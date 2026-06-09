Aracre pidió que los bancos "eviten trasladar el costo de su ineficiencia operativa a los sectores que impulsan la actividad"

El economista Antonio Aracre reclamó a los bancos que no trasladen “el costo de su ineficiencia operativa a los sectores económicos que impulsan la actividad”.

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Análisis de Aracre

“La tasa que remunera las viejas LELIQS ya están por debajo del 20% y las pasivas de los bancos a sus clientes por plazo fijos apenas superan esa base”, planteó el consultor en un extenso mensaje en la red social "X".

Y luego se preguntó el referente libertario: “¿Por qué entonces las tasas activas que los bancos cobran a las PYMEs llegan a un 60% con una inflación esperada x REM del 25% para los próximos 12 meses?”

“Porque los bancos quieren recuperar las pérdidas por las moras - basadas en su mala praxis en análisis crediticio - a sus nuevos buenos clientes, poniendo así en riesgo: 1. La recuperación del crédito y la actividad. 2. La solvencia futura de las buenas PYMEs”, respondió el exCEO de Syngenta.

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Qué le pidió Aracre a los bancos

“Lo cierto es que la estrategia les está funcionando (por ahora) ya que los balances de la mayoría de las entidades bancarias están arrojando ganancias significativas”.

“Ojalá en la segunda ola de crecimiento crediticio que se avecina en un par de meses hagan un mejor trabajo analizando el scoring de sus potenciales clientes y eviten así trasladar el costo de su ineficiencia operativa a los sectores económicos que impulsan la actividad”, concluyó Aracre.