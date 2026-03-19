Alerta Sofía en Chaco: operativos en rutas y máxima alerta por la desaparición de Esmeralda Pereyra

La desaparición de Esmeralda Marisa Pereyra López, una niña de apenas 2 años en la provincia de Córdoba, encendió las alarmas en todo el país y tuvo un impacto inmediato en Chaco, donde se desplegó un amplio operativo preventivo para intentar dar con su paradero.

Desde las primeras horas de este jueves, y en el marco de la activación de la Alerta Sofía, la Policía del Chaco puso en marcha un operativo cerrojo con controles en rutas, identificación de vehículos y recorridas intensivas, ante la posibilidad de que la menor haya sido trasladada fuera de su provincia de origen.

Controles en rutas y despliegue en puntos estratégicos

El operativo es coordinado por el Departamento de Lucha contra la Trata de Personas y se focaliza en corredores considerados clave para la circulación interprovincial.

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Los principales controles se concentran en:

Ruta Nacional 95 (tramos en Santa Sylvina, Sáenz Peña y Puerto Lavalle)

Ruta Nacional 16 (zonas de Sáenz Peña y Río Muerto)

Ruta Nacional 89 (a la altura de Gancedo)

El objetivo central es detectar movimientos sospechosos y prevenir un posible traslado de la menor, en un contexto donde no se descarta ninguna hipótesis.

Difusión masiva y pedido de colaboración

En paralelo al despliegue operativo, las fuerzas de seguridad intensificaron la difusión del pedido de paradero en toda la provincia, con imágenes y datos clave de la niña.

Según la información oficial, Esmeralda mide aproximadamente 60 centímetros, es de contextura delgada, tez trigueña y tiene cabello castaño claro. Al momento de su desaparición vestía un body color gris.

Fuentes policiales indicaron que se están ampliando las recorridas preventivas y reforzando la participación comunitaria, en línea con el protocolo nacional que busca maximizar la visibilidad del caso en las primeras horas.

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Un caso que conmueve y activa la alerta nacional

La menor fue vista por última vez este miércoles cerca de las 14:30 en su vivienda del barrio San José Obrero, en la localidad cordobesa de Cosquín. De acuerdo al relato de su familia, la desaparición ocurrió en un lapso muy breve, lo que incrementa la preocupación.

Entre las hipótesis que se investigan, no se descarta un posible secuestro. En ese contexto, también se analiza la presencia de un circo en la zona que se habría retirado horas después del hecho.

La Alerta Sofía se activa únicamente en situaciones de alto riesgo inminente, lo que implica una respuesta coordinada a nivel federal, con intervención de todas las provincias.

Las autoridades remarcaron que cualquier dato puede resultar clave para la investigación. Ante información sobre el paradero de la menor, se solicita comunicarse de inmediato con la línea 134 o acudir a la comisaría más cercana.