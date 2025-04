Miley Cyrus, Los Cafres y Enrique Bunbury: los 10 lanzamientos musicales de la semana

La industria musical no se detiene y esta semana dejó una serie de lanzamientos que marcan el pulso de distintas escenas y géneros. Del pop al rock, pasando por el reggae y el rap, esta selección reúne diez discos y sencillos de artistas internacionales y locales que marcan el pulso del sonido actual.

Miley Cyrus–"End of the World"

La cantante estadounidense Miley Cyrus estrenó “End of the World”, su nuevo single global y adelanto de "Something Beautiful", el álbum que verá la luz el próximo 30 de mayo bajo el sello Columbia Records.

El tema llegó acompañado de un videoclip de estética minimalista e intensa, que refleja el universo visual del proyecto. En él, se la ve a la artista sobre el escenario, micrófono en mano, en una puesta que remite a su performance en los Premios GRAMMY 2024. Para la ocasión, lució una creación exclusiva de Mugler, diseñada por Casey Cadwallader.

Cada nueva entrega del disco se presentó como una obra conceptual que integra música, moda y cine, consolidando una propuesta artística de alto impacto. Quienes han seguido de cerca los pasos recientes de la cantante reconocerán “End of the World” por sus versiones íntimas en las presentaciones privadas realizadas en el Chateau Marmont, en Los Ángeles, donde Miley interpretaba material inédito ante una audiencia selecta.

Ed Sheeran–"Azizam"

El cantautor británico Ed Sheeran presentó "Azizam", una canción que marca su regreso al disfrute, la luz y la celebración del amor. El título, que en persa significa “mi querido” o “mi amado”, resume el espíritu de este nuevo single: vibrante, luminoso y profundamente emotivo.

La pista nació de una sesión creativa junto al productor sueco-iraní Ilya Salmanzadeh (conocido por su trabajo con Ariana Grande, Charli XCX, Ellie Goulding y Sam Smith). Impulsados por la curiosidad musical de Sheeran, el equipo descubrió puntos en común entre la música persa y el folk irlandés. Esa fusión multicultural, llevada al terreno del pop, dio como resultado un tema dinámico y colorido, que invita a vivir intensamente “bajo las luces de la pista de baile” hasta el amanecer.

"Aunque es completamente diferente a cualquier cosa que haya hecho antes, Azizam se siente muy familiar. Quería crear una canción con ambiente de fiesta y Ilya Salmanzadeh me ayudó a que esa idea cobrara vida. Él fue muy inspirador para trabajar en esto", sostuvo el artista.

El videoclip, que acompaña el lanzamiento del single, refuerza ese espíritu aventurero: Sheeran viaja en un globo aerostático en forma de corazón, atravesando Estados Unidos e Inglaterra. Desde Nueva York hasta Los Ángeles, pasando por el campo de Massachusetts, Boston, Nashville y Nueva Orleans, donde incluso lidera una fiesta callejera, la travesía culmina en el estadio del Ipswich Town FC, el club de fútbol del que es fanático.

Tras cerrar su etapa “Matemáticas”, compuesta por sus cinco álbumes de estudio "+", "X", "÷", "=" y "-", Ed Sheeran abrió un nuevo capítulo artístico con miras a 2025. En su próximo álbum, cuyo lanzamiento se anunciará pronto, colaboró con productores y compositores de distintas partes del mundo.

Los Cafres–"Viento"

La banda argentina de reggae, Los Cafres, estrenó "Viento", una canción que se presenta como una bocanada de aire fresco, cargada de introspección y transformación. Compuesta por Guille Bonetto, la pieza propone un viaje hacia lo más profundo del ser, donde el perdón, la aceptación y el amor se revelan como claves para alcanzar una plenitud genuina.

El mensaje espiritual y liberador del single se potencia con un videoclip dirigido por Octavio Lovisolo. Con una estética delicada y contemplativa, las imágenes refuerzan el carácter etéreo de la pista y construyen una experiencia audiovisual alineada con su esencia: libertad, conexión y expansión interior.

Según explicó Bonetto, "Viento” representa una energía que transforma, une y libera. “Tiene una fuerza expansiva, como la música misma; una energía que nos desata... soltar el cable y entender que no soy nadie, eso nos abre posibilidades infinitas”, precisó el líder de la banda.

Grabado en mayo de 2024 en Estudio del Abasto Monsterland y mezclado por Pedro Pearson en febrero de este año, se trata del primer adelanto del próximo álbum de Los Cafres, un proyecto en el que vienen trabajando desde hace cuatro años. Este estreno también coincide con una gira internacional que ya pasó por México, Chile, Estados Unidos y España, y que marca el inicio de una nueva etapa para la formación.

Enrique Bunbury–"Las chingadas ganas de llorar"

El compositor español Enrique Bunbury lanzó “Las Chingadas Ganas de Llorar”, el segundo adelanto de su próximo álbum "Cuentas Pendientes". Tras la publicación de “Para Llegar Hasta Aquí”, este nuevo tema refuerza su capacidad para reinventarse sin renunciar a su estilo ni a su identidad artística.

Con una carrera que suma más de una docena de discos como solista, el cantautor vuelve a explorar territorios sonoros con profundidad emocional. En ese sentido, su próximo LP se presenta como una declaración de resiliencia y amor en tiempos turbulentos, sostenida por una lírica intensa y una interpretación que transmite vulnerabilidad y fuerza a partes iguales.

"Cuentas Pendientes" es un ejercicio de regreso a las raíces, con una propuesta que equilibra memoria y renovación. Al respecto, Bunbury traza puentes con el folclore y los sonidos tradicionales del mundo hispanohablante, en una búsqueda que abre una nueva etapa en su recorrido musical. Esta producción se distancia de sus trabajos recientes sin dejar de lado la poesía cruda y la personalidad que lo han consolidado como uno de los referentes más influyentes del rock en español.

Shinova ft. No Te Va Gustar–"Nuestra postal"

El grupo español de rock alternativo Shinova comenzó el 2025 con una clara apuesta por la expansión artística. Tras sorprender con “Movemento”, una colaboración con Tanxugueiras, y "Abendúa", la emotiva versión en euskera de “Diciembre” junto a Iñigo Etxezarreta, la banda presentó una nueva versión de "Nuestra postal" junto a No Te Va Gustar. Se trata de una pista que retrata ese instante suspendido justo antes de la despedida: tensión, incertidumbre y vértigo emocional.

En esta reinterpretación, Shinova suma la impronta musical de la banda uruguaya, agregando una paleta sonora más amplia, nuevas capas rítmicas, matices y una energía renovada. El tema despliega una fusión de electrónica y organicidad, a través de sintetizadores, vocoders y pads, acompañados de guitarras, bajo y batería. Esta construcción sonora fue dirigida por el productor Manuel Colmenero, encargado de la grabación, mezcla y masterización.

Veeyam ft. Emmanuel Horvilleur–"Deuda espiritual"

El músico y productor argentino, Martín Villanueva, conocido artísticamente como "Veeyam", lanzó el primer adelanto de su próximo álbum "Gauchos", un proyecto que promete ser el disco más personal de su carrera, con colaboraciones de destacados artistas del panorama musical.

El tema elegido para abrir esta nueva etapa fue “Deuda espiritual”, junto a Emmanuel Horvilleur, una canción que propone un viaje hacia la liberación interior. Con una lírica introspectiva, invita a soltar las cargas emocionales y espirituales que cada uno ha acumulado a lo largo de la vida, y que impiden avanzar con ligereza hacia el futuro.

En esta pieza se destacan las guitarras características del sonido de Veeyam y su distintiva fusión de rap y rock. La canción también marca un reencuentro de Emmanuel con sus raíces musicales, especialmente con el rap, en una interpretación cargada de fuerza y vulnerabilidad. “Siento que Emma logra transmitir en esta canción esa lucha interna que todos atravesamos. ‘Se perdió la confianza en el futuro, duro el adversario que enfrento cada mañana’... y cómo esa experiencia nos fortalece: ‘es momento de activar el blindaje, de cambiar de traje’”, expresó Villanueva.

Una de las frases más significativas para él fue: “En nombre de amigos que venían acá, y ahora son fantasmas y nos van a guiar”, evocando la presencia espiritual de amigos y colegas que ya no están, pero siguen acompañando desde otro plano. A partir de esa idea, Veeyam construyó un diálogo profundo, en el que una voz grave representa a un maestro que conversa con una entidad superior, reforzando y guiando la lírica de Horvilleur con un tono casi místico.

Lara91k ft. Akriila–“(t kiero mal)”

La cantante argentina Lara Artesi, "Lara91k", presentó su nuevo single “(t kiero mal)” en colaboración con la artista chilena Akriila. Ambas referentes de la escena urbana latinoamericana grabaron esta canción en España, donde plasmaron experiencias personales marcadas por el desamor. La producción estuvo en manos de Heartgaze y Juan López, mientras que el videoclip se rodó en distintas locaciones de Madrid.

Lara mantiene un fuerte vínculo con la movida musical española, que se profundiza en cada visita al país. “Siento una gran curiosidad por lo que está ocurriendo musicalmente en España. Cada viaje me permite descubrir nuevas figuras de la escena alternativa, y siempre vuelvo con ideas e inspiración”, expresó.

Reconocida por su versatilidad artística, Lara91k rompe con las etiquetas y se mueve con soltura entre el trap, el R&B y el pop. Sus letras, cargadas de emociones y vivencias personales, la posicionan como una voz auténtica dentro del panorama musical actual. Este año también lanzó “Cuando cae la nite”, una propuesta que fusiona elementos del género urbano con toques alternativos y R&B, reafirmando la identidad musical que comparte con Akrila.

En 2024, presentó su álbum "100PRE YORO", donde participaron artistas de renombre como Julieta Venegas, Álvaro Díaz, Dano y Javiera Mena, aportando su sello a cada colaboración. El disco fue presentado en vivo en el Complejo C Art Media, donde la cantante ofreció un show íntimo, combinando sonidos urbanos con letras que resonaron profundamente en el público.

Sixto Yegros, Ramma y Tobi–"El trap lo merece"

Sixto Yegros, Ramma y Tobi se unieron en una colaboración que marca un hito dentro del género urbano. "El Trap lo Merece" es un EP compuesto por seis temas que condensan la esencia más renovadora y poderosa del trap actual, con letras profundas, beats vanguardistas y una conexión directa con sus raíces. Desde mediados del año pasado, los artistas venían interpretando estos temas en sus presentaciones en vivo, desatando una ola de entusiasmo en redes sociales y viralizando los videos de sus shows.

El lanzamiento del primer single, "Siempre lo supe", alcanzó el puesto #7 en la playlist Novedades Viernes Cono Sur de Spotify y se posicionó en TRAPPERZ, la playlist de "éxitos del trap latino" de dicha plataforma, acumulando más de 100 mil reproducciones en apenas tres días. La canción que da nombre al disco se presenta como el manifiesto de un nuevo capítulo para la música urbana argentina. “Faltaban tres piezas, y ahora las tenés acá”, aseguraron los músicos, dejando en claro que esta alianza viene a romper moldes y dejar huella.

Santy-P–"Protagonista"

El artista argentino Santy-P abre un nuevo capítulo en su carrera musical con el lanzamiento de “Protagonista”, un tema que señala su evolución hacia sonidos más etéreos y emocionales, apostando por una producción que desafía sus propios límites artísticos.

El single combina sensibilidad con una fuerte impronta pop, y retrata el golpe de realidad al comprender que alguien ya no ocupa un lugar central para esa persona que fue tan importante. El videoclip que acompaña la canción presenta al músico introspectivo y nostálgico, repasando recuerdos de un amor que parece lejano.

Con más de 550 mil oyentes mensuales en Spotify y 138 mil suscriptores en YouTube, su ascenso no se detiene. En 2023, lanzó “Lento Remix” junto a referentes como Dan García, Zeballos y Shoda Monkas, alcanzando más de 1.5 millones de reproducciones en Spotify. Al año siguiente presentó su primer álbum “RX” y lo llevó al escenario con un show sold out en la Sala Humboldt, donde interpretó en vivo todas las canciones del disco.

Yami Safdie–"Odio odiarme"

La cantante argentina Yami Safdie lanzó “Odio Odiarme”, una canción que explora de forma cruda y honesta el conflicto interno con la propia imagen y el anhelo de reconciliación con uno mismo. Con una melodía suave y melancólica, el tema refleja el vaivén emocional de alguien que se enfrenta a su reflejo sin filtros ni suavizantes.

Desde los primeros acordes, la compositora despliega una lista de inseguridades con una sinceridad desarmante. A través de esta catarsis musical, logra conectar con quienes han sentido el peso de no aceptarse plenamente. Aunque la letra está cargada de dolor, también revela un deseo profundo de sanar, de dejar atrás el rechazo personal y encontrar calma dentro de la propia identidad.

“‘Odio Odiarme’ es una canción muy personal, en la que hablo de mis inseguridades con respecto a mi cuerpo, mi forma de ser y todo aquello que me cuesta aceptar de mí misma. Es una lucha constante en mi cabeza: intentar no odiarme y confiar un poco más en mí cada día. La compuse en un momento difícil, cuando mis inseguridades pesaban más de lo habitual, y al día siguiente la grabé con Coco, mi productor y amigo, con quien tengo una conexión muy especial en el estudio. Estoy muy contenta con cómo quedó, porque necesitaba decir todo esto y espero que quienes atraviesen lo mismo puedan sentirse acompañados”, compartió la artista sobre el trasfondo del tema.

La esencia de la pista también se ve plasmada en su potente portada. En ella, Yami aparece intervenida por garabatos que subrayan sus propias inseguridades: flechas que apuntan a su abdomen, tachaduras en zonas de su cuerpo y frases como “Odio mis brazos y odio mi abdomen; odio que nunca estoy satisfecha”.

