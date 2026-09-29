Chaco aprobó incentivos a la inversión entre apoyos opositores y críticas por los resultados del RIGI

El gobierno de Leandro Zdero consiguió este lunes que la Legislatura del Chaco aprobara el Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI), una herramienta que combina ventajas tributarias, asistencia al financiamiento y créditos fiscales para promover proyectos privados. La iniciativa, denominada “Chaco Invierte”, reunió 20 votos a favor, con acompañamiento de sectores de la oposición.

La votación dejó expuestas diferencias entre los bloques opositores. Laura Fogar y Atlanto Honcheruk, de Primero Chaco, y Katia Blanc, del Frente Integrador, respaldaron el despacho aprobatorio. Otros siete diputados pidieron mantener el proyecto en cartera para continuar su discusión y cuatro se abstuvieron.

El debate también estuvo atravesado por los resultados de las políticas de promoción anteriores. Varios diputados opositores señalaron que el RIGI aprobado en Chaco no había atraído, hasta la fecha, ninguna nueva inversión.

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Qué beneficios ofrece el nuevo régimen

El RINI contempla tanto la llegada de nuevos emprendimientos como las ampliaciones, modernizaciones y reconversiones de empresas que ya funcionan en Chaco. El acceso a los incentivos estará sujeto a la aprobación de los proyectos y al cumplimiento de las condiciones previstas.

Entre las herramientas figura una alícuota del 0% en Ingresos Brutos durante los primeros 24 meses de la etapa de inversión, seguida por reducciones escalonadas. El beneficio excluye el adicional destinado a los consorcios camineros.

También se prevén reintegros de parte del costo financiero por un máximo de 12 meses, con diferencias según la ubicación de cada proyecto y requisitos vinculados al cumplimiento de las obligaciones y al sostenimiento del empleo.

Otro instrumento es un certificado de crédito fiscal transferible equivalente al 60% de las inversiones elegibles en infraestructura pública y en obras o servicios vinculados con la puesta en marcha del emprendimiento. A esto se agregan exenciones del Impuesto de Sellos para instrumentos relacionados con créditos destinados a las inversiones comprendidas.

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El esquema establece estabilidad tributaria por 30 años para los proyectos que reúnan los requisitos. Ese plazo es distinto de la vigencia general de diez años prevista para los beneficios específicos, que tienen condiciones y períodos propios de aplicación. Determinados proyectos estratégicos podrán acceder a una extensión de hasta cinco años.

Los apoyos opositores y las modificaciones al proyecto

Primero Chaco fundamentó su acompañamiento en cambios que, según explicó Fogar durante la sesión, fueron trabajados por el bloque. Uno de los principales fue la incorporación de incentivos para empresas radicadas en la provincia que decidan ampliar su actividad o modernizarse.

“No alcanza con buscar nuevas empresas si nos olvidamos de las industrias y pymes que ya están instaladas, peleándola todos los días en nuestro suelo”, sostuvo la diputada.

Fogar también destacó que se acordó dar prioridad a la contratación de trabajadores con residencia en Chaco. Para su bloque, ese punto debía permitir que las ventajas otorgadas a los emprendimientos tuvieran un efecto sobre el empleo local. “Nuestra función no es oponernos a todo por el simple hecho de criticar. Nuestra tarea es controlar, proponer y cuidar a las familias chaqueñas”, expresó al defender el respaldo.

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Sin embargo, el acuerdo no alcanzó a todas las propuestas. La legisladora indicó que no hubo consenso con el oficialismo para crear un Consejo Consultivo Provincial de Inversiones y establecer informes periódicos a la Legislatura.

Además, reclamó que la reglamentación incluya la participación de entidades empresariales y productivas, como FECHACO, y de representantes de los trabajadores, entre ellos la UOCRA.

El antecedente del RIGI y los reclamos de resultados

La llegada efectiva de inversiones fue uno de los puntos de discusión. Los legisladores opositores que cuestionaron los resultados del RIGI en Chaco advirtieron que la aprobación de un nuevo esquema de incentivos debía evaluarse también a partir de la experiencia de las herramientas anteriores.

Incluso entre quienes acompañaron el RINI hubo advertencias sobre su implementación. “Una ley por sí sola no genera inversión ni puestos de trabajo”, afirmó Fogar. La diputada atribuyó al Ejecutivo la responsabilidad de convertir el régimen en resultados y anticipó que reclamarán explicaciones si eso no ocurre por fallas en su aplicación.

Desde el Frente Chaqueño, Nicolás Slimel pidió una discusión más profunda. Cuestionó que el proyecto concentrara la atención de una sesión cuyo temario también incluía el sobreendeudamiento de las familias y la situación tarifaria.

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El diputado recordó que sectores opositores ya habían acompañado presupuestos, autorizaciones de endeudamiento y otras herramientas solicitadas por el Gobierno. Rechazó, además, que las objeciones fueran interpretadas como una negativa automática a colaborar con la gestión. “¿Por qué no nos ponemos a discutir en serio la letra de cada uno de los proyectos que hacemos en vez de apurarnos para sacar una noticia al otro día?”, planteó.

Slimel sostuvo que la provincia necesita inversión y empleo privado, pero también reclamó medidas para las empresas existentes y sus trabajadores, con atención a los salarios y los controles laborales.

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Cómo se repartieron los votos

Con 31 diputados presentes y uno ausente, el despacho aprobatorio obtuvo 20 respaldos. Por la permanencia en cartera se pronunciaron Benítez Molas, Chiachio Cavana, Cubells, Guillón, Pérez Pons, Schwartz y Slimel.

Las abstenciones correspondieron a Chomiak, Insaurralde, Moser y Nass. Con la sanción, el Ejecutivo consiguió la herramienta que había impulsado para promover inversiones, mientras la reglamentación y la aplicación del régimen deberán precisar cómo accederán las empresas a los beneficios.