MP EL Juvenil, el trapero de Escobar que ganó un Quinto Escalón a los 16 años, presentó su primer disco

Después de consagrarse dentro del mundo del freestyle ganando un Quinto Escalón en 2016, y con participaciones destacadas en batallas como la Red Bull Batalla, FMS y Batalla de Gallos, MP El Juvenil presentó su primer disco “3000”.

El rapero oriundo de la ciudad de Garín, presenta un álbum con 18 canciones a través de las cuales desarrolla un concepto futurista de sonido oscuro y con una fuerte raíz rapera, el cual, describe como "una nueva etapa musical y personal en su vida".

"Muestra muchas de las cosas que vivimos en el barrio y que pasé yo en mi vida, tanto buenas como malas”, explica Miguel Pérez, nombre real del joven músico.

Mirá la nota a MP El Juvenil en RePerfilAr.

- ¿Por qué elegiste un concepto futurista?

- Cuando estaba empezando a hacer música, hice un mixtape con un amigo y en todos los freestyle tirábamos rimas que decían ”yo vengo del 2040, del 2030", y pensamos, "hagamos un disco que sea a base del futuro". Ese disco nunca se llevó a cabo y cuando comencé a hacer música, me di cuenta que el concepto iba más allá de nombrar venir del futuro, sino que uno visualiza todo el tiempo eso, y parte de mi vida es visualizar. Empecé a tomarlo como filosofía de vida, ley de atracción.

Según MP, su vida cambió el día que formó parte de la Red Bull Batalla Argentina, una de las competiciones de freestyle más importantes de habla hispana. Su participación se dio en la edición 2020 y llegó como reemplazo de Papo Mc, campeón de la misma competencia en 2016 y uno de los freestylers con más presencias.

Sus primeros pasos en las batallas los dio en las plazas de Escobar en el 2014, con solo 14 años. Desde entonces, su nombre fue creciendo y sus participaciones comenzaron a tomar peso. Además de consagrarse campeón de la tercera fecha en la edición 2016 de El Quinto Escalón, con solo 16 años, también obtuvo el primer puesto en el torneo A Cara de Perro Nacional 2018.

Sin embargo, el paso del free a la canción es un gran desafío qué varios artistas de rap deben enfrentar y no todos logran adaptarse.

- ¿Cómo fue el cambio de la improvisación a la canción construida?

- Fue un break. Yo siento que hubo dos cambios en mi vida: el momento en que conocí la música y cuando me puse a hacer el disco. Pero el freestyle fue la primera herramienta para desarrollar la forma de componer. Siento que el cambio fue importante y difícil. Uno está acostumbrado a rapear en la plaza, donde sonar bien no es tan importante, sino lo que decís y no cómo. En el estudio, siempre es buena la manera de cómo decir las cosas. Cuando suena con estilo, creo que todo es increíble. Entonces, fue un camino extenso porque fue pasar de insultar a alguien, a tener que contar cosas de mi vida, tratar que la gente se sienta parte de la música. Fue un camino distinto, creo que lo pude llevar bien.

- De todas formas, se puede notar la raíz del freestyle en tus canciones.

Intentamos buscarlo mucho porque siento que es una raíz mía que no hay por qué cortarla. Siento que puedo promover los valores que hay en el rap y en el freestyle y también hacer mi música futurista, sea trap, tecno o reguetón. No hay por qué bloquearse. Siento que la esencia mía es ser rapero. Soy un rapero que puede hacer cualquier tipo de género y gracias a Dios tengo esas habilidades y fui perfeccionándolas.

El freestyle me ayudó en el estudio y el estudio me ayuda en el freestyle.

El artista de Escobar acaba de lanzar el video de la canción “Me Inspiré”, donde deja claro, una vez más, que la cámara no lo intimida y que es un nuevo juego que, de a poco, empieza a disfrutar.

“En los videoclips siento que no soy una persona que se inhiba. Como lo que está sonando de fondo es un tema mío y me representa tanto, me nace mostrarlo con pasitos y gestos, rapeándole solo a la cámara”, explicó el músico, aunque aclaró que no siempre fue así: “Al principio hacía música que no me convencía, porque uno está en plena búsqueda, y se me hacía difícil tener que frontear los temas”.

- ¿Con quién te gustaría colaborar en Argentina?

- Siento que hay muchos artistas buenos. Luchito SSJ, es mi hermano desde hace mucho tiempo. Creo que es la cara hoy en día del trap y del drill en Argentina. Con YSY A, que siento que tiene un estilo muy yanqui, pero a la vez tiene eso argentino bien patriótico y que me ceba mucho. Con mi hermano Tiago (PZK), que hacemos estilos diferentes y estaría buena esa combinación.

- Hablamos del futuro, pero ¿qué tema del pasado te hubiera gustado componer?

- Te voy a tirar uno que flipé mucho de chico y te lo voy a decir por el MP que era pequeño, La Conección Real, “El 6to Pasajero”, es terrible. Son traperos increíbles. Está toda la Conección Real rompiéndola zarpado. Yo la escuchaba de pequeño y no podía creer cómo rapeaban y pensaba cómo puede ser que yo no reapee así, ¿entendés? (risas). Hoy en día, no me nace decir "me encantaría haberlo hecho yo", pero si me nace decir "amigo vamos a hacer un remix" (se ríe).

- ¿Qué se viene a partir de ahora?

- Tengo muchas ganas de romper el disco, de poder tocarlo en vivo, presentarlo en persona, para que la gente salte y sienta el "3000" y se suba a la nave con nosotros, que para mí es un viaje al futuro directo. Y después de eso, mucha música. Estamos preparando un par de singles, tengo ganas de salir en un par de fechitas con un videoclip. Tenemos ganas de sacar música de acá a lo que queda para fin de año.