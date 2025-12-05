Corrientes reporta cuatro nuevos casos de Covid-19 y refuerzan la vacunación

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes informó la detección de cuatro nuevos casos de Covid-19 en la provincia. Con estos nuevos reportes, el total de casos registrados en lo que va del año asciende a 159.

El titular de la cartera sanitaria, Ricardo Cardozo, confirmó que los cuatro pacientes recibieron tratamiento en el Hospital de Campaña, fueron dados de alta y evolucionaron favorablemente, destacando el trabajo del equipo de profesionales sanitarios.

“Como siempre mantenemos la vigilancia epidemiológica, si bien la gran mayoría de la población tiene las dosis correspondientes, es importante que tengamos en cuenta las recomendaciones para seguir cuidándonos”, dijo el ministro Cardozo.

El funcionario insistió en que el repunte de casos sirve como recordatorio de la importancia de la prevención.

Medidas clave y nuevas dosis

El ministro Cardozo precisó que, además de la vacunación, es fundamental mantener las medidas de cuidado para evitar la transmisión de virus respiratorios:

Lavado frecuente de manos o higiene con soluciones a base de alcohol.

Ventilación de ambientes para asegurar la calidad del aire.

Uso de barbijos en caso de presentar síntomas respiratorios y en espacios interiores.

Desde la Dirección de Inmunizaciones se comunicó que ya llegaron nuevas dosis de vacunas contra el Covid-19, y se encuentran a la espera de los próximos lineamientos del Gobierno nacional para iniciar su distribución inmediata a los vacunatorios de toda la provincia.

Recomendaciones ante síntomas

Los síntomas compatibles con Covid-19 incluyen fiebre (37,5°C o más), tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, dolor de cabeza, dolor muscular, diarrea o vómitos, congestión nasal, y pérdida del gusto o del olfato.

Ante la presencia de cualquiera de estos síntomas, se recomienda especialmente a personas de 50 años o más o a quienes presenten factores de riesgo, realizar una consulta a su médico de cabecera, quien evaluará la necesidad de realizar una prueba de diagnóstico.