Chaco redujo Ingresos Brutos al 2,90% desde enero y destacó un esquema de alivio fiscal

Desde el 1 de enero de 2026 rige en Chaco la reducción de las alícuotas general y mayorista del Impuesto sobre los Ingresos Brutos al 2,90%, una medida dispuesta por el Gobierno provincial y anunciada por el Ministerio de Hacienda y Finanzas.

Según señalaron desde el Ejecutivo, la modificación “coloca a la provincia entre las jurisdicciones con menor carga de Ingresos Brutos del país” y tiene como objetivo “apoyar al sector privado”.

De acuerdo con la información oficial, la reducción alcanza tanto a la alícuota general como a la actividad mayorista, y se enmarca en una política que, desde la administración provincial, definieron como un “cambio de paradigma” en materia tributaria.

Desde el Gobierno indicaron que la decisión apunta a disminuir la presión fiscal y a generar condiciones para la inversión y la producción, en un contexto de reordenamiento de las cuentas públicas.

Otros alivios fiscales vigentes

Desde el Ejecutivo provincial recordaron que, desde el año pasado, se aplicaron alivios fiscales a sectores específicos, entre ellos el campo, los alquileres, los productores de seguros y el comercio. Según expresaron, estas medidas buscan priorizar la actividad económica y el desarrollo territorial.

Asimismo, rige la implementación del impuesto a los billetes de lotería, sobre el cual precisaron que el 80% de lo recaudado se destina al sistema de salud pública, con el objetivo de fortalecer la atención sanitaria.

Postura del Ejecutivo

Desde la administración provincial afirmaron que el conjunto de estas decisiones forma parte de un “modelo de gestión responsable”, orientado a ordenar las finanzas públicas, reducir impuestos y reinvertir recursos en áreas consideradas prioritarias.

Las autoridades remarcaron que la reducción de Ingresos Brutos y las medidas complementarias responden a una estrategia de mediano plazo, que —según indicaron— busca evitar “improvisaciones” y sostener un esquema fiscal previsible.