Analista político: "El argumento de Adorni es el de muchos corruptos, está loco este tipo"

El analista político Marcos Novaro aseguró que “el argumento de Adorni es el de muchos corruptos" al referirse a la polémica por el viaje de la esposa del jefe de Gabinete en el avión presidencial a Estados Unidos.

“El argumento de muchos corruptos”

“Lo de Adorni no solamente lo que hizo con la mujer sino la explicación ridícula que dio, que como él se está deslomando por el país entonces puede hacer cualquier cosa, un razonamiento que lo complica aún más, porque justamente este es el argumento de muchos corruptos. ´Mire yo hice mucho bien por el país así que me estoy cobrando´. Está loco este tipo, es muy tonto ", sostuvo el politólogo.

Además señaló que "cuando pusieron a Adorni de jefe de Gabinete ya uno sospechaba que eso iba a terminar mal”.

“O sea un tipo que nunca coordinó a nadie, que nunca hizo política, que su único mérito era ponerle ´fin´ a sus declaraciones y hacerse el canchero. O sea jefe de Gabinete de un gobierno que tiene muchos problemas que resolver y que coordinar. Realmente fue un paso atrás, muy claro, después de Guillermo Francos que hizo más de lo que se esperaba", agregó en declaraciones a Radio La Red.

“Papelones”

Novaro analizó también el comportamiento del presidente Javier Milei durante su estadía en Nueva York, donde el mandatario lanzó duras críticas contra figuras del sector empresarial.

El especialista consideró que la falta de templanza del jefe de Estado afecta la imagen institucional, al señalar " lo de Milei insultando a Madanes y a Rocca con nombre y apellido”.

También expresó que el presidente "es un tipo que en algunos momentos es muy intuitivo y entiende en qué consiste el conflicto y sabe cómo tiene que dosificar sus estrategias y en otros momentos se va de mambo porque le falta autocontrol".