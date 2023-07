Feli Colina: “Los humanos hacemos música hermosa, indiferentemente del género”

En pocos años, Feli Colina ha sabido establecerse como una de las nuevas referentes de la música alternativa. Con una fusión de ritmos populares y la impronta irreverente de una generación fresca y libre de tapujos, la joven nacida en la provincia de Salta se planta poderosa en el escena y se prende fuego en cada canción.

El pasado 25 de mayo lanzó “Lxs Infernales (del Valle Encantado)”, una suerte de ramificación visceral de su anterior trabajo “El Valle Encantado”, pero construido a base de covers que fueron parte del vivo, durante la presentación del proyecto anterior. Feli Colina estará presentando esta nueva placa el 9 de julio en el Teatro Vorterix.

“Sentí que al show le faltaba un poco de contexto carnavalero, algo que nos deje bailar y distendernos. Y casi todas las canciones que elegimos me hacen reír”, confesó Feli en diálogo con Perfil Música.

Sin embargo, los temas están cargados de una fuerza primitiva y poderosa, que representa lo instintivo y lo animal, teñido de cierta oscuridad estética, que transporta al oyente hasta ese mundo nacido de la mente de la artista, donde desplegó sus creaciones durante estos últimos dos años: El Valle Encantado.

“El Valle es sensual y este es sexual. El Valle es intuitivo y Lxs Infernales, instintivo. Es como la parte animal del disco. El Valle está en un disco de raíz y ¿qué más raíz del humano que el animal?”, reflexionó la joven intérprete.

Feli Colina lanzó "Lxs Infernales (del Valle Encantado). (Inti Patron)

Feli Colina lleva una década viviendo en Buenos Aires, desde el día que, con 19 años, decidió mudarse a la capital para estudiar derecho y apostar por su carrera musical. Sus primeros pasos en la ciudad de la furia los dio tocando en el la linea B del subte porteño, mucho antes de sacar discos, recibir nominaciones y llenar teatros. Desde aquel tiempo hasta ahora, su música ha ido mutando, guiada por su experiencia, la vida y las influencias de una escena en constante movimiento.

- ¿Qué impacto tuvo Buenos Aires y su escena en tu música y en vos?

- En Buenos Aires me fui sintiendo cada vez más yo misma. Tal vez por la cantidad de propuestas de todo tipo, hasta en la calle. Estas ciudades gigantescas, selváticas, tienen a su favor esa libertad de ser uno. Entonces, lo vivo más como un lugar que me permite ser cada vez más yo.

Feli Colina se presenta por primera vez en Vorterix el 9 de julio. (Prensa Feli Colina)

- ¿Vas a seguir explorando la rama folclórica y de la música popular? ¿O sentís que en algún momento vas a meterte en otros géneros?

- Por ahora siento que es una etapa. “Lxs Infernales” y “El Valle”, comparten esto del folklore, pero porque son parte de un mismo proyecto. Yo no sé si el disco que viene va a ser folklórico. No creo, de hecho. Porque bueno, mi raíz no es solamente folklórica. La raíz de cada uno es muy singular, muy personal y tiene tintes de millones de géneros y millones de perspectivas de la vida.

- ¿Ya sabes como es lo que va a venir? ¿Hay cosas concretas ya?

- Tengo un poquito. Tengo algunas ideas. Todavía estoy saliendo del Valle, entonces no sé con certeza sobre qué género, sobre qué estilo o qué sonoridad, o qué paleta de colores voy a utilizar, pero ya las canciones… con “El Valle”, me pasó que yo componía con una guitarra y salía un carnavalito, salía una zamba y salía ya desde la composición primaria el folklore, entonces era una obviedad utilizar el lenguaje. Y estas nuevas canciones ya son binarias (se ríe). Como que no tienen tanto… siempre tendrá, igual, porque mi manera de hablar es folklórica, pero lo veo más por otro lado.

Feli Colina es una de las nuevas referentes de la música alternativa. (Prensa Feli Colina)

- Tu música y tu lírica tienen un discurso fuerte de empoderamiento ¿Qué reflexión tenés sobre el lugar de las mujeres en la industria?

- Ser mujer en el mundo es toda una experiencia. En la industria musical, estuve pensando la cantidad de artistas que habrán quedado en el camino por no haber tenido el espacio. Yo si creo que eso se está modificando. Obviamente, no es cosa de un día para el otro, ni de un año para el otro, ni de una década para la otra. Es un proceso lento. Pero ¿sabes que siento? Que en este momento, la industria musical, tal vez, es más desafiante para los hombres cis, porque veo proyectos de mujeres tan completos, tan performativos, visuales, conceptuales, certeros, fuertes. Siempre hubo esto de las exigencias para las artistas mujeres o atisba disidentes, eran diferentes, son diferentes a la de los artistas hombres, fueron tan altas siempre las exigencias, que trajo sus frutos. Pienso en la escena actual y se me ocurren muchos más nombres de mujeres o disidencias, que tal vez de hombres. Los humanos hacemos música hermosa indiferentemente del género, pero siento que es un momento más desafiante para los chicos.

Su disco "El Valle Encantado", estuvo nominado a los Premios Gardel 2023. (Prensa Feli Colina)

- En los Premios Gardel me dijiste que estabas nerviosa por el show de Vorterix ¿cómo estás hoy?

- Por suerte esos nervios tienen donde manifestarse, que es en lo que hay que trabajar (se ríe). Entonces estamos a full con preparativos, porque aparte el año pasado hicimos un solo show en Buenos Aires de producción propia y este año veremos, pero por ahora el plan es hacer solo uno, entonces, es el momento para el despliegue escenográfico, teatral, performático. Estamos rearmando toda la lista, todas las versiones. Estoy nerviosa, pero a la vez estoy con las manos ocupadas, pudiendo digerir los nervios.

- ¿Qué se va a encontrar la gente cuando vaya a ver?

- Una experiencia. Yo creo que si alguien no escuchó ninguno de los discos y no me fue a ver nunca y hasta te diría que no le interesa, puede ir a ver el show y disfrutarlo porque siento que es como una obra de teatro. Tiene más perfil de algo performáticoo que de simplemente un show en vivo.

Feli Colina se subirá por primera vez al escenario del Teatro Vorterix el próximo 9 de julio, donde estará presentando su último disco “Lxs infernales (del Valle Encantado)”.