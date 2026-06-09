Buscan en Corrientes Luciana Barrios Alarcón, menor de 15 años desaparecida en Córdoba

La Policía de Corrientes lanzó de forma urgente un aviso de alerta a toda la población para colaborar con la localización y paradero de la menor Luciana Aylén Barrios Alarcón, de 15 años de edad, quien se encuentra desaparecida desde el pasado lunes en la localidad de Colonia Caroya, provincia de Córdoba.

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Si bien los organismos judiciales de instrucción penal mantuvieron reserva sobre el expediente, trascendió que la activación formal del protocolo de búsqueda en el ámbito provincial responde a razones tecnológicas críticas: los investigadores habrían detectado actividad geográfica reciente a través de las antenas de su teléfono celular en esta parte del país, lo que hace presumir que la adolescente podría encontrarse en territorio correntino o transitando las rutas de la región.

Cronología de la desaparición y rasgos particulares

La búsqueda activa de Barrios Alarcón se inició de forma inmediata luego de que su madre radicara la denuncia correspondiente ante las autoridades policiales de la provincia mediterránea.

Según detalló la mujer, la menor nunca regresó a su hogar tras finalizar la jornada de clases, no se volvió a registrar comunicación con su entorno familiar y dejó de responder de manera imprevista a los reiterados llamados a su línea móvil.

La adolescente asiste de forma regular al Colegio Presbítero José Bonoris de Colonia Caroya, establecimiento educativo del cual se retiró formalmente el lunes cerca de las 12 del mediodía, coincidiendo con la finalización del horario escolar habitual.

De acuerdo con la ficha filiatoria y los datos fisonómicos difundidos de manera oficial por los comités de búsqueda para facilitar el reconocimiento de la menor en la vía pública, Luciana responde a las siguientes características físicas y de vestimenta:

Contextura física: delgada.

Estatura: aproximadamente 1,60 metro.

Características: tez trigueña y cabello de color negro.

Vestimenta de última vez: un pantalón de jean azul, un buzo de abrigo color azul marino y zapatillas deportivas de color blanco y verde.

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Canales de comunicación en el territorio correntino

La jefatura de la fuerza provincial remarcó la importancia del compromiso civil frente a este tipo de contingencias que involucran a menores de edad en contexto de vulnerabilidad.

En este sentido, la Policía de Corrientes indicó de forma taxativa que todas aquellas personas que consideren haber visto a la menor o que puedan aportar datos certeros, precisos y verificables que ayuden a dar de manera inmediata con su paradero, procedan a presentarse de forma urgente ante la dependencia policial o comisaría más cercana a su domicilio.

Asimismo, se encuentran plenamente habilitadas y con prioridad de recepción las líneas de comunicación directa del Sistema Integral de Seguridad (SIS): el número telefónico gratuito 911 si se realiza el llamado desde Corrientes Capital, o la línea de emergencias 101 si el reporte se efectúa desde cualquier localidad del interior provincial.