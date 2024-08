Ya no pueden disimular la dura interna entre Milei y Villaruel

Sin Villarruel, Milei encabezó el brindis de camaradería de las FFAA

El presidente Javier Milei encabezó este viernes la ceremonia de entrega de despacho y sables a brigadieres, almirantes y generales en el Salón San Martín del Edificio Libertad.

“Se necesita un ejército de leones”, afirmó el primer mandatario durante el acto. La vicepresidenta no participó de la ceremonia. Cerca de ella aseguraron que no fue invitada, pero el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, negó esta acusación. No obstante, admitió que existen “diferencias” en el binomio presidencial.

Además, Karina Milei, la secretaria general de presidencia, publicó una cita de San Martín sobre "la soberbia", que se cree que fue dirigida a la vicepresidenta.

Nueva denuncia contra Alberto Fernández y su custodia

Dirigentes del espacio Republicanos Unidos presentaron una nueva denuncia contra el ex presidente Alberto Fernández, donde se acusa a la custodia presidencial de haber encubierto los hechos de violencia contra Fabiola Yañez.

Republicanos Unidos había planteado el 7 de agosto que, teniendo en cuenta la causa por violencia de género, se debía investigar un posible caso de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

José Glinski rompió el silencio tras el escándalo de Tamara Pettinato

El diputado nacional de Unión por la Patria, José Glinski, defendió a su pareja Tamara Pettinato tras la difusión de videos suyos en el despacho presidencial de Casa Rosada. Glinski sostuvo que las imágenes están siendo utilizadas como una "vendetta política" y que buscan "tratar de tapar una cagada". "Recibí mucho hateo, por decir que Tamara Pettinato fue víctima de una operación enorme", declaró.

Lijo defenderá su candidatura a la Corte este miércoles

El juez federal Ariel Lijo se presentará este miércoles ante la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación para defender su candidatura a la Corte Suprema de Justicia.

Una opinión contraria a su postulación fue la del senador nacional de La Libertad Avanza Francisco Paoltroni, quien aseguró que "Lijo no tiene idoneidad", y que “perjudicó a la provincia de Formosa”.

El Gobierno apuntó contra la ideología de género en un video por el Día del Niño y anunció el regreso de Paka Paka

El Gobierno nacional publicó un video en redes sociales para saludar a los niños de todo el país por el Día del Niño. Al mismo tiempo, en el metraje apuntaron contra la ideología de género que, según el gobierno, “atenta contra la integridad de los niños”.

“Nuestro propósito es que nuestros niños crezcan en un ambiente sano y seguro, lejos de quienes promueven la ideología de género, atentando contra su integridad”, se afirma en el comunicado.

En el marco del Día del Niño, la administración nacional también anunció que relanzará el canal infantil Paka Paka con una nueva programación.

Paka Paka anunció su nueva programación.

Los gremios docentes universitarios anunciaron un nuevo paro

Tras el paro universitario para reclamar la recomposición salarial, el secretario general de FEDUBA, Pablo Perazzi, afirmó que "el paro de esta semana demostró el hartazgo", e indicó que habrá una nueva marcha universitaria "que ocurrirá la segunda semana de septiembre".

En este marco, la diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, cuestionó el proyecto de ley de financiamiento universitario y sostuvo que está "dentro del ámbito de las cosas que no se pueden pagar ahora". “No se pueden aumentar los salarios docentes”, dijo la diputada.

María Corina Machado celebró la marcha de la oposición

María Corina Machado encabezó la “Protesta por la Verdad", una convocatoria internacional en contra de Nicolás Maduro, y afirmó que “la libertad de Venezuela es una causa mundial”. A pesar de las amenazas de un posible arresto, la líder de la oposición salió de la clandestinidad para participar de la protesta en Caracas.

Murió Alain Delon

El afamado actor Alain Delon murió en la madrugada de ayer a los 88 años. Según un comunicado de sus hijos enviado a la agencia de noticias AFP, el francés falleció en su casa “serenamente”.

Delon había sufrido un ataque cerebrovascular en 2019 y, a partir de ese momento, sus apariciones en público fueron pocas. Además, este año había sido puesto bajo protección judicial por desacuerdos entre sus familiares respecto a su atención médica. Por esto, cerramos esta apertura con Leticia, una canción de la película “Los aventureros” (1967), cantada por el mismo Delon.

