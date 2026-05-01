Benito Fernández a Milei: "Echarnos la culpa a los diseñadores me parece de una perversidad que nunca he visto en mi vida"

El prestigioso diseñador Benito Fernández cuestionó al presidente Javier Milei por la situación que atraviesa la industria textil y sostuvo que “no lo volvería a votar”.

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“No hay manera de que me convenzan”

“Se me puso en un lugar de enfrentamiento con el Gobierno, que no era la idea. Yo voté a este gobierno. Hoy obviamente no lo volvería a votar, y van a tener que buscar mi voto en otra persona. No hay manera de que me convenzan”, aseguró en declaraciones a Infobae En Vivo.

“Yo me ofrecí para ayudarlos, para apoyar. Hirieron una industria que es la yo amo hace 40 años”, enfatizó el empresario.

Y luego aclaró: “Hace dos años que cerré mi pret a porter. Me fundí tres veces: en el 2001, 2020, 2024. Por lo cual estoy sentado acá por mi industria, no por mí. No tengo más pret a porter, yo ahora hago otra cosa: perfumes, zapatillas, muebles, ahora lanzo mi Malbec en Mendoza”.

“Yo me reinventé, me reconvertí y yo no necesito del gobierno, ni que me bajé los impuestos, ni que me dé préstamos personales”, insistió Fernández.

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“Mucha gente no habla porque tiene miedo”

“No tengo miedo. Mucha gente del sector que está re mal no habla porque tiene miedo porque hay un fantasma de gobiernos anteriores de la represalia, del carpetazo, de que te puede pasar que te caiga una inspección si vos hablás mal”, expresó en otra parte de la entrevista.

Además se refirió a los dichos de Milei sobre que “´la industria textil está mal por el diseño´”. “Él salió a decir que Italia puede competir con China porque tiene diseño. Yo le digo al señor Presidente: Italia tiene muy buen diseño, acá hay muy buen diseño, pero Italia no compite con China, Italia hace todo en China”, aseveró.

“Venir con ese golpe bajo, a echarnos la culpa a los diseñadores que nos pongamos las pilas para ser competitivos con China, me parece de una perversidad que nunca he visto en mi vida”, concluyó Fernández.