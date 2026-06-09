Chaco: confirmaron cómo serán las vacaciones de invierno para los empleados públicos

El Gobierno del Chaco oficializó el cronograma de la Licencia Anual de Invierno 2026 para el personal de la administración pública provincial. La medida quedó establecida a través del Decreto N° 1250/2026 y alcanza a los agentes comprendidos en el régimen de licencias de la provincia.

El esquema prevé un descanso de diez días corridos con goce de haberes, distribuido en dos grupos, con el objetivo de garantizar el funcionamiento de las áreas esenciales del Estado.

Los períodos fijados son los siguientes:

Primer turno: del 15 al 24 de julio, inclusive.

del 15 al 24 de julio, inclusive. Segundo turno: del 27 de julio al 5 de agosto, inclusive.

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Cómo se distribuirán los turnos

La normativa establece que, en principio, cada etapa abarcará al 50% del personal, aunque las autoridades de cada organismo podrán modificar esa proporción cuando las necesidades del servicio así lo requieran.

La organización de las licencias quedará bajo la responsabilidad de los titulares de cada dependencia, quienes deberán coordinar los reemplazos para asegurar la continuidad de las tareas administrativas y la atención al público.

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La medida busca coincidir con el receso escolar

El cronograma fue diseñado tomando como referencia el calendario educativo provincial, de manera que el período de descanso de los empleados públicos pueda desarrollarse durante las vacaciones de invierno escolares.

La disposición comprende al personal de la Administración Central y de los organismos autárquicos y descentralizados alcanzados por la legislación vigente en materia de licencias y permisos dentro de la administración pública del Chaco.