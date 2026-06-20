Cachanosky sobre los "escándalos de corrupción": "Van a terminar logrando que volvamos a lo peor del populismo"

El economista Roberto Cachanosky advirtió que sobre los “escándalos de corrupción” del gobierno de Javier Milei al asegurar que “van a terminar logrando que volvamos a lo peor del populismo más exacebado”.

“Tenemos al presidente de la nación que en su momento retuiteó lo de $LIBRA, que es un caso donde parece ser que fue una gran estafa”, señaló en un video difundido en su cuenta de “X”.

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Qué dijo Cachanosky de Adorni

“Tenemos al jefe de gabinete Adorni que ahora viene a decir que tenía 500 mil dólares guardados, que no los había declarado antes porque en la política vieja había que protegerse, pero estuvo dos años y pico dentro del gobierno y nunca los declaró”, prosiguió el analista económico.

Y luego enfatizó: “Mintió descaradamente en el Congreso de la Nación cuando dijo que no tenía más nada que declarar”.

“Y tenemos también por citar otro ejemplo a una legión de supuestos liberales que venían a terminar con el gobierno. Había que destruirlo según Milei. Y terminaron todos en el Banco Nación, un banco estatal, donde ellos iban a destruir el Estado, y fueron todos en patota a buscar créditos al banco estatal. Usaron el Estado en beneficio propio obviamente”, cuestionó en otra parte del video.

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“Lo peor del populismo más exacerbado”

“La verdad que esto es ya descarado. La gente no llega a fin de mes, los comerciantes, las pequeñas empresas y demás tienen que cerrar. Los jubilados están liquidados. Y está gente sigue haciendo cosas que lo que van a terminar logrando es que digan que el liberalismo es corrupción, ineficiencia y volvamos a lo peor del populismo más exacerbado”, argumentó Cachanosky.

“A mí me preocupa ya el futuro por las cosas que están haciendo en materia de carácter económico, que no voy a entrar en detalles ahora”, prosiguió en su planteo.

“Y todos estos escándalos de corrupción que parece ser que en realidad no era que venían a combatir a la casta sino que quería reemplazar a la que estaba para beneficiarse ellos”, concluyó Cachanosky.