Abuso y coacción política: los duros testimonios que condenaron a Manuel Sussini

El Tribunal Oral Penal N° 2 de Corrientes dio a conocer este martes los fundamentos de la sentencia en la causa contra el exconsejero del gobernador y exlegislador, Manuel Antonio Sussini, quien fue condenado a la pena de tres años y seis meses de prisión.

Condenaron a tres años y medio de prisión un exlegislador de Corrientes por abuso sexual

El exfuncionario fue hallado culpable del delito de abuso sexual simple en carácter de delito continuado, tras acreditarse que utilizó su posición de autoridad para vulnerar la integridad de una joven de 21 años que trabajaba en su domicilio.

El poder político como herramienta de coacción

El tribunal consideró probado que Sussini aprovechó su "situación de superioridad" respecto a la víctima, quien se encontraba en un estado de indefensión potenciado por el contexto de la pandemia de COVID-19. Según el relato de la querella y la fiscalía, el acusado ostentaba constantemente sus vínculos con figuras de alto nivel y su cargo como consejero para doblegar la voluntad de la joven, llegándole a decir que cumplir con sus exigencias sexuales era parte de su "obligación por contrato".

La captación se produjo bajo el engaño de una oferta laboral como secretaria, que rápidamente se transformó en una imposición de tareas degradantes. El fallo subraya que Sussini vició el consentimiento de la víctima mediante la coacción económica, etaria y política, recordándole frecuentemente que ella "no era nadie" frente a su investidura.

Pruebas incontrastables y el patrón de conducta

Uno de los pilares de la condena fue el material extraído del teléfono celular de la joven. En particular, un video donde se observa al imputado completamente desnudo en su cama mientras obligaba a la empleada a realizarle masajes cerca de sus zonas íntimas.

Para los jueces, esta evidencia resultó "incontrastable" y respaldó la coherencia del relato de la víctima, quien grabó las escenas para obtener pruebas ante el temor de no ser creída.

Además, el juicio contó con los testimonios de otras exempleadas, J.F. y M.S., quienes confirmaron un modus operandi repetitivo: Sussini les realizaba propuestas sexuales a cambio de beneficios laborales o "blanqueo" social.

No obstante, el tribunal decidió absolverlo del cargo de privación ilegítima de la libertad, al considerar que no se acreditó un impedimento físico absoluto para que la joven abandonara el departamento.

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La crudeza de las declaraciones testimoniales

El Tribunal Oral Penal N° 2 detalló en sus fundamentos el valor de los testimonios clave que desarmaron la estrategia de la defensa: