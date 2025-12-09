Consagraron a la Pareja Nacional del Chamamé 2026 y a los nuevos talentos musicales

La 35° Fiesta Nacional del Chamamé, 21° del MERCOSUR y 5° Celebración Mundial, ya tiene a sus nuevos representantes de la danza. En la Gran Final de los Certámenes Pre Fiesta, celebrada en el Teatro Oficial Juan de Vera, se eligió a la nueva Pareja Nacional del Chamamé 2026 y a los talentos que se sumarán al icónico escenario Osvaldo Sosa Cordero.

Los consagrados de la danza

Los máximos honores en la Vertiente Danza recayeron en las parejas que representarán a la tradición chamamecera a nivel nacional e internacional:

Pareja Nacional del Chamamé 2026 (Pareja Tradicional - Categoría A): Belén Gamarra y Víctor Canteros , de la subsede Gobernador Martínez.

Pareja Nacional Juvenil del Chamamé 2026 (Pareja Tradicional - Categoría B): Emma Lourdes Biotti Meza y Bautista Benjamín Monzón, de la subsede Caá Catí.

Ambas parejas asumirán formalmente durante la jornada inaugural de la Fiesta Nacional del Chamamé, adquiriendo la responsabilidad de representar a la celebración en el país y en el mundo durante todo el año.

La presidente del Instituto de Cultura, Beatriz Kunin, destacó el gran nivel de los artistas y la importancia de que los certámenes Pre Fiesta, considerados "semillero de nuevos valores", cierren su ciclo en el histórico Teatro Vera.

Ganadores en música y otros rubros

Un destacado jurado fue el encargado de seleccionar a los ganadores en los diferentes rubros de la vertiente música y danza. La coordinadora de los certámenes, Margarita Mambrin, anunció los siguientes valores:

VERTIENTE MÚSICA

Solista Vocal Femenino: Andrea Macarena Escobar – Sede Caá Catí

Solista Vocal Masculino: Federico Mendoza – Sede Juegos Culturales Correntinos / Santo Tomé

Solista Instrumental: Ignacio Agustín Puyo – Sede Fontana (Chaco)

Canción Inédita: “Mi abuelo campesino” (Chamamé) – Sede Machagai (Chaco)

Pieza Inédita Instrumental: “Cheru chaqueño” (Chamamé) – Sede Riachuelo (Corrientes)

OTROS DESTACADOS DE DANZA