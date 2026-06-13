Cachanosky sobre Adorni: "Que los boludos paguen impuestos, la nueva casta vive de los que trabajan"

El economista Roberto Cachanosky criticó con dureza al jefe de Gabinete Manuel Adorni al asegurar que “la nueva casta vive de los que trabajan”.

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Qué dijo Cachanosky sobre Adorni

“El gobierno dice que no puede bajar los impuestos porque peligra el equilibrio fiscal, pero Adorni hace 30 meses que está en el gobierno y no paga todos sus impuestos para contribuir a sostener el equilibrio fiscal y, encima, Milei lo defiende”, sostuvo.

“Que los boludos paguen impuestos, la nueva casta vive de los que trabajan”, enfatizó en una publicación de “X”

En otro posteo insistió en que mientras el viceministro de Economía, José Luis Daza, “habla del equilibrio fiscal y la gente paga impuestos, Adorni, el jefe de Gabinete, hace 30 meses que no contribuye al equilibrio fiscal”.

“¡Un mínimo de coherencia, por favor!”, remarcó Cachanosky.

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"Algo huele mal en Dinamarca"

Además en otro mensaje se preguntó “¿por qué, ante tantas mentiras de Adorni y contradicciones tan evidentes, Milei lo sostiene e el cargo si por mucho menos ha echado gente del gobierno sin ninguna piedad?

“Algo huele mal en Dinamarca”, finalizó Cachanosky con la célebre frase de “Hamlet”, el clásico de William Shakespeare .