamen. Recordemos que tuvo la firma de mayoría gracias a nueve senadores, no a los del oficialismo. Desde ese día empezamos a preguntar cuál era el motivo del pedido de retiro del pliego por parte del Presidente. Nunca tuvimos esa respuesta oficialmente; simplemente querían el retiro. Obviamente sabíamos cuál era el motivo por lo bajo, en las conversaciones con otros senadores.

Definitivamente, en la sesión, cuando Patricia Bullrich se abstiene, ella explica en su discurso el motivo. Para nosotros, claramente, esas cuestiones son un límite. No podíamos dejar sentado ese precedente porque, en los próximos pliegos, ahora que estamos tomando audiencia a otros jueces, puede haber otros parientes de periodistas. Si esa va a ser la vara con la cual se va a juzgar desde el Ejecutivo la profesión, me parece que no correspondía y así actuamos.

¿Cómo ve, al mismo tiempo, las actitudes de Patricia Bullrich, que en su momento integró el PRO y que hoy toman distancia del propio partido para acercarse a La Libertad Avanza?

Patricia tiene su forma de ser. Fue una aliada fuerte de este gobierno, fue ministra y hoy es senadora y presidenta de su bancada. Ella tiene sus discusiones internas. Yo, desde afuera de esa relación entre Patricia y su gobierno, lo que veo es que si empiezan a aceptar las divergencias de opinión, me parece positivo para el gobierno. Patricia dice lo que piensa y es una discusión que tendrá que dar dentro de su propio espacio y con el Presidente.

¿Usted cree que podría darse otra vez un regreso de Patricia Bullrich al PRO? Por lo pronto, ¿usted en particular se sentiría satisfecho de recuperarla?

Si hablamos en términos partidarios, ella decidió desafiliarse del partido del cual fue vicepresidenta. Se afilió a La Libertad Avanza y está haciendo su camino. Lo manifiesta permanentemente: está a disposición de La Libertad Avanza. Ahora, de acá a 2027, si se arma una oferta electoral, Patricia puede ser protagonista. Posiblemente se pueda conformar algún frente. No hay que descartar nada en la Argentina.

Nosotros, desde el PRO, estamos trabajando en la construcción propia y los frentes electorales o alianzas se verán recién el año que viene. Patricia, hasta ahora, ha manifestado que va a jugar a fondo por la reelección del Presidente.

El expresidente Mauricio Macri, ¿a usted le gustaría que él fuera el candidato a presidente del PRO? ¿Interpreta la mayor actividad política que está teniendo en las últimas semanas como una señal en ese sentido?

Sí. Lo dije inclusive en una entrevista contigo anteriormente: para mí, Mauricio sería el mejor candidato que podría tener el PRO. Y no solamente el PRO, sino un amplio espectro de otras fuerzas políticas. Creo que tiene la experiencia de haber gobernado en un tiempo difícil, de haber hecho muchas cosas por la Argentina. Ha demostrado que respeta las instituciones. Ha demostrado un montón de cosas.

Creo que es un buen candidato para continuar con este cambio de la Argentina. El rumbo es el correcto, pero hay que mejorar muchas otras cuestiones. El PRO es un partido con mucha experiencia, con muchos funcionarios capacitados en todo el país, en todas las provincias. Sería un gran aporte si Mauricio finalmente decide encabezar.

Lo que está haciendo hoy es la reconstrucción y el reordenamiento del partido en todo el país, con gran éxito. Nos está yendo muy bien. Yo hago lo propio en mi provincia y cada uno en la suya. Creo que el PRO va a ser protagonista. No tengo dudas de eso el año que viene, encabezando una fórmula presidencial o acompañando una oferta electoral. Vamos a ser protagonistas.

Y en esta segunda alternativa, acompañando, ¿sería en alguna posibilidad con La Libertad Avanza o en una alianza con otros sectores que excluyan a La Libertad Avanza?

Todavía es prematuro decirlo. Creo que hoy viene la etapa de fortalecer lo nuestro y sentarnos, llegado el momento, a ver qué es lo más conveniente para la Argentina. Lo que no podemos permitir es que vuelva el kirchnerismo, que vuelvan Massa o Kicillof a gobernar la Argentina y el populismo que tanto daño nos dejó. Ese es el objetivo principal: pensar en la Argentina y que esto no vuelva para atrás.

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Llegado el momento, veremos si es con La Libertad Avanza o sin La Libertad Avanza, con lo que garantice que este cambio se pueda consolidar. Hoy es prematuro decirlo. Nosotros venimos acompañando fuerte a este gobierno desde el día uno. Siempre separo nuestro acompañamiento en dos etapas. La primera fue claramente desde el balotaje hasta ahora en el Congreso. Le dimos las herramientas al gobierno. Ahora tiene que demostrar, con esas herramientas, que el cambio va a seguir adelante.

Electoralmente me parece muy prematuro. Creo que tenemos que fortalecer lo nuestro y poner sobre la mesa lo que es el PRO.

Ahora, para entender el orden de prioridad: la prioridad absoluta es que no gane nada relacionado con el kirchnerismo, con Axel Kicillof o con el peronismo.

Absolutamente.

Por lo tanto, si hay un balotaje, la alianza va a estar más cerca de Milei que de lo contrario.

Sí, exactamente. Para nosotros votar al kirchnerismo es imposible. Estamos en las antípodas de eso, de lo que siempre hemos discutido. Pero también hay una discusión que se va a adelantar en todas las provincias de la Argentina. Las gobernaciones van a adelantar sus elecciones y ahí va a haber debates distintos a una estrategia nacional.

En mi provincia, mi objetivo, el objetivo del PRO, es disputar el poder y terminar con 25 años de un mismo gobierno comandado por Rovira. Ahí hay muchas fuerzas que tenemos que unir para poder ir juntos y no fragmentados. En otras provincias puede pasar lo mismo.

Creo que el calendario electoral se va a adelantar mucho hacia fin de año y eso también va a ir prefigurando las alianzas a nivel nacional. Pero todavía falta y yo insisto en que el PRO tiene que fortalecer lo propio para ser una opción en cada uno de los distritos y, obviamente, en lo nacional.

Una estrategia competidora con La Libertad Avanza a nivel provincial y, eventualmente, una estrategia conciliadora con La Libertad Avanza a nivel nacional y, sin ninguna duda, en un eventual balotaje.

En un balotaje, sin ninguna duda. Ahora, en una primera vuelta puede ser con La Libertad Avanza, también puede ser que se arme otra oferta electoral. Creo que va a depender mucho del gobierno, de las actitudes que tenga, de cómo quiera conformar su estrategia y de cómo vea electoralmente sus posibilidades.

Nosotros siempre estuvimos apoyando. Ahora, tampoco estamos muy dispuestos a seguir con un acompañamiento como el que venimos teniendo hasta ahora sin ningún tipo de consideración.

Y me resulta interesante imaginar esta situación: un balotaje en 2027 inverso al que se dio en 2023, donde La Libertad Avanza tenga que acompañar al PRO o a la alianza que el PRO establezca, al revés de lo que sucedió en 2023, cuando Patricia Bullrich y Mauricio Macri apoyaron a La Libertad Avanza. ¿Le parece un escenario factible?

Puede ser. Ojalá que la opción de balotaje sea así, entre dos fuerzas que piensan el rumbo del país en una misma dirección y no totalmente contrapuestas al kirchnerismo. Creo que lo mejor que le puede pasar a la Argentina es tener una alternancia de ese tipo, entre dos fuerzas de centro y centroderecha que piensan de una manera similar.

Pero hoy hacer escenarios es ciencia ficción en la Argentina, con todo lo que puede pasar de acá al año que viene. Por eso insisto en que hoy lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestra fuerza política, porque llegado el momento las candidaturas las definen los partidos políticos.

Tenemos mucha experiencia en todo el país, intendentes, gobernadores, y ahí es donde está la fuerza del PRO. Ahí es donde se empiezan a definir las cuestiones. Hay que fortalecer lo propio para poder estar en el mejor escenario posible y evitar una vuelta al pasado.

Y ese adelantamiento del calendario político en su provincia de Misiones, ¿qué le hace imaginar? ¿Estar votando en otoño próximo?

Hoy están por sacar una ley en mi provincia que fija obligatoriamente las elecciones entre febrero y mayo. Con lo cual, entre febrero y mayo vamos a tener elecciones. Yo calculo que la fecha probable es abril. Así que imagínense que a fin de año, en diciembre o enero, ya se están disparando los plazos electorales.

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Hay que ir armando las propuestas y ahí es donde se empiezan a acelerar todos los procesos de alianzas. La realidad de mi provincia es totalmente distinta a la nacional.

¿Hay PASO en su provincia?

No hay PASO. Se gana por un voto. Pero tenemos una nefasta Ley de Lemas municipal que hace que un candidato a gobernador pueda tener, en cada municipio, 10, 20 o 30 candidatos a intendente. Hemos tenido una vez 117 candidatos a intendente en la ciudad de Posadas. Imagínese, una barbaridad.

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