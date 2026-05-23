Analista explicó por qué hoy "la clase media está en un proceso de miserabilización"

La analista política Shila Vilker advirtió por el preocupante “proceso de miserabilización” de la clase media en el actual escenario socioeconómico.

“Las clases medias pauperizadas, en proceso de pauperización, no quiero ser drámatica, pero uno diría de miserabilización”, explicó en diálogo con el streaming “Ahora Play”.

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Qué es la “miserabilización” de la clase media

“Estamos peor, podés estar peor, y ese proceso de miserabilización tiene que ver con sectores medios que se empiezan a percibir pobres y que empiezan a discutir cosas”, precisó la investigadora.

“´Y bueno no somos clase media porque no podemos comer toda la carne que queremos, porque no podemos comer carne ni siquiera tres veces por semana´. Todo eso es lo que yo llamo un proceso de miserabilización. Ya ni siquiera es la desaparición de la clase media”, ejemplificó

“Eso por más que tenga un ADN más cambiemita, más amarillo, más sin político, lo que viene interpelando ese voto, hoy está en una posición ni-ni: rechazo al peronismo, rechazo al oficialismo”, analizó Vilker.

“Creo que ahí se abren las oportunidades que deben estar viendo Mauricio Macri, (Patricia) Bullrich”, puntualizó en su análisis político.

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Qué es ser de clase media

Además recordó que había “una Argentina donde casi todos se definían clase media”. “¿Qué era lo que definía clase media? El gustito. El consumo excedente. Voy a la peluquería, voy a cenar afuera, puedo llevar a mis chicos a una casa de comida rápida, puedo tener este colegio privado, gustitos”, prosiguió la directora de trespuntozero.

Y luego completó: “En un momento cuando la cosa se puso media fulera en el gobierno anterior empezó a aparecer algo bastante loco que vimos es que una definición de la clase media a partir de un rasgo moral: ´Soy clase media por qué yo me esfuerzo. Los otros que están igual de mal que yo no se esfuerzan, son pobres. Yo soy clase media´”

“Eso conectó fuertemente con Milei que era una clase media por esfuerzo, por valor moral, no por consumo”, expresó en otra parte de su argumentación.

“Y ahora esos mismos segmentos dicen ´y no, yo no soy más clase media, yo soy pobre, antes era clase media´”, concluyó Vilker.