Cachanosky sobre la gestión de Milei: "La base monetaria se multiplicó por 4 desde el 10 de diciembre de 2023"

El economista Roberto Cachanosky afirmó que "en Argentina se ha difundido una falsa idea por la cual la causa de la inflación es la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal".

"Esa definición es de una superficialidad tremenda", enfatizó el analista en una publicación de la red social "X".

Qué dijo Cachanosky de la emisión monetaria

"El BCRA puede emitir también para comprar dólares obligando a los exportadores a ingresar sus divisas y, si esa emisión monetaria no tiene demanda, también es inflacionaria", aclaró Cachanosky en tono crítico.

"O puede emitir para asistir a los bancos en caso de corrida (crisis del 2002). Si no aumenta la demanda de moneda, esa emisión también genera inflación", ejemplificó.

"En Argentina hemos tenido un largo proceso inflacionario porque el BCRA emite para comprar dólares. Al no aumentar la demanda de moneda, eso generó la inflación que tuvimos hasta ahora", aseguró.

"De manera que no se emite solo para financiar el déficit fiscal", insistió Cachanosky.

"La base monetaria se multiplicó por 4"

"Recordemos que la base monetaria se multiplicó por 4 desde el 10 de diciembre de 2023", finalizó el economista al cuestionar la política económica de la administración de Javier Milei y su ministro Luis Caputo..