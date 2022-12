John Lennon tenía solo 40 años y una carrera reconocida mundialmente como ex Beatle y como solista cuando llegó a la puerta de su edificio y Mark David Chapman le disparó cinco tiros en la espalda. Murió casi en el acto el 8 de diciembre de 1980.

“John amaba y rezaba por la raza humana, por favor, hagan lo mismo por él”, pidió Yoko Ono tras la muerte de su pareja. El cuerpo del músico fue cremado en el Cementerio Ferncliff en Hartsdale, Nueva York y Ono esparció sus cenizas en Central Park, donde más tarde se creó el monumento conmemorativo Strawberry Fields.

“Me dispararon" dijo John Lennon, al despedirse del mundo en el que había promovido la paz



Oriundo de Liverpool, Inglaterra, formó la banda The Quarrymen en 1956 que en 1960 se convertiría en The Beatles. Cuando el cuarteto decidió que había llegado el fin, Lennon continuó con su carrera solista y lanzó varios álbumes, entre ellos John Lennon/Plastic Ono Band e Imagine. En 1975 se apartó por un tiempo de la vida pública y se dedicó a la crianza de su hijo Sean y en 1980 publicó Double Fantasy, que se convirtió en su último álbum, ya que salió dos semanas antes de su muerte.

Además de su sensibilidad para componer canciones, Lennon se destacó por su postura irreverente, por apostar por la paz cuando el lema era la guerra y sus canciones se convirtieron en emblemas de la contracultura y de la libertad.

A continuación sus 10 temás más icónicos y un bonus

1. Instant Karma! (We All Shine On)

Se trata del tercer sencillo del músico británico y fue publicado por Apple Records en 1970. La canción salió cuando Lennon todavía era parte de The Beatles y fue producido por Phil Spector.

2. Mother

Esta canción causó un fuerte impacto por la poderosa forma en que Lennon interpreta la canción que exorciza su pasado en el seno familiar. Fue el tema elegido para abrir el disco John Lennon/Plastic Ono Band. El descargo fue producto de que la terapia primal que realizó el artista para abordar los recuerdos dolorosos de su infancia.

3. Jealous Guy

Este tema fue lanzado en 197 dentro del álbum Imagine y es una canción romántica en la que reconoce su lado “celoso” y pide disculpas a Yoko. Fueron años difíciles del artista post separación de los Beatles en los que el músico atravesó un período de conducta autodestructiva y tóxica.

4. Working class hero

Esta canción, incluida en el álbum John Lennon/Plastic Ono Band, es un himno de cuestionamiento a la sociedad, con una poética directa y con efecto brutal. “Tan pronto como nacés, te hacen sentir pequeño al no darte tiempo en vez de dártelo todo, hasta que el dolor sea tan grande que no sientas nada”, dice la letra. “Te lastiman en casa y te pegan en la escuela, te odian si sos inteligente y te desprecian si sos un tonto, hasta que estés tan jodidamente loco que no puedas seguir sus reglas”, canta en otro de sus pasajes.

5. Woman is the Nigger of the World

Esta canción fue compuesta por John Lennon y Yoko Ono publicada como sencillo en 1972. Nació de una frase que Yoko pronunció en una entrevista para cuestionar el machismo vigente.

6. How do you sleep?

Esta composición fue incluida en el álbum Imagine, de 1971 y es una canción de descarga contra su amigo y compañero de The Beatles, Paul McCartney. Su alusión al músico se lee en pasajes muy claros como: “Lo único que hiciste fue ‘Yesterday’”.

7. Beautiful boy

Se trata de una letra dedicada a su hijo Sean y salió en el álbum Double Fantasy de 1980, el último de Lennon antes de su muerte. Paul McCartney la declaró como una de sus canciones favoritas compuesta por Lennon. "La vida es lo que te pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes", canta Lennon.

8. I’m losing you

También incluida en su último álbum, Double Fantasy, habla de la sensación de alejamiento de la persona amada. “Te estoy perdiendo”, se lamenta con una guitarra distorsionada que emula la sensación desesperante junto al tono de su voz.

9. Watching the wheels

Otra hermosa canción incluida en Double Fantasy que, según Lennon le contó a Andy Peebles, el entrevistador de la BBC, era simplemente una respuesta a Mick Jagger que le insistía para que volviera al mundo de los discos, ya que se había retirado durante seis años, por eso dice en la canción: “La gente cree que soy perezoso, pero yo lo único que hago es ver cómo giran las ruedas”.

10. Imagine y un bonus track

Sin duda “Imagine” es EL tema de Lennon, porque se convirtió en canción popular y ya no le pertenece al autor, es un reclamo antibélico y una plegaria por una humanidad más empática. Junto a este tema, “Come together” otro de los clásicos de su autoría dentro de The Beatles.

RB