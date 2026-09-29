Chaco pagará un bono de hasta $100.000 en octubre: quiénes lo cobrarán y en qué fecha

Los trabajadores activos y los jubilados y pensionados del Estado chaqueño cobrarán el refuerzo de octubre el jueves 15, según anunció este lunes el ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia, Alejandro Abraam.

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La acreditación se realizará en las cajas de ahorro de los beneficiarios, con un importe diferenciado para cada sector. Los empleados en actividad percibirán $100.000 y los beneficiarios pasivos, $80.000.

Cuánto se pagará y cómo será la acreditación

El cronograma anunciado contempla una misma jornada de depósito para los dos grupos alcanzados. De acuerdo con la información oficial, los fondos estarán disponibles el 15 de octubre.

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La cartera económica precisó que el refuerzo tendrá carácter no remunerativo y no bonificable, tanto para los trabajadores activos como para jubilados y pensionados.

La fecha confirmada corresponde exclusivamente al refuerzo de octubre. La comunicación del Ministerio de Hacienda no detalló cuándo se abonarán los haberes mensuales del personal estatal y de los beneficiarios previsionales.