Silvana Giudici: "Agravia a la figura presidencial tener una discusión de tan poco vuelo con una artista"

Silvana Giudici afirmó que esta semana se discutirá, en el bloque del PRO, el posible acercamiento a La Libertad Avanza, aunque destacó que el PRO ya viene colaborando estrechamente con el Gobierno: “El Ministerio de Seguridad a cargo de Bullrich es hoy por hoy el único ministerio que está mostrando gestión y resultados concretos”. Además, criticó la forma de comunicar del Presidente y su pelea con la cantante Lali Espósito. “Yo le bajaría la confrontación al lenguaje presidencial, porque hoy él representa a todos los argentinos y tenemos la necesidad de tirar todos para adelante para que la Argentina, de una vez por todas, cambie”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Silvana Giudici es diputada nacional del PRO por la ciudad de Buenos Aires. Fue presidente del Ente Nacional de Comunicaciones.

Alejandro Gomel: Espero que le haya gustado la canción con la que la recibimos, Amor salvaje, del Chaqueño Palavecino. ¿Hay “amor salvaje” entre el PRO y La Libertad Avanza?

Lo que viene pasando durante todo este mes, y se manifestó por supuesto durante el tratamiento de la Ley Ómnibus, es que hay diálogo y metas en común entre ambos espacios. Nosotros vimos la ley como la herramienta que tenía que tener el Presidente para poder cambiar esta realidad tan crítica que nos toca atravesar en la Argentina. Creo que, en ese camino, se puede hablar de un objetivo en común, que es el cambio.

En ese sentido, la voluntad de todo nuestro bloque, encabezado por Cristian Ritondo, es ayudar a La Libertad Avanza a que tenga las herramientas necesarias para implementar todas esas transformaciones en materia económica, regulatoria, de competencia, etc. Esta nueva visión de darle el poder al ciudadano y no al Estado. Estamos en ese camino.

Lo de cogobierno, fusión o convergencia fue algo que se discutió esta semana. Todavía no hay ninguna definición. Vamos a tener una reunión de bloque esta semana y allí veremos cuáles son las propuestas o qué es lo que se ha conversado, porque esto es algo que partió del presidente Milei en el exterior, hablado con Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

Santilli, sobre la posible fusión entre LLA y el PRO: "Hay que debatirlo puertas adentro" | Perfil

AG: Recién comentábamos que todavía no está designado el funcionario que será titular de Anses. De la misma manera, hay muchos lugares del Estado que todavía están vacantes. ¿El PRO podría aportar cuadros políticos para cubrir esos lugares de gestión?

Me parece que no se trata de una cuestión de nombres. El Presidente pone y saca funcionarios según su criterio y lo que considera, porque en definitiva es él quien tiene el mandato popular del 54% en el balotaje.

Nosotros no compartimos muchas de sus designaciones, por ejemplo, no nos parece bien la designación de Scioli, pero es el presidente el que tiene la potestad para tomar esas decisiones. Él es el que tiene el plan de gobierno y quien elegirá los funcionarios que considere los mejores para desarrollarlo. De acuerdo de a eso, no me parce que tengamos que decir desde nuestro bloque de nombres y apellidos, el gobierno corresponde a La Libertad Avanza, y lo que estamos haciendo nosotros es ayudar, primero en materia legislativa, que es donde tenemos experiencia y volumen político, y en segundo lugar, con la ayuda enorme que le está dando Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Seguridad a cargo de Bullrich es hoy por hoy el único ministerio que está mostrando gestión y resultados concretos.

Trabajará "ad honorem": oficializaron la designación de Daniel Scioli como secretario de Turismo, Deportes y Ambiente | Perfil

AG: ¿Cómo le cae el estilo de Milei? Me refiero a los fuertes cruces que ha tenido con diputados, gobernadores, e incluso, en las últimas horas, contra artistas, como es el caso de su pelea con Lali Espósito…

Creo que no se trata cómo me cae a mí. Lo que hay que analizar es un momento de la Argentina donde Milei es una expresión de una sensación de hartazgo de la gente, creo yo. Una de las consecuencias de este discurso tiene que ver con la identificación de muchas personas, sobre todo de muchas personas, de usar este lenguaje directo, con un contexto que, a nosotros, a quienes venimos de tantos años de la dirigencia política, ese estilo nos resulta bastante chocante.

No son los términos en los que nosotros nos dirigimos, al menos en los ámbitos institucionales. Yo he estado en debates televisivos, donde esta dialéctica es perfectamente utilizable, pero hay un ámbito para todo. Marco la diferencia, porque cuando Milei era candidato, representando al espacio del hartazgo, del discurso anti política, su manera de comunicar tan chocante representaba algo, ahora es Presidente y creo que debería cambiar el modo de comunicarse.

"Lali Depósito", el apodo que el Presidente le puso a la cantante y despertó la indignación de muchos artistas.

Creo que agravia a la figura presidencial tener una discusión de tan poco vuelo con una artista que, si bien ella fue la que comienza la confrontación, me parece que no hay que darle demasiada entidad a estos personajes que, identificados con la gestión anterior, te puedan calificar de antipatria o de lo que sea.

Yo le bajaría la confrontación al lenguaje presidencial, porque hoy él representa a todos los argentinos y tenemos la necesidad de tirar todos para adelante para que la Argentina, de una vez por todas, cambie.

El Presidente debería recordar que, desde el momento en que asume el mando presidencial, él nos representa a todos. Esto es necesario para una argentina pacífica donde podamos dialogar, debatir, y confrontar, porque por supuesto vamos a confrontar con los que se resisten al cambio, pero es mejor hacerlo dentro de los ámbitos institucionales, y con un discurso menos hostil, porque en este momento el Presidente representa al país.

El Presidente nos representa hacia afuera, donde un artista con las características de Lali también tiene seguidores y despierta el interés de por qué en Argentina se suceden estas conversaciones públicas tan violentas.

Esa es mi opinión, yo bajaría el nivel de conflicto, y lo he dicho en el Congreso, cuando muchos se quejaban del tono de las discusiones. Entre diputados, gobernadores y el Presidente no hay diferencia de poder, estamos todos representando a sectores políticos y de la ciudadanía que nos han votado, pero cuando la discusión se da con gente que no es de la política me parece que no le hace bien a la investidura presidencial.

Pero también entiendo que es la manera de comunicar del Presidente. Así ha llegado a ganar la representación, por ese “romper los moldes”.

Día 68: El presidente showman | Modo Fontevecchia

AG: Es valioso que lo digas vos, porque también se criticaba al kirchnerismo cuando hacían los escraches, o ponían en la Plaza fotos de periodistas o artistas que estaban en contra de ellos en su momento. Me parece bien que, aunque estés cerca del oficialismo, critiques si hay un parecido entre lo que se hacía antes y se hace ahora…

Ahí te hago una distinción, porque no creo que sea igual. El kirchnerismo venía con un discurso de que “la Patria es el otro” y que “somos amor y paz”, y después generaba una confrontación permanente desde la política.

Acá no es lo mismo porque Milei vino con esta característica. Él es genuino, en ese punto, vino confrontando y sigue confrontando. Me parece que hay que explicarle a una persona que no viene de la política, no está acostumbrado al debate institucional, que aquí, en su nuevo rol, vestido como presidente, el código de lenguaje debería ser otro.

FM