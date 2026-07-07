Armador del PJ: "Si nos organizamos, el peronismo gana y vuelve a ser gobierno en 2027"

El presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, aseguró que el peronismo tiene posibilidades de regresar al poder en 2027 si logra ordenar su estructura interna y construir una propuesta política renovada.

El dirigente planteó que el desafío del espacio es dejar atrás las disputas personales y concentrarse en la discusión de ideas.

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"Si nos organizamos, el peronismo gana"

“Hay que recordar a Juan Domingo Perón cuando decía que ‘hay que discutir mucho las ideas, poco las cosas y nada las personas’. Tenemos que buscar hacia dónde va el peronismo. Si nos organizamos, el peronismo gana y vuelve a ser gobierno en 2027”, afirmó Olmos.

Además sostuvo que el justicialismo debe respetar los tiempos institucionales y esperar el final del mandato de Javier Milei, mientras trabaja en una reorganización política de cara a las próximas elecciones. En ese sentido, defendió la realización de internas abiertas para definir candidaturas y sostuvo que la elección de los referentes debe quedar en manos de la ciudadanía.

“Hay que ser respetuosos del mandato constitucional: que Milei termine su gobierno y que en todo caso la gente elija no votarlo. Aunque el Congreso elimine las PASO, el peronismo tiene que ir a internas abiertas con participación ciudadana. El candidato lo tiene que elegir la gente”, remarcó en declaraciones a Splendid AM 990 difundidas por NA.

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"El peso de la figura de CFK en el peronismo"

Olmos también se refirió al rol de Cristina Kirchner dentro del movimiento y destacó el peso político que conserva dentro del peronismo, aunque planteó que el espacio debe encontrar mecanismos para sostener su representación electoral.

“Cristina Kirchner fue la única que presentó una ley en contra de la familia judicial y de los intereses del Poder Judicial. Con eso se pudo haber ganado la enemistad judicial”, enfatizó.

En esa línea, el titular de la AGN comparó la situación de la expresidenta con la historia del propio Juan Domingo Perón y recordó que el fundador del movimiento atravesó períodos de proscripción y exilio, pero mantuvo la participación política del peronismo.

“Nadie puede discutir el peso de la figura de CFK en el peronismo. Pero Perón estuvo proscripto, exiliado y siempre alentó a que el movimiento se presentara a elecciones”, concluyó.