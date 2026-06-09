Café correntino: avanza un ensayo histórico en Empedrado y proyectan la primera cosecha para 2027

En el establecimiento CORPAG SRL, ubicado en la localidad correntina de Empedrado, se consolida una experiencia pionera orientada al desarrollo de café de especialidad, un nicho de alto valor agregado que proyecta obtener su primera cosecha comercial para el año 2027.

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La iniciativa privada, que recibe asistencia técnica directa del Ministerio de Producción de Corrientes, se basa en la implantación combinada de siete variedades de café arábica asociadas estratégicamente con el cultivo de mamón. Este diseño agroecológico interconectado utiliza la canopia de las plantas frutales para amortiguar los impactos climáticos y optimizar los niveles de rendimiento por hectárea.

CORPAG SRL cuenta con un largo recorrido en la producción local de mamón, papaya y palta, insumos que comercializa habitualmente en el mercado interno a través del Mercado Central de Corrientes.

Sinergia pública y privada con espejo en Brasil

Durante una jornada de fiscalización técnica en el predio, el ministro de Producción, Walter Chávez, destacó la articulación de los sectores involucrados en el proyecto. "Corrientes viene demostrando que puede incorporar cultivos que años atrás parecían impensados. Esta experiencia está muy avanzada y tiene buenas perspectivas. Nuestro objetivo es acompañar estos procesos, porque pueden transformarse en nuevas oportunidades productivas para muchos correntinos", ponderó el funcionario provincial.

El origen técnico de la metodología fue detallado por el especialista del Ministerio de Producción, Sebastián Sáez, quien precisó que el esquema se inspiró en modelos de manejo observados en el sector cafetalero de Brasil.

"Hace dos años comenzamos a analizar cómo agregar valor al cultivo de mamón que venimos desarrollando en la provincia, y vimos que el café se comportaba muy bien dentro de ese sistema productivo. Hoy estamos evaluando siete variedades arábicas, observando de cerca su comportamiento frente a las variables del clima, el ataque de plagas y las enfermedades locales para determinar su verdadero potencial productivo a gran escala", pormenorizó.

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El potencial de la taza litoraleña y la demanda de mano de obra

Por su parte, el propietario de CORPAG SRL, Claudio Muollo, precisó que el lote de ensayo acumula diez meses de desarrollo vegetativo en el terreno y estimó que los primeros frutos de muestra se visibilizarán dentro de un año de manera preliminar.

"Estamos trabajando con siete variedades de café de especialidad y nuestro objetivo a largo plazo es avanzar firmemente hacia un proyecto de 100 hectáreas. Lo primero será evaluar con rigor la calidad de taza del café correntino y, a partir de allí, continuar creciendo de forma sostenida", proyectó el productor.

Remarcó además que la actividad se caracteriza por ser intensiva en la generación de puestos de trabajo debido a que la recolección de los granos maduros se ejecutará bajo la modalidad de cosecha manual para preservar los estándares premium.

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La viabilidad agronómica del suelo correntino fue ratificada por la ingeniera agrónoma Margarita Jaramillo, docente de la Universidad Nacional de Tucumán y asesora especializada en el mercado del café. "El crecimiento que han tenido las plantas ha sido fenomenal. El subtrópico correntino presenta características agroclimáticas muy favorables y esperamos una excelente floración en los próximos meses", aseguró la profesional.

Jaramillo concluyó que el cultivo tiene las condiciones para consolidarse como una alternativa rentable tanto para pequeños como para grandes productores del cordón verde provincial, inyectando un nuevo dinamismo económico en el interior de Corrientes.